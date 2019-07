Utøya. to dager etter terrorhandlingene for åtte år siden. Foto: Helge Mikalsen

Debatt

Det mørke hatet

Det mest skremmende med hatet som kommer til overflaten rundt 22. juli er at de ikke er overraskende lenger.

Natt til mandag ble Nico Widebergs 22. juli-monument i Tønsberg påført et hakekors. Gjerningspersonene hadde brukt sprayboks og antagelig en sjablong, noe som kan tyde på at dette var et forberedt og planlagt stunt og ikke et ubetenksomt tilfelle av vandalisme. Her i VG måtte vi stenge kommentarfeltet på en sak om minnemarkeringen for terrorhandlingene og massedrapene. Slik vi som regel må når vi skriver om disse sakene, fordi de fremkaller så mange uhyggelige reaksjoner.

Man kan selvfølgelig vemmes over, og ta avstand fra, de mørke og presumptivt marginale kreftene som benytter en slik anledning og en slik dato til å håne de mange uskyldige menneskene som ble drept og skadet 22. juli 2011, og alle deres pårørende og etterlatte som lever med smerten av tapet hver eneste dag. Men avskyresolusjoner, sjokk og vantro gjør lite fra eller til. Det mest skremmende med slike uttrykk er at de ikke er overraskende lenger. Mye av den hatretorikken som massedrapsmannen ga uttrykk for i det såkalte manifestet sitt, og som den gang fantes i små, nærmest obskure fora på nettet, er i dag, åtte år etter terrorsjokket, langt mer vanlig enn vi helt liker ta inn over oss. Polariseringen i samfunnsdebatten, godt fyrt opp av flyktningkatastrofe, terrorangrep i utlandet og en generell tilspissing av de fleste konfliktlinjer i vestlige samfunn, har hardnet retorikken. Og i kjølvannet av en tøffere, men helt legitim tone, følger det også grums, hat og ekstrem retorikk.

Mange som hadde delt oppfatningene til massedrapsmannen fra 22. juli fikk sjokk og ble oppriktig skremt da de skjønte at han mente å handle på vegne av flere. Selv ble han overrasket og skuffet da han senere ble klar over at det ikke var noe støtte å hente blant de han regnet som meningsfeller. I tiden etter massedrapene vendte alle ham ryggen. I årene som har gått har det vært en dreining. Bare det siste året har flere planlagte og gjennomførte internasjonale terroraksjoner vært åpenlyst påvirket av 22. juli.

Retorikk og debattklima vil aldri alene være nok til å stoppe ekstreme handlinger. Men de som går ut med den hardeste, mest konfronterende tonen, har et særlig ansvar for å markere skillet mellom ord og handling. Det er noe av lærdommen vi burde ta med oss etter 22. juli.