ELDREBØLGEN: – Urbanisering og et aldrende samfunn er tunge trender, som vanskelig kan snus. Når vi ser dem sammen med et par andre sterke utviklingstrekk, blir det for alvor grunn til bekymring, skriver kronikkforfatteren (illustrasjonsfoto).

Debatt

Demenskrisen vi ikke kan akseptere

Det er bare forskning som kan stoppe demens, og her kan og må Norge satse mer.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

MINA GERHARDSEN, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen

Urbanisering, aldring, økt sykelighet og færre yrkesaktive. Den lenge meldte eldrebølgen er her, og vi er ikke forberedt.

Nå haster det å ruste opp og om, dersom ikke konsekvensene skal bli brutale.

- I noen av de mest ikke-sentrale kommunene kan, når vi kommer til 2050, bortimot en tredjedel av bygdefolket være over 70 år. Det er ganske brutale tall, skriver VGs kommentator Hans Petter Sjøli.

Og det har han rett i.

Det har blitt sagt før, blant i en offentlig utredning fra 2020. - Hvis distriktene består av gamle folk, med beskjeden kontakt med storsamfunnet, kan vi bli et todelt, polarisert samfunn. Vi kommer ikke til å bli et Norge slik vi kjenner det. Vi risikerer å få et distrikts-Norge som likner på et gamlehjem, sa tidligere finansminister Victor Norman, da han la fram NOU 2020:15 Det handler om Norge.

Urbanisering og et aldrende samfunn er tunge trender, som vanskelig kan snus. Når vi ser dem sammen med et par andre sterke utviklingstrekk, blir det for alvor grunn til bekymring.

Det gjelder mangelen på helsepersonell og økningen i sykelighet blant de eldste.

Vi mangler helsepersonell allerede i dag, slik både NAV og SSB har slått fast ved flere anledninger. Behovene for helsetjenester vil mangedobles, og samtidig utdannes det ikke nok folk. Ikke i Norge, men heller ikke andre steder i verden.

Mangelen på helsepersonell kan vi ikke dekke med innvandring.

Perspektivmeldingen viste at en tredjedel av arbeidsstokken må jobbe i helsesektoren dersom vi skal møte behovene i 2060.

Ingen tror at det blir mulig.

Samtidig bremser den positive utviklingen i sykelighet i befolkningen opp, først og fremst fordi det blir flere eldre som før eller senere får behov for helsetjenester, både sykehus og ikke minst i de kommunale helse- og omsorgstjeneste.

De aller sykeste gamle har gjerne flere sykdommer samtidig, i gjennomsnitt sju, og samtidig har mange demens. I dag er det over 100 000 med demens her til lands, men tallet øker år for år, og vil mer enn dobles innen 2050, slik demenskartet viser.

Flere eldre med demens og andre alvorlige sykdommer, og relativt færre helsepersonell, og færrest unge i yrkesaktiv alder i distriktene er, som Sjøli sier, brutale tall.

Det er vanskelig å unngå å se for seg muligheten for tragiske konsekvenser.

Men vi må se denne muligheten i øynene nå, mens det fremdeles er mulig å gjøre noe med det.

Tidligere helseminister Bent Høie sa i 2020 demens blir en større utfordring en korona. I en relativt kortvarig pandemisituasjon kunne helsepersonell gjøre en kraftinnsats og i verste fall beordres på jobb.

Det vil ikke bli mulig når behovene i eldreomsorgen mangedobles og situasjonen varer i tiår.

Denne kommende krisen må løses med andre midler.

Selv om befolkningen blir friskere enn prognosene viser, vil det bli enormt behov for helsetjenester og helsepersonell.

Helsepersonellkommisjonen som skal levere sin rapport neste år, må se på både utdanning, arbeidsvilkår, oppgavefordeling og annet for både å rekruttere og beholde folk i hele stillinger i helsetjenesten.

Det må blir mer attraktivt å jobbe med helse, og særlig i eldreomsorgen.

Befolkningen vil bli eldre, det er først og fremst et gode, og et uttrykk for ganske god folkehelse.

Men kanskje ikke godt nok? Det er fremdeles mange som rammes av sykdommer det er mulig å forebygge. Forebygging er enklere, billigere og bedre for alle enn å reparere, men ikke like lett å dokumentere årsakssammenhengene ved.

La ikke det stoppe oss. Ta i bruk de virkemidlene vi vet virker for å påvirke folkehelsen i bedre retning. La det gå folkehelse i all politikk!

Det vil også utvilsomt bli behov for velferdsteknologi, i mye større omfang enn de utilstrekkelig tiltakene vi har i dag, der f.eks. under fem prosent av hjemmeboende med demens har GPS.

Om vi skal lykkes i målsettingene om at folk skal bo hjemme lenger og være mest mulig selvhjulpne lenger, må det satses på en helt annen måte på dette og annen teknologi.

Samfunnskostnadene ved demens ble i 2020 beregnet av analysebyrået Menon til å være hele 113 milliarder kroner. Pårørendebyrdens andel av dette er 28 milliarder.

I de neste tiårene øker behovet for at folk i arbeidsfør alder jobber. Det er ikke på noen måte hensiktsmessig å løfte mer av byrden over på allerede slitne pårørende.

Vi kan komme langt med bedre forebygging, bedre bruk av ressursene til helsepersonell og mye mer bruk av velferdsteknologi.

Men omsorgsbomben som ligger demensutviklingen, trenger først og fremst det alle andre dødelige sykdommer med stor utbredelse allerede har, en kur.

Det er behov for en omfattende forskningsinnsats for å møte fremtidens økning i antall personer med demens, nasjonalt og internasjonalt.

Vi kan ta internasjonal lederrolle i forskningen på Alzheimer, demens og andre nevrologiske sykdommer.

Det er bare forskning som kan stoppe demens, og her kan og må Norge satse mer.