En ubehagelig sannhet

Det er «EU-elitenes feil at prisene er høye» sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til VG. Putin vil ha splittelse i Europa og at skylden for strømprisene legges på EU. Det bidrar Rødt med, samtidig som partiet nekter å hjelpe Ukraina med våpen mens Putin invaderer dem.

GURI MELBY, leder i Venstre

Mange i Rødt og SV reagerer på at de blir beskyldt for å løpe Putins ærend akkurat nå. Det synes de sikkert er ubehagelig, men alt som kan bidra til å svekke eller bryte opp vestlige allianser, står på ønskelisten til Putin.

Han vil at europeiske politikere skal si at prisene som følger av gasskrigen han startet i fjor er «EU og markedets» skyld.

Knappheten på gass som følge av at Russland holder tilbake eksport har ført til ekstreme priser, som har slått inn i kraftmarkedet.

Dette har ført til at gassprisene i Europa er mange, mange ganger høyere enn snittet de siste ti årene.

Historisk har prisene i Europa vært langt lavere enn de vi ser nå. I Norge ligger vi typisk under resten av Europa, med unntak av tørre år, hvor vi ligger over.

Norge har lenge vært tett knyttet, gjennom mange mellomlandsforbindelser, til våre naboland (Danmark og Sverige), men også via forbindelser Sverige og Danmark har til andre land (som Tyskland).

Det er altså slik at Norge også ville vært sterkt påvirket av den europeiske prisutviklingen, selv uten de nye kablene.

Det er dette venstresiden og Frp hopper bukk over når de skylder strømprisene på kabler til Europa.

Gass utgjør vanligvis 33 prosent, 1/3, av samlet europeisk energiforbruk. Russisk gass har normalt stått for om lag 40 prosent av dette. Importen av russisk gass omgjort i TWh utgjør om lag 1650 TWh.

Denne gassen brukes til oppvarming av bygg, industri og kraftproduksjon. 18 prosent av EUs elektrisitet (524) TWh kommer fra gasskraft.

Allerede fra midten av 2021 sank importen av russisk gass til nær et historisk bunnivå. Analyser fra Bruegel viser at europeiske gasslagre sank høsten 2021 og at Gazproms lagre i EU ikke ble fylt.

I et innlegg i Klassekampen 17.01.2022, altså en måned før Putin invaderte Ukraina mente SVs Ingrid Fiskaa at vi måtte «forstå» den russiske mobiliseringen mot Ukraina. Det skyldtes nemlig «USAs utvidelse av sin interessesfære». Nå sier Fiskaa at de høye strømprisene ikke er Putins skyld.

Men Putin ønsket å kaste Europa ut i en energikrise ved å strupe gasseksporten. Det har sammenfalt med en rekke uheldige omstendigheter, som lite nedbør for vannkraften, hetebølger som slår ut atomkraftverk, og lite vind i vinter, i tillegg til at Tyskland faser ut sin atomkraft.

Samtidig medvirker krigen til høyere matvarepriser og generell usikkerhet i markedet. Man må være veldig naiv hvis man ikke tror at dette har vært en del av Putins strategi fra dag én.

Denne uken er det et halvt år siden Putins invasjon. I Dagsavisen denne uken kan vi lese at seks måneder etter Russlands invasjon er over 13 millioner ukrainere fordrevet og enda flere trenger nødhjelp, ifølge FN-tall.

FN-delegasjonen som overvåker menneskerettigheter i Ukraina, har verifisert over 13.000 sivile ofre så langt: 5.514 mennesker er drept, 7.698 er såret. Nesten 1000 barn er drept eller såret av Putins krigsmaskin.

Det faktiske tallet er antatt å være betydelig høyere. Flest drepte og sårede er det i Øst-Ukraina, nærmere bestemt i fylkene Luhansk og Donetsk, der noen av de mest intense luftangrepene og kampene har pågått. Det er ikke kjent hvor mange soldater som er drept eller skadd.

Ukrainske myndigheter anslår at 140.000 hjem, leiligheter og andre boligbygg har blitt ødelagt i krigen så langt, og med det gjort 3,5 millioner hjemløse, ifølge tidsskriftet Foreign Policy.

Og snart kommer vinteren. Da blir det brutalt for mange ukrainere og de vil trenge hjelpen fra oss i vesten mer enn noen gang mot en brutal overmakt, som samtidig driver energikrig i Europa.

Putin håper at prisøkning på strøm og andre nødvendige tjenester og varer vil føre til at støtten til Ukraina svekkes når vinteren kommer. Det må ikke skje.

Derfor er det så mange som reagerer når SV og Rødt prøver å flytte skylden for de økte strømprisene fra Putin over på strømkabler og «EU-eliter».

Og derfor ble så mange rasende da SV først ikke ville hjelpe ukrainerne med våpenstøtte mot Putins krigsmaskin.

SV har heldigvis snudd, men Bjørnar Moxnes og Rødt vil fortsatt ikke bistå Ukraina med våpen. Ukrainerne får bare klare seg selv mot Putins hær. Det er ganske feigt, blindet av utdatert ideologi.

Putin vil destabilisere Europa og at vestlige ledere skal svekke støtten til Ukraina mens landene krangler internt om hvorfor strømmen er dyr.

Selv hadde han nok glist bredt om han hadde sett de mange medieoppslagene fra partier på venstresiden som nærmest unnskylder hans rolle i strømprisene med at det er «EU-elitenes» sin feil.

Til vinteren håper Putin at flere enn Rødt vil stanse våpenstøtten til Ukraina og skylde på EU for høye priser.