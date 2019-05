Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Debatt

Bannons budskap

Steve Bannons tale er et ekko fra vekkelser som har hjemsøkt Europa tidligere.

Den amerikanske strategen og demagogen Steve Bannons opptreden på Nordiske Mediedager i Bergen forleden er et av de mest kontroversielle politiske besøkene i Norge på mange år. Bannon, som var den siste av Donald Trumps tre valgkampledere i 2016, har helt sikkert gledet seg over alle motsetningene og de gjensidige angrepene hans tilstedeværelse har virvlet opp. Det er denne typen konflikter som er drivstoffet til ytterliggående politiske bevegelser. Som han sa på en konferanse arrangert av det ytterliggående franske partiet Nasjonal Front i Frankrike i fjor: «La dem kalle dere rasister. Ta det som en æresbetegnelse. For hver dag blir vi sterkere, og de blir svakere».

Med «de» mener Bannon de tradisjonelle demokratiske institusjonene i USA og Europa. Partiene. Domstolene. Mediene. Alle de som i ytterliggående terminologi hegner om og forsvarer det bestående. De skal brytes ned og et nytt, renere utopia skal reises fra ruinene. Det er radikal tale, og den er et gjenkjennelig ekko fra vekkelser som har hjemsøkt Europa tidligere, både som massebevegelser og som marginale fenomener.

Det er naivt å tro at man ved å nekte Bannon «en plattform», altså la være å invitere ham til arrangementer som mediedagene, på noen måte kan begrense eller kontaminere den politiske retningen han representerer. Like naivt som å tro at man kan sette ham fast med norsk snusfornuft og «avsløre» hva han står for. Bannon er åpen om hva han står for. Han er hvileløst på jakt etter et publikum. Og kritiske spørsmål til hans agenda fungerer knapt som fartshumper i talestrømmen hans.

I Europa har Bannons bevegelse «The Movement» så langt ikke blitt så mye mer enn en påminnelse om at slik retorikk kan føre til en Trump. Det er neppe udelt positivt for hans politiske mål. Men den ytterliggående kursen han representerer gjenfinnes både på ytterste høyre og venstresiden i europeisk politikk og har skapt fremgang i begge leirer. Valget til Europaparlamentet i slutten av måneden vil bli en ny temperaturmåler på hvor dypt den radikale retorikken favner.

Publisert: 11.05.19 kl. 07:45