SP FOR SKEIVE: – I Senterpartiet jobber vi for å øke aksepten for LHBT+-personer og styrke arbeidet mot hatkriminalitet, skriver representantene.

Åpenhet og toleranse beveger verden fremover

Vi reagerer på den spisse språkbruken i vår kollega Jenny Klinges innlegg i VG, og debatten må balanseres ut med mer om Senterpartiets politikk for likestilling og mangfold.

ÅSLAUG SEM-JACOBSEN

ELSE MARIE RØDBY

LISA MARIE NESS KLUNGLAND, stortingsrepresentanter for Senterpartiet

25. juni ble en mørk dag i vår historie. Vi vet ennå ikke om motivene for masseskytingen var å ramme det skeive miljøet, men det var det skeive miljøet som ble rammen.

Utryggheten mange opplever viser at vi har en vei å gå før alle føler seg inkludert i samfunnet vårt.

Vi vet at LHBT+-personer i Norge blir utsatt for hatkriminalitet og vold og at det rapporteres om diskriminering i møte med offentlige tjenester. Ingen personer eller grupper skal behøve å tåle hets, trakassering, usynliggjøring eller diskriminering.

Norge skal være et godt land å bo i. Her skal alle få muligheten til å være den de er, bo der de ønsker, være sammen med den de vil og det skal være minst mulig sosiale og geografiske forskjeller mellom oss. Alle skal ha like rettigheter i Norge. Det vet vi at det dessverre ikke er.

Vår partikollega Jenny Klinges kronikk i VG om kjønn har skapt stor debatt. I mange av debattsvarene Jenny har mottatt har hennes budskap om at vi alle må støtte og vise respekt for de som kjenner seg plasserte i en kropp de ikke føler de hører hjemme i blitt ignorert.

På samme tid har vi reagert på den spisse språkbruken i Jennys innlegg. Dette gjør at debatten må balanseres ut med mer om Senterpartiets politikk for likestilling og mangfold.

I Senterpartiet jobber vi for å øke aksepten for LHBT+-personer og styrke arbeidet mot hatkriminalitet. Vi skal tilrettelegge for at LHBT+-personer kan være seg selv i alle aldersfaser, også i møtet med offentlige tjenester, både når det gjelder helsetjenester, skole og utdanning.

Det viser seg også nødvendig å styrke innsatsen for bedre psykisk helse i LHBT+-befolkningen.

Av levekårsundersøkelsen «Seksuell orientering, kjønnsmangfold og levekår» som kom i 2021, kom det frem at mennesker med kjønnsinkongruens scorer lavere enn andre når det gjelder arbeidsevne og psykisk helse. De har flere selvmordsforsøk og forteller om mer ensomhet.

De opplever også oftere trusler om direkte vold, og blir oftere trakassert og mobbet på jobb og skole. Det er uholdbart at enkeltmenneskers kjønnsidentitet i møte med samfunnet er grunnlag for dårlig livskvalitet og helseproblemer.

Vi jobber for å sikre kunnskap og kompetanse i hele samfunnet. Ressursene må økes og her har vi som folkevalgte et ansvar. Vi er folkevalgte for alle og det er et stort ansvar. Kunnskap og kompetanse om seksuell helse og kjønn må økes i samfunnet generelt, og i skolen og helsevesenet spesielt.

Opp mot regjeringen jobber vi spesifikt med mål om forskning på kjønnsinkongruens, og at det bør bygges opp et kompetansenettverk på dette området.

I juni feires Pride over store deler av landet, en feiring av mangfold og kjærlighet, men også en viktig markering av retten til å være den man er. 25. juni viste at dette fremdeles er en kamp. Ingen er fri før alle er fri.