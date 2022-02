Kommentar

Femmila tatt av vinden: For en OL-parodi!

Av Leif Welhaven

UVÆR: På grunn av vind har juryen besluttet å korte ned femmila i OL til en tremil.

ZHANGJIKAOU (VG) Enten burde femmila vært gjennomført eller utsatt. Å lage en helt ny konkurranse rett før start er en olympisk parodi.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Det er ubeskrivelig kaldt her i Zhangjikaou i de kinesiske fjellene. Vindkastene denne lørdagen trenger gjennom alt som er, og det er når man er normalt vinterkledd.

Hvordan kulden kjennes når man skal konkurrere på ski, er det nesten ikke mulig å sette seg inn i.

Det har vært kaldt over tid her, men vinden skaper naturlig nok ekstra hodebry for den aller største kraftprøven.

Under disse forutsetningene burde juryen vurdert to alternativer. Og bare to.

Enten lande det på at det er helsemessig forsvarlig å gjennomføre løpet. Eller konkludere med at er det for brutalt i løypene der ute til å arrangere skirenn.

I stedet blir det altså en merkelig mellomting.

Den britiske løperen Andrew Musgrave satte nylig følgende treffende ord på at løpet kuttes ned med 40 prosent. «Jeg tror ikke det blir varmere og mindre vind av det. For en f ... vits».

I det hvite presseteltet, der et skilt akkurat blåste ned, går tankene plutselig til den kjente tegneserieserien Tommy og Tigern. Der finner du noe som heter «Tommyball».

Det går ut på at reglene for et spill brått endres som det passer Tommy.

Det blir temmelig parallelt til den absurde situasjonen vi står i nå. Løperne er forberedt på å skulle gå fem mil, som jo er en helt annen konkurranse enn en tremil. Vi har allerede hatt en tremil i disse lekene, som ble vunnet av Aleksandr Bolsjunov.

Men Beijing 2022 skal visst nå inneholde «Tremil 2.0». Det vil i det minste resultere i en gullmedalje av det helt spesielle slaget.

Jeg er ikke lege, og vurderingene av forsvarlighet må selvsagt foretas av folk med medisinsk ekspertise. Likevel er det vanskelig å forstå at det kan være klokt å konkurrere i dag.

Det er en konkurransedag igjen her i Kina.

Da hadde det vel vært klokere å heller forsøke å gjennomføre både tremil og femmil i morgen, søndag?

Vi så jo tidligere i dag at alpinistenes lagkonkurranse ble utsatt.

Du kan ikke være litt gravid.

Men det er tydeligvis mulig å bli akkurat passe forfrossen på tre mil, mens fem hadde vært over grensen, om vi spør de høye herrer som bestemmer i OL.

Kanskje har de gode argumenter for valget sitt, men det er ikke lett å se hva de skulle være.

Mye har vært merkelig rundt annerledes-lekene i Beijing. Dessverre føyer vindkrisen seg inn i et OL det skal bli godt at snart er overstått.