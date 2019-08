Foto: LUCAS JACKSON / X90066

De valgbares kvaler

Etter Trumps overraskende seier i 2016 virker få i amerikansk politikk særlig opptatt av «valgbarhet» lenger.

Under normale omstendigheter, eller i hvert fall det vi ville kalt «normale» for et drøyt tiår siden, ville nok kongressrepresentant Tim Ryan pekt seg ut som et av de mest interessante navnene i den lange rekken av demokrater som ønsker å bli partiets presidentkandidat neste år.

En 46 år gammel, sentrumsorientert hvit mann fra arbeiderklassestaten Ohio med et populistisk gehør og med en politisk agenda som går ut på å verne amerikanske arbeidsplasser og styrke sikkerhetsnettet for de fattigste.

Under første runde av partiets presidentkandidatdebatt denne uken (demokratene har så mange kandidater at de ikke får plass på en scene samme og arrangementet måtte deles over to kvelder), tok han rollen som den moderate realpolitikeren som advarte mot de progressive som Bernie Sanders og Elizabeth Warrens overbudspolitikk :

«I debatten i kveld har vi diskutert om vi skal ta privat helseforsikring fra fagforeningsmedlemmer i det industrialiserte midtvesten. Vi har snakket om å avvikle grensekontroll. Og vi har diskutert om vi bør gi gratis helsetilbud til arbeidere uten arbeids- eller oppholdstillatelse i en tid hvor så mange amerikanere sliter med å betale for sitt eget helsetilbud», sa han.

«Jeg tror ærlig talt ikke det er en strategi vi kan vinne på».

Som sagt, under normale – det vil si tidligere – tider, ville han sannsynligvis ha vært en sterk kandidat. Legg til at Ryan kommer fra, og har størst appell i, rustbeltet som var stater Trump trenger for å bli gjenvalgt, og han ville kanskje ha vært blant favorittene.

Nå fikk han mest oppmerksomhet fordi han glemte å holde høyre hånd over hjertet da de spilte nasjonalsangen før debatten. Nå var han knapt en flue på frontruta til vindusviskere som Bernie Sanders og Elizabeth Warren - to kandidater som begge hadde vært utenkelige for et drøyt tiår siden.

«Electability» – valgbarhet, har alltid vært en slags diffus kvalitet man har krevet av politikere for at de skal ha lov til å føle seg kallet til å stille for det demokratiske eller republikanske partiet. Valgbarheten bestemmes ut fra et sett av demografiske preferanser og personlige egenskaper, men kortversjonen er at du må være hvit mann over førti år med appell i det viktigste vippestatene.

Men så har altså både demografien og de politiske tyngdelovene forskjøvet seg. Man så det først med Barack Hussein Obama. En svart mann fra Hawaii med et amerikansk-muslimsk navn nesten uten politisk erfaring, som stilte mot en vietnamveteran og krigshelt, en sentrumsorientert republikaner med en nesten 30 år lang karrière bak seg i Senatet.

Den ene kunne krysse av i alle boksene for valgbarhet, den andre kunne knapt krysse av på noen. Den ikke-valgbare vant med klar margin. Rett etter valgseieren kunne valgbloggen FiveThirthyEight fortelle en historie fra en valgundersøkelse i sørvestre Pennsylvania noen uker tidligere.

En av Obamas mange frivillige kampanjemedarbeidere hadde banket på en dør i sørvestre Pennsylvania og spurt de eldre kvinnen hvem husholdningen skulle stemme på.

Kvinnen var usikker så hun snudde seg og ropte inn til mannen sin:

– Hvem skal vi stemme på i år?

– Vi stemmer på han n*****en, roper mannen tilbake.

Kvinnen snur seg mot kampanjemedarbeideren og sier vennlig:

– Vi stemmer på han ni****en, Sir.

Anekdoten ble mye brukt etterpå som et eksempel på hvordan den ikke-valgbare Obama hadde vunnet hele rustbeltet. Selv rasistene stemte på ham.

Men noe evig skifte var dette ikke, noe som ble ettertrykkelig bevist åtte år senere. Det har knapt vært noen mindre valgbar presidentkandidat for et av de store partiene enn Donald Trump , målt etter de konvensjonelle målene.

Og likevel vant han altså, til tross for – eller kanskje på grunn av – at han konsekvent brøt alle de uskrevne lover for hvordan en presidentkandidat kan eller bør oppføre seg.

Det har åpnet kappløpet fpr et langt større utvalg av kandidater. Og det eneste kravet til valgbarhet for den som skal ta i mot nominasjonen på partiets landmøtet om et år, er denne:

Har du mulighet til å beseire Donald Trump.

Publisert: 04.08.19 kl. 18:00