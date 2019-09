Foto: Roar Hagen

Polsk riksdag på idylliske Sørlandet

En gang ble bråkebøtta Vidar Kleppe suspendert fra Frp. Nå lager han kaos i Kristiansand.

Tone Sofie Aglen Kommentator

Et gyldent øyeblikk denne valgkampen var etter den innledende partilederdebatten under Arendalsuka. Et nesten samstemt kommentatorkorps var enige om at KrFs ferske partileder, Kjell Ingolf Ropstad, tapte debatten. Ropstad falt helt igjennom, skrev blant annet Bergens Tidende. Men folk i Arendal var av en annen oppfatning. - Nå er han Ropstad på hugget her, lød det med bløte konsonanter fra nabobordet. Sørlendingene var ikke så rent lite stolt av sin mann i debatten. En nyttig påminnelse om at politikk også handler om øynene som ser. Og verden ser definitivt litt annerledes ut fra en kystby på Sørlandet enn fra Oslo, Bergen eller Tromsø.

En ting er likevel påfallende likt: Dette valget er preget av økende polarisering, store velgervandringer og dårlige tider for de store partiene Høyre og Ap. Sørlandets hovedstad Kristiansand er intet unntak. På den ferske målingen som Respons har utført for Fædrelandsvennen og VG, bikker ingen partier over 20 prosent. Arbeiderpartiet og Høyre er akkurat like store på 19,4 prosent. Miljøpartiet de Grønne gjør det godt, men kometen ser like fullt ut til å være Demokratenes Vidar Kleppe. Med 10,2 prosent på målingen er han ikke bare Kristiansands tredje største parti. Slik det politiske bildet er på Sørlandet nå, lukter det polsk riksdag lang vei.

Sørlandet er et kjerneområde for den borgerlige siden av KrF. I Kristiansand har de borgerlige styrt siden 1947. Det er 72 år, og det vil være nesten en sensasjon om Arbeiderpartiet skulle vinne tilbake makta nå. De har iallefall gjort et hederlig forsøk, la oss kalle det en slags «snik-Apfisering». Ap stiller nemlig med den tidligere KrF-ordføreren Jan Oddvar Skisland på topp. Skisland var en populær ordfører, men har ikke klart å løfte sitt nye parti. Ikke har han fått nevneverdig drahjelp fra moderpartiet heller.

Derfor ligger det an til at Høyres ordfører Harald Furre kan bli gjenvalgt. Han beskrives som strategisk, dyktig og passe hard i klypa. Men om Furre er sliten etter en lang valgkamp bør han spare litt krefter til dagene etter valget. Det kan bli krevende å samle et styringsdyktig flertall. Dette er det første valget etter at Kristiansand, Søgne og Songdalen ble slått sammen. Det nye kommunestyret er nesten på størrelse med en sørlandsk menighet. 13 partier kan bli representert. En skal være en god brobygger for å samle alt fra Partiet De Kristne og Miljøpartiet De Grønne. Og Vidar Kleppe...

Vidar Kleppe har sittet i bystyret i Kristiansand siden 80-tallet en gang, og det har alltid vært bråk rundt ham. Han ble i sin tid suspendert fra Frp da partiet kvittet seg med de såkalte verstingene. Da ble han omtalt som en solospiller av Carl I. Hagen. En diagnose som kunne tatt livet av mange politiske karrierer dersom Frps partikultur fra nittitallet var malen. Etter bruddet med Frp stiftet han partiet Demokratene, som han selv ledet i mange år. Etter en knallhard og kompromissløs valgkamp ligger han an til å gjøre et svært godt valg i hjembyen. Han har frontet kampen mot bompenger, innvandring, kunstsilo og flytting av containerhavn, men når det gjelder pengebruk ellers er han en ja-mann. Kleppe har ligget i evig klammeri med lokalavisa, men har vært en svært ivrig bruker av det kontroversielle nettstedet Sørlandsnyhetene. Tilhengerne mener de bidrar med maktkritikk av en elite i Kristiansand. Ifølge DN mener kritikerne at «siden har tippet over i konspirasjoner, sjikane og mobbing». Nå spekuleres det i hvor viktig Sørlandsnyhetene har vært for Kleppes valgkamp.

Kleppe er unektelig svært omstridt, men oppleves også som en ombudsmann med et brennende engasjement for samfunnets svakeste. Ombudsmann eller ei, Vidar Kleppe er den siste politikeren som Ap eller Høyre vil gjøre seg avhengig av.

