En liten protest, Eia

Harald Eia er en veldig god formidler. Men jeg synes det er noe viktig som mangler i det han sier om protestantismen.

JOSTEIN GRIPSRUD, professor i medievitenskap UiB

Eia sier for eksempel at folk tar feil om de tror at nordmenn er påvirket av protestantismen og derfor har blitt «et nøysomt folkeslag som setter ærlig arbeid foran fritid og lediggang». Tvert om er de, sammen med svensker og finner, «de som er desidert minst opptatt av å innprente den protestantiske dyden ‘hardt arbeid’» i barna sine.

Protestantismen har følgelig ikke så mye å gjøre med det undersøkelser viser er den virkelig dominerende verdien blant nordmenn og andre nordvest-europeere, uavhengighet.

Eia er sosiolog og dermed godt kjent med Max Webers klassiske skrift om den protestantiske etikk og kapitalismens ånd. Der framheves verdier som hardt arbeid og sparsommelighet som sentrale for protestantiske kapitalister, som i særlig høy grad investerte det de tjente heller enn å flotte seg. Men det er verdt å huske at dyrkingen av hardt arbeid i utgangspunktet ikke er en spesielt protestantisk verdi. Alt i 1. Mosebok sa Gud til Adam, etter at han hadde dummet seg ut i Edens Hage: «I ditt ansikts sved skal du ete ditt brød». Paulus erklærte i 2. brev til Tessalonikerne at «den som ikke vil arbeide, skal heller ikke spise». Dette er altså ikke noe Luther fant på.

Det er rett nok at både han og seinere lutheranere la stor vekt på arbeid og selvdisiplin. Men ved å prioritere dette foran alt annet ved emnet, går Eia glipp av det kanskje viktigste ved protestantismens betydning for de nordiske samfunnenes utvikling. Det er at protestantismen ga og gir hvert enkelt menneske ansvaret for sitt forhold til Gud og sin frelse. Hver enkelt hadde og har ansvaret for å lese Skriften og gjøre seg opp en mening om den. Dette har hatt svære historiske konsekvenser, særlig med hensyn til samfunnstrekk vi forbinder med demokrati.

Den kjente britiske litteraturforskeren Terry Eagleton vokste opp i et irsk, katolsk arbeiderklassemiljø i England. Han fortalte meg en gang at «if someone had a Bible at home, we knew immediately they were protestant». Katolikker flest skulle overlate Skriften og teologiske spørsmål til presteskapet, ekspertene. Det protestantiske kravet om personlig gudsforhold og bibelforståelse lå bak at reformasjonen førte til oversettelser av Bibelen til diverse nasjonal- og «folkespråk»; mens den katolske tradisjonen gjerne holdt seg til latin (som den muslimske til arabisk).

Dette lå også bak den tidlige utviklingen av en bred allmue- eller folkeskole i vår nordvestre del av verden. Og hadde en først fått ei bok i huset, kunne det fort komme flere. Bibelen er ikke direkte lettlest, og gir gjerne utgangspunkt for diskusjoner om Meningen. Protestantismen styrket slik en skriftbasert samtalekultur i folket. Et europeisk forskningsprosjekt jeg var med å lede, skulle sammenligne det som med britiske begreper kalles «populær-» og «kvalitetspresse» i ulike land. Men i Italia og Frankrike hadde de ingen populær- eller tabloidaviser. Store deler av befolkningen der har aldri lest aviser, de har, ved siden av nettet, sportsaviser og TV i stedet. Det nærmeste vi fant i Frankrike, var Le Parisien. Og den er omtrent som en norsk kvalitetsavis.

Disse ulikhetene i mediekonsummønstrene sier noe om sosial lagdeling og om elitisme versus bred deltakelse i offentlig samtale og annet politisk liv. I protestantismens insistering på den enkelte, ligger både vekten på uavhengighet som Eia med rette trekker fram, og en (også bredere kristen) egalitær holdning som en kan si historisk kom sosialistiske ideer i møte: alle stiller likt overfor Gud.

De to aspektene møtes i ideen om velferdsstaten, som jeg liker å tro at Tage Erlander var den som først formulerte slik: Staten skulle bygge dansegulvet der vi selv danser våre liv. Staten, som vi i Norden gjerne forstår som oss, fellesskapet, er her forutsetningen for uavhengighet, for frihet. Svensken Lars Trägårdh døpte fenomenet «statsindividualismen» i en bok om Sverige i 2006.

Fenomenet er også norsk.

Publisert: 04.02.20 kl. 14:33

