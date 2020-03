Foto: Tore Kristiansen

Nå trenger Trine en tryllestav

Dette blir Trine Skei Grandes aller siste mulighet til å få partiet opp på målingene, bli populær, stanse uroen i partiet og temme Abid Raja. Det er nesten uforståelig at hun vil seg selv så vondt.

Tone Sofie Aglen Kommentator

Utgangspunktet er ikke det beste. Å gå på en ny periode som partileder under den forutsetning at dette blir den aller, aller siste. Med et splittet parti bak seg, og med kritikere som dukker opp bak hver busk, til og med i sitt eget lokallag. Det beste er jo alltid å gi seg på topp. Men når er man egentlig på topp i partiet Venstre?

I flommen av alt det negative er det lett å glemme at Trine Skei Grande har tatt partiet over sperregrensen to valg på rad. Det er langt fra noen selvfølge. De fleste snakker om Venstre som om det er et stort, vellykket parti som Grande har kjørt i grøften, men alt det rare og dysfunksjonelle kom ikke akkurat med denne partilederen. Det er ganske naivt å tro at Venstres problemer forsvinner med skifte av partileder. Grande har også tatt partiet inn i regjering, og bidratt til å få Frp ut, selv om det neppe er et kompliment sett med Frp-øyne. Partiet har langt flere maktposisjoner enn på svært lenge, og det gror godt av dyktige folk i partiet.

Få evner på samme måte som henne å begeistre en forsamling, og politisk er hun godt plassert i midten av partiet. Det gjengse Venstre-medlem rundt omkring i landet står nok henne nærmere enn for eksempel Rotevatn. Mange er glad i partilederen sin, tross alt, og unner henne en verdig exit.

Men, for det også et men. Hun er på papiret en upopulær partileder. På målinger av partilederes oppslutning kommer hun veldig svakt ut. Hun har sittet lenge, og det er åpenbar slitasje. Mange har nok mistet troen på at hun kan reise kjerringa. Nå har hun neppe hatt den enkleste lederjobben, men hun har vist dårlig dømmekraft og svake lederegenskaper ved flere anledninger. I tillegg har negative saker knyttet til hennes person heftet ved henne.

Samtidig er det drastisk å vrake en partileder som sitter i regjering. Nå har Venstre-folk usedvanlig lav terskel for å dele sin misnøye med ledelsen. Men det er noe annet å ytre sin misnøye her og der, og det å faktisk å vrake partilederen. Derfor har valgkomiteen under ledelse av Per Thorbjørnsen hatt en usedvanlig krevende jobb. Når de nå kommer fram til en enstemmig innstilling, er det strengt tatt en bragd. Kompromissvilje har ikke preget utspillene som har kommet i forkant.

En del av bildet er at det ikke finnes en fullgod arvtaker til Grande. Begge de to arveprinsene har litt å jobbe med. Kulturminister Abid Raja er svært populær ute i landet. Han skaper begeistring og er flink med folk, men har litt å bevise når det gjelder å utvikle politikk, bygge relasjoner og stake ut en tydelig kurs for partiet. Verken strategi eller ideologi er Rajas sterkeste sider.

Der er klimaminister Sveinung Rotevatn i aller høyeste grad på hjemmebane. Han er debattsterk, ideologisk og faglig dyktig, men han regnes som lite folkelig og ikke spesielt flink til å se folk rundt seg. Vurderingen er at han har godt av litt mer erfaring, ikke minst med å reise rundt i landet. Tiden jobber uansett for Rotevatn, og mange av hans støttespillere mener han har lite å vinne på å utfordre Grande nå.

Den ideelle partilederen i Venstre hadde egentlig vært en krysning av Raja og Rotevatn, men selv ikke med Venstres liberale bioteknologi er det mulig. Nå får de begge gode muligheter til å vise seg fram og utvikle seg, både som statsråder og nestledere. Så kan mange i Venstre gå i seg selv for at de ikke har gjort mer for å bygge opp arvtakere tidligere.

Det er mer enn en måned fram til landsmøtet. Mye rart kan skje før den tid. Særlig har det vakt oppmerksomhet at flere fra Oslo Venstre har bedt henne trekke seg. Likevel skal det svært mye til å utfordre en enstemmig valgkomite. Det er en grense for hvor mye uro man kan holde seg med, selv i Venstre. Det mest uforståelige er likevel at hun orker å bryte seg løs på dette en gang til. En kan si mye om Trine Skei Grande, men skjør og bekvemmelig anlagt er hun ikke.

Publisert: 05.03.20 kl. 19:23

