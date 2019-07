TILGJENGELIG: Det er slik vi vil ha det. Strender som er åpne for alle. Foto: Gisle Oddstad

Leder

Vern strandsonen

I juli 2009 trådte innskjerpelser i plan- og bygningsloven i kraft. Dette for å få bukt med byggherrer som tok seg til rette i strandsonen.

Nå nettopp







I 2011 ble regelverket ytterligere strammet til da Kommunaldepartementets nye planretningslinjer ble vedtatt for å ivareta allmennhetens interesser. Likevel har privatiseringen av den offentlige strandsonen økt.

Før helgen meldte NTB at bare 30 prosent av strandsonen i Oslo kommune nå er tilgjengelig for alminnelig opphold og ferdsel. Rundt hele Oslofjorden er ca. 60 prosent båndlagt av private, skrev Klassekampen i går. Avisen opplyser at antallet bygninger i strandsonen har økt med 20 prosent de to siste tiårene.

Også dagens regjering påpeker at «strandsonen er det arealet i Norge som er under sterkest utbyggingspress», og at det i «en del områder kan det være vanskelig få tilgang til strandsonen på grunn av private veier, stengsler, hus og hytter». Regjeringen vil derfor «legge til rette for at befolkningen over hele landet har god tilgang til strandsonen». Tallenes tale tyder imidlertid på at regjeringen her gjør en bedre jobb for noen få private utbyggere enn for allmennheten, som får et stadig mindre areal langs kysten til rådighet.

De største synderne mot interessene til folk flest er likevel kommunale plan- og reguleringsmyndigheter som av ulike årsaker avstår fra å følge hovedprinsippet i det generelle byggeforbudet i strandsonens 100-metersbelte. I strandsonen gjelder allemannsretten, en lov som ble knesatt allerede i 1965. Mange kommuner har vært såpass rause med å gi dispensasjon fra dette forbudet, at staten altså måtte gripe inn i 2009 og 2011 for å tydeliggjøre lovens bokstav.

les også Ny planlov innskrenker dispensasjonsretten

En spesialrådgiver i plan- og bygningsetaten i Oslo kommune uttaler til Klassekampen at eiere og byggherrer i strandsonen ofte er pengesterke folk som gjerne har en eller flere advokater med på laget i kampen mot offentlige interesser. Som flere aviser har avslørt i senere år er det også i byggesaker i kommunene at det kan oppstå problematiske og direkte kriminelle relasjoner mellom utbyggere og forvaltere av regelverket. Det bør ringe bjeller når man ser kommuner som setter utbyggerne foran innbyggerne

les også SKUP-prisen til Dagens Næringsliv

Vi mener at kommuner bør slå seg sammen, gjerne også med staten, og kjøpe opp strandområder for å sikre folk flest tilgang. I tillegg bør regjeringen sørge for at kommunene følger loven, slik at ressurssterke utbyggere ikke kan kjøpe eller true seg til dispensasjon fra byggeforbudet. Håndhevelse av loven må også innebære at folk som tar seg til rette på fellesskapets bekostning pålegges å fjerne ulovlig oppsatte bygg og installasjoner. Det skal ikke være lettere å få tilgivelse enn tillatelse.

Publisert: 16.07.19 kl. 14:07