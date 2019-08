GLEDE: Havdurs Konrad Bergøy Miljeteig jubler for scoring under G15-kampen mellom Strindheim og Havdur på Nordstrand Foto: Fredrik Hagen

Leder

Formidabel frivillig innsats

Dugnadsånden lever i beste velgående i Sommer-Norge. I disse dager ser vi dette tydelig under Norway Cup, på Ekebergsletta i Oslo.

30.000 unge fotballspillere får oppleve sommerens vakreste eventyr takket være en formidabel frivillig innsats fra særlig arrangørklubben Bækkelagets Sportsklubs medlemmer. Så kan man selvsagt diskutere om det kanskje dras litt langt når et lag ifølge TV 2 blir kastet ut av Norway Cup fordi de ikke stiller opp nok.

I forkant har dugnadsånden også rådet hos mange av klubbene for å minske utgiftene til turneringsdeltagelsen. Rundt 100.000 barn i Norge lever i lavinntektsfamilier, og frivillighet er en av faktorene som bidrar til at disse ikke slutter med korps eller idrett.

I tillegg stiller frivillige opp på festivaler rundt omkring i hele landet: Rundt 200 under Utkant i Skjerjehamn i Sogn og Fjordane. Rundt 400 under Buktafestivalen i Tromsø. Rundt 100 under InderøyFest i Trøndelag. Rundt 300 på Skral festival i Aust-Agder. Rundt 200 på Rossfjordrocken i Troms. Og mange flere. Lovordene fra festivalgeneralene går som følger: Uten de frivillige, ingen festival.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at nær halvparten av foreldre med barn i skolealder har gjort en gratis innsats for et idrettslag det siste året. VG har tidligere skrevet om at nordmenn flest er positive til dugnader, og at bare to av ti synes det er for mange i løpet av et år.

Ifølge en rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor ble det i 2017 utført i overkant av 240 millioner timer frivillig arbeid, noe som gir et estimert antall årsverk på 142 000. SSB anslo at verdien av frivillig innsats tilsvarte 75 milliarder i kroner i 2016. Nærmere en fjerdedel av årsverkene ble utført innen idretten. Hvert år bidrar nærmere to tredjedeler av befolkningen over 16 år med innsats i frivillige organisasjoner, men som alltid er det et lite skår i gleden: 25 prosent av oss vil heller betale for å slippe å gjøre frivillig arbeid.

Vafler stekes. Kaffe kokes. Øl tappes. Søppel ryddes. Smil smiles. Den norske dugnadsånden handler om mer en salg av doruller. For, som kjent: Den største gleden man kan ha, er å gjøre andre gla’.

Publisert: 01.08.19 kl. 11:22