Kommentar

En frittgående broiler

STANGE (VG) Trygve Slagsvold Vedum ligger an til å bli valgets store vinner. Det er velfortjent. Og en porsjon flaks.

Nå nettopp







Han kjører selvsagt et digert dieselsluk av en pick up. Trygve Slagsvold Vedum ser ut over kornåkrene.

– Før var det Ap her. Nå er det oss, sier Sp-lederen.

Han har akkurat stukket hodet inn hjemme hos seg selv og sagt hei. Før vi snur, bemerker han at malingen falmer på låven. At det regnvåte kornet ikke er tresket.

Vedum har bare en dag igjen på valgkamp i hjemdistriktet.

les også Senterpartiet kan sikre makten i halve Nord-Norge

Alle snakker om Nord-Norge. Og at Sp har gått forbi Ap. I Finnmark eksisterte nesten ikke Sp før.

Slik er det ikke i Vedums hjemfylke. Men også her vokser Sp. Regionen er viktig. Innlandet ligger an til å bli et av Sps beste fylker i valget på mandag.

På Stange, Vedums egen hjemkommune, kan 96 år med Ap-styre være over.

Det er jevnt, ifølge siste meningsmåling. Slagsvold Vedum lister opp de delene av kommunen Sp tok fra Ap i sist valg.

les også Anne Enger om Trygve Slagsvold Vedum: Det er da deilig at noen mennesker er positive

Sp vokser mest i gamle arbeiderstrøk, sier han, områder med butikkansatte, gravemaskinførere, slakteriansatte, trearbeidere. Ap har minst fall i sentrum, i de klassiske «funksjonær»-områdene, der lærerne og byråkratene bor.

Dette litt forenklet. Men også helt opp ned. Og kanskje Norge i et nøtteskall?

Før var det oversiktlig i Hedmark. Ap og Sp har alltid vært de to store partiene. Hovedmotstanderne. De rike bøndene stemte på Sp. Arbeiderne og småkårsfolket stemte Ap. Det ble fort slik at halve befolkningen stemte Ap i Stortingsvalg.

les også Valg-lotto i Verdal: Sp kan ta flere Ap-bastioner i Trøndelag

Slagsvold Vedum snakker om de store klasseskillene i Stange. Men avviser at det er slik nå. Hans rådgiver i Sp, Per Martin Sandtrøen fra Hedmark, har en bror som sitter på tinget. Men for Arbeiderpartiet.

Og til tross for Aps fall, er partiet fortsatt stort mange steder i Innlandet.

Den siste tiden har Trond Giske, Jonas Støre og Gro Harlem Brundtland vært i Stange for å prøve å sikre seieren. Vi snakker om 20 000 innbyggere. Symbolsk viktig. Den gamle Ap-statsministeren Oddvar Norlis hjemsted.

Men tidligere knallrøde steder som Åmot har falt. Trysil, Folldal, Engerdalen, Os...Hele Østerdalen kan bli grønt. Sp håper at nesten hele Gudbrandsdalen blir det og.

les også Au, au, au, Jonas

Hvorfor skjer dette, egentlig?

Slagsvold Vedum møter velgere på Løten som irriteres av avgifter og plages med byråkrati. De er imot nedleggelse av grendeskoler, sykehjem og frykter fortsatt kommunesammenslåinger. Og hvem tenker egentlig på småbedriftene, de som skaper arbeidsplasser?

Når vi passerer Ringsaker står det blå IKEA-bygget der og ruver. Av alle ting fikk det byggeskikkprisen. Bare for å eksistere, antakelig.

– Før var det matjord her. Nå er det kjøpesenter, sier Slagsvold Vedum.

les også Ola Borten Moe utfordrer Ap på makt-jakt i Trøndelag

Siden han er «heme», handler det mest om Ap.

Det innlandske agget mot Ap i distriktet, er det mange som fortsatt har. Putt på en tier, og du får høre om det gamle allmektige partiet og medlemskapet der, en billett på førsteklasse til direktørstillinger og styreverv.

På Stange har Sps ordførerkandidat Aasa Gjestvang sagt at hun vil samarbeide med høyresiden etter valget. Frp og H altså, hovedmotstanderne nasjonalt.

Vedum forsvarer det med at alt er annerledes lokalt. Og at Ap gjør det samme.

les også Gigantene faller: Velgerne flykter fra Ap og Høyre

Da VGTV kåret Norges beste latter i 2016 vant han selvsagt. Uten den latteren hadde han vært, tja, en mannlig utgave av Sp-kollega Kjersti Toppe.

Svært dyktig, altså.

Han er en snusfornuftig flinkis som begynte som politiker da han var 13, med et sterkt engasjement for kirke og forsvar, motstand mot drikkebonger i fylkeskommunen, drikkepress blant russen, krigen i Irak, gasskraftverk, Jaffa-appelsiner…

Han gikk inn for en fylkeskommunal «narkotikageneral» i kampen mot narkotika i Hedmark. Og OL i Tromsø. Samt folkeavstemning om ulv. Da han kom inn på Stortinget var han med i en gruppe som ukentlig inviterte til morgenandakt i peisestua.

les også Sp-ordføreren gikk inn for sammenslåing – fikk refs av Sp

CVen hans på Stortinget.no er full av verv. Eneste jobb utenom partiet er «gårdsdrift på hjemgård.» Han har vært fulltidspolitiker siden han var ung. Det går an å kalle ham en broiler.

Altså, flaks for Trygve Magnus med den latteren.

Nå kjenner nesten alle ham igjen. Og de vil ta selfie med Sp-lederen. Selv en ung kar som jobber i industri. Han er lei ulven, som dreper jakthundene.

Det er blitt færre arbeidere og dermed færre Ap-velgere. I Innlandet virker det som Sp stikker av med alle som er igjen. I et urbanisert land snart tømt for bønder, har Slagsvold Vedum dratt Sp ut av gjørma.

Det har noe med tidsånden. Og dårlige påfunn som Viken. Men det har også noe med Slagsvold Vedum å gjøre.

Sp-lederen virker lite opportunistisk. Det er lett å tro at han virkelig brenner for bygdene.

Mange politikere bærer maktambisjonene sine utenpå kroppen.

Det er mulig Slagsvold Vedum skjuler det godt.

Han lar seg ikke smigre av spørsmål om han vil bli statsminister. Jeg får ikke annet enn et politikersvar.

Kanskje pakker han det inn. Men så ler han. Igjen.

Og den latteren? Den er det ingen som kan feike.

Publisert: 08.09.19 kl. 11:36







Mer om