– Få følgere? Bruk barna dine!

Det er ingen hemmelighet at bilder hvor barna er med, får flest likes. Noen får så mange likes at de tjener penger på å eksponere livene til de små, uvitende barna sine. Kan vi få noen regler rundt dette? Skal vi fortsette å utlevere det mest dyrebare vi har?

RONJA VINNENG, skribent og mor.

Linnea Myhre og Kaveh Rashidi skrev denne uken debattinnlegget «Når likes veier tyngre enn barnas beste» i Aftenposten. Jeg blir like glad og engasjert hver gang dette temaet blir tatt opp.

Hver gang har jeg et lite håp om at noen foreldre kanskje endrer tankegangen sin.

Hver gang håper jeg at en mor eller far tar en ny vurdering på om eksponeringen av barna er nødvendig.

Det er vanlig å dele bilder fra barselavdelingen. Det er uvanlig å la være. Valget mitt er uvanlig. Du finner ikke bilder av barna mine på Facebook eller Instagram.

Mange føler de må dokumentere alt fra første stund. Et lite menneske er skapt, og ingen må gå glipp av nyheten. Myhre og Rashidi spør om hvorfor det ikke henger en vær varsom-plakat for deling av barnebilder på alle føde-, barselavdelinger og helsestasjoner. Jeg etterspør det samme. Jeg håper ønsket blir realitet.

Du har valgt å dele de mest private øyeblikkene fra fødestua, i sosiale medier. Jeg har valgt å putte det inn i albumene til barna mine. Nå brukes barna som et sosialt eksperiment. Få følgere? Bruk barna dine !

Fått få likes i det siste ? Bruk barna. Foreldre og besteforeldre deler i hytt og pine. Alle trenger en bekreftelse. Etter min mening er det egoistisk å utnytte barna for å tilfredsstille ditt eget eksponeringsbehov. Egoistisk og ganske trist. Det er trist at du føler at du trenger ”likes” og hjerter for å være tilfreds. Hvem har egentlig interesse av å se dette bildet ? Pappaen, besteforeldre, tanter og onkler. Send til de nærmeste. Det er en mulighet.

Det er ingen hemmelighet at bilder hvor barna er med, får flest likes. Noen får så mange likes at de tjener penger på å eksponere livene til de små, uvitende barna sine.

Hvor kult er det å ha så mye informasjon om seg selv liggende åpent for alle? Mange unnskylder seg med at ”alle andre gjør det”. Noen sier at de får mer tid til barna når de velger å leve av blogging.

Hvor mye tid får man egentlig når alt må dokumenteres? Er du tilstede når mobilen må fram hver gang storyen på Instagram og Snapchat må oppdateres? Er du tilstede når blogginnlegget må publiseres?

Er du tilstede når leken må stoppe opp på grunn av posering ? Et kjapt besøk innom noen blogger eller Instagram-profiler, kan gi meg innsikt i hverdagen til et ukjent barn. Nå vet jeg hva som er barnets favorittmat, favorittbamse, yndlingsmusikk og hvilke interesser og hobbyer barnet har.

Kan vi få noen regler rundt dette? Skal vi fortsette å utlevere det mest dyrebare vi har? FNs barnekonvensjon forteller oss at barn ikke skal utsettes for tilfeldig innblanding i sitt privatliv. Jeg føler at jeg er veldig innblandet i privatlivet til ditt barn. Hun aner ikke hvem jeg er. Du aner ikke hvem jeg er.

Foreldre kan tjene flere tusen kroner for et innlegg om barna sine. Kanskje vi bør bli enige om at denne summen er for høy? At man kan tjene penger på innlegg om barna sine gjør at foreldre fristes til å dele mer og mer.

Neste gang du vurderer å trykke på dele-knappen, tenk at dette kan forbli privat. Dette minnet er kanskje best egnet i et privat album ? Svaret er ja.

Publisert: 26.04.19 kl. 11:08