Ut med politikerne, inn med gjøglerne

Tenk deg at Atle Antonsen plutselig ble statsminister, og Lars Lillo-Stenberg stiller med eget parti som går rett inn på Stortinget – hvor det er full «opprydning», og de gamle koryfeene forsvinner ut av Løvebakken.

Det er omtrent det Ukraina har opplevd i 2019. Først da Volodymyr Zelenskyj (41) feide konkurrentene av banen i presidentvalget, dernest da Zelenskyjs parti nå i helgen vant overlegent parlamentsvalget.

Den tidligere komikeren Zelenskyj har stiftet sitt eget parti, som heter Folkets tjener (Sluha Narodu). Navnet er det samme som tittelen på TV-komedien der han spiller en lærer som via tilfeldigheter ender opp som Ukrainas president.

Nå ligger det faktisk an til at Folkets tjener skal få absolutt flertall i Verkhovna Rada, det ukrainske parlamentet. Dermed kan presidenten ikke lenger skylde på motstand i nasjonalforsamlingen hvis han ikke klarer å gjennomføre det han har lovet.

I det samme parlamentet blir rockesangeren Slava Vakartsjuk, frontfigur i gruppen Okean Elzy, representert med sitt parti. Selv om han er så å si ny i politikken, har han markert sitt syn ved å nekte å opptre i Russland siden annekteringen av Krim i 2014.

Det som skjer i ukrainsk politikk i 2019, er en storrengjøring av dimensjoner. Sjelden eller aldri har vi sett noe lignende. Zelenskyjs parti stiller utelukkende med kandidater som ikke har noen fortid i politikken, og rockerens parti har også startet helt fra grunnen av med sitt Golos (Stemmen).

Det ukrainske folk var ikke i tvil om at de ville ha en ny start, hverken i presidentvalget for noen måneder siden, eller parlamentsvalget nå. De har vært møkk lei sine politikere.

Det som skjer i Ukraina, er kanskje ikke så ulikt det som vi ser mange andre steder i Europa. Et opprør mot «eliten». Men det virker som ukrainerne er mer lei av sine politikere enn noen andre.

I motsetning til flere populistiske partier ellers i Europa er det vanskeligere å plassere Zelenskyj og hans flokk. De appellerer til svært ulike grupper, for eksempel finnes det i Folkets tjener ikke bare dem som ønsker en nærmere tilknytning til Vesten, men også de som ønsker sterkere bånd til nabo Russland.

De forventer alle at Volodymyr Zelenskyj nå skal gjennomføre det han har lovt dem. De synes det er på tide. Og tålmodigheten vil neppe være så god.

Det handler først og fremst om å ta et kraftig tak i korrupsjonen i landet. Da han avga sin stemme søndag, lovte Zelenskyj å fjerne loven om at landets folkevalgte har immunitet mot rettsforfølgelse. Det bidrar definitivt til korrupsjonen.

Det faktum at Volodymyr Zelenskyj hadde null erfaring fra politikken, har vært til hans fordel. Han har ingen tilsynelatende ingen bindinger eller «lik i skapet».

Nå sier Zelenskyj at han vil ha en type lik seg selv som statsminister: «En profesjonell økonom uten en politisk fortid».

Forventningene til Zelenskyj og en ny statsminister er skyhøye. Ikke minst håper mange at de kan forhandle fram en fredelig løsning på konflikten i Øst-Ukraina, der russiskstøttede opprørere kjemper mot regjeringsstyrkene.

Vladimir Putin hyllet nylig Volodymyr Zelenskyj som en talentfull komiker. Den russiske presidenten la til at det som skjer i Øst-Ukraina ikke er noen komedie, men snarere en «tragedie».

Zelenskyj ringte nylig sin russiske kollega Putin – ifølge ham selv mot råd han fikk fra vestlige ledere. Men Zelenskyj mener at det er nødvendig å snakke med Putin for å få en løsning. I Vesten er det mange politikere som frykter at Ukrainas president skal bli for ettergivende overfor Putin.

Resultatet av søndagens valg viser med all mulig tydelighet at tilliten til de gamle politiske koryfeene er borte. Det betyr et generasjonsskifte – og forhåpentligvis et helt annet syn på det å drive politikk i Ukraina.

Zelenskyj klarer tilsynelatende å samle det splittede Ukraina gjennom oppslutningen både ved president- og parlamentsvalget, men samtidig vet alle at det er en skjør samling. Hvis han ikke leverer, forsvinner velgerne raskt.

Ukraina ligger i dag på 120. plass på Transparency Internationals liste over de minst korrupte landene i verden (samtlige nordiske land, minus Island, er topp 10). Det er riktignok 18 plasser bedre enn nabo Russland, men ukrainerne vil ha slutt på korrupsjonen nå, og vet at det er et vesentlig hinder for økonomisk vekst.

Publisert: 23.07.19 kl. 07:47