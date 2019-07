PARTIFELLER: Justisminister Jøran Kallmyr og Frps nestleder Sylvi Lishaug. Foto: Frode Hansen

Leder

VG mener: Et godt forslag

Forslaget fra justisministeren og Fremskrittspartiets nestleder om en internasjonal straffedomstol for forbrytere som har søkt tilflukt blant flyktninger, fortjener å bli mer enn bare en god idé.

Oppdatert nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

les også Listhaug og Kallmyr advarer mot at kriminelle går fritt rundt i Norge

Frp-nestleder Sylvi Listhaug og justisminister Jøran Kallmyr tok via VG i helgen initiativ til en internasjonal straffedomstol for mennesker som har begått særdeles alvorlige forbrytelser i andre land, og som i ly av asylinstituttet skjuler seg i Europa. I land som Norge vil disse ikke kunne returneres til landene hvor forbrytelsene ble begått på grunn av de internasjonale Non-refoulment-reglene som blant annet sier at man ikke kan sende mennesker til land hvor de risikerer dødsstraff. Ifølge justisministeren var det bare i 2017 47 saker på personer som ikke fikk rett til asyl, men som fikk bli i Norge fordi de ikke kan returneres til hjemlandet, hvor de risikerer dødsstraff eller umenneskelig behandling.

les også Kriminelle utlendinger skal stilles til ansvar

Forslaget de to lanserer er noe vagt. Blant annet er det uklart hvor slike personer kan sone, eller hvordan en slik domstol skal administreres. Men initiativet er prisverdig og fortjener å bli tatt på alvor. Det er opplagt at det i den store flyktningstrømmen i Europa de siste årene også befinner seg mennesker som har begått alvorlige og farlige forbrytelser, både krigsforbrytere og sivil kriminalitet. Når mistanken eller bevisene er sterke for at noe slikt har foregått, er det i hele Europas, og også vanlige flyktningers interesse, at disse blir stilt for en domstol uten å risikere tortur eller dødsstraff.

les også Drapsdom, 21 år senere

Slike rettsprosesser kunne godt legges under den internasjonale straffedomstolen som ble opprettet i 2002 og som har sitt sete i Haag i Nederland, men hvor retten kan settes hvor som helst. Det norske rettsvesen har allerede fått brynt seg på problemstillingen, etter at en mann fra Rwanda i 2015 ble dømt til 21 års fengsel for deltagelse i folkemordet i Rwanda, mer enn 20 år etter at forbrytelsene fant sted. Det krever nok store ressurser og god internasjonal politisk teft for å klare å gjøre et slik initiativ til virkelighet. Det er derfor bra at initiativet kommer fra en sittende justisminister. Vi regner med at regjeringen vil stille seg bak forslaget og stille ressurser til rådighet for å gjøre dette til mer enn bare en god idé.

Publisert: 29.07.19 kl. 15:09 Oppdatert: 29.07.19 kl. 15:26