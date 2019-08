Leder

VG mener: Enda farligere i Kashmir

Indias hindunasjonalistiske statsminister Narendra Modi er i ferd med å oppheve særstatusen til den indiske delen av Kashmir. Det kan få katastrofale konsekvenser.

Kamphandlinger i den indiske delen av Kashmir, i Pulwama, i februar i år. Foto: Dar Yasin / TT NYHETSBYRÅN

Helt siden India ble delt og India og Pakistan ble to selvstendige nasjoner, har det vært strid om Kashmir, området som ligger i grenseområdet mellom de to landene. Da britene i 1947 forlot det som under deres styre hadde vært ett land; India, overlot de til fyrsten i Kashmir å velge: India eller Pakistan. Han valgte India, på tross av at det store flertallet i området var muslimer.

Kina og India

Pakistan ble opprettet nettopp for å gi Indias mange muslimer en egen stat. Muslimene i Kashmir ønsket ikke å bli en del av India. Det ble opprør - og krig mellom de to nye nabostatene. I 1949 ble Pakistan og India enige om en våpenhvilelinje. Men begge gjør fortsatt krav på hele området. I årene etter 1949 har det vært både kriger og væpnede konflikter og opprør i området.

Siden 1962 har Kina kontrollert en del av Kashmir, etter flere års væpnet konflikt mellom India og Kina. Striden om disse områdene har ført til at også forholdet mellom Kina og India er spent. Men det er ikke i nærheten av fiendskapet mellom India og Pakistan.

Modis nasjonalistiske linje

India har frem til nå gitt den indiske delen av Kashmir en særstatus, med egne rettigheter og et større selvstyre enn andre deler av landet. Det er dette Modi og hans regjering nå vil endre. Modi vant valget på sin nasjonalistiske linje, mange kaller den ren hindusjåvinisme.

Mange av Indias muslimer, som lenge har vært bekymret over denne utviklingen, får ytterligere grunn til uro over det som nå skjer i Kashmir. Andre politiske partier, som Kongresspartiet, som har styrt India i lange perioder etter at landet ble selvstendig, advarer sterkt mot Modis forsøk på å svekke Kashmirs selvstyre. De forstår alvoret i situasjonen.

En av de farligste

Konflikten mellom India og Pakistan om Kashmir betegnes ofte som en av verdens aller farligste konfliktområder. Begge stater har atomvåpen. Vi har sett flere ganger hvordan konflikten har eskalert, og nær tippet over i en altomfattende storkrig mellom de to statene. I både India og Pakistan er det sterke nasjonalistiske og religiøse krefter som bygger opp under motsetningene.

Det har aldri vært lett å se en løsning på konflikten i Kashmir. Statsminister Modi gjør det nå enda vanskeligere.

Publisert: 06.08.19 kl. 16:43