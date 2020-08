Leder

Politikerlønn for strev

LØNNSVINNER: Frode Myrhol fra Folkeaksjonen nei til mer bompenger tjener mer som lokalpolitiker i Rogaland enn statsminister Erna Solberg. Foto: Signe Christine Urdal

Før lokalvalget i fjor høst mente bompengepartiene at norske politikerlønninger var for høye, og måtte kuttes. Så viser det seg at Norges best betalte politiker – han tjener mer enn statsministeren – representerer Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) i Rogaland. Og han mener selv det er lønn som fortjent.

Sunnmøringen Frode Myrhol er en svært aktiv lokalpolitiker i fylket der han nå bor, og apanasjen på 1,8 millioner kroner er sluttsummen av lønn og godtgjørelse for en rekke verv og posisjoner han innehar i egenskap av folkevalgt i Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune.

Det er Stavanger Aftenblad som har avslørt den offentlige lønnsfesten i regionen, og selv om Myrhol ikke har gjort noe galt ved å gjøre krav på disse pengene, er det likevel betenkelig at han gjør det. Rettere sagt – at det er mulig å bygge slike eventyrlige lønnspakker for å skjøtte offentlige verv.

Når man fronter et parti som allerede i navnet varsler kritikk av offentlig pengebruk, burde det kanskje ringe en bjelle når lønnsslippen forteller at skattebetalernes andel av årlig gasje nærmer seg to millioner kroner. Samtidig hindret det heller ikke Carl I. Hagen som tidligere leder for et nasjonalt parti for sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlig inngrep, å gå hele veien til Høyesterett for å beholde Stortingets gullpensjon mens folk flest måtte akseptere nasjonalforsamlingens pensjonsforlik.

Liv og lære er ikke alltid like enkelt når det rammer en selv.

Vi mener det er rimelig at folk som vier store deler av døgnet til politisk arbeid for fellesskapet også godtgjøres for dette. Mange kommunepolitikere gjør en stor innsats lokalt, og det kan tidvis være tøft nok når man risikerer å måtte stå til rette for beslutninger i formannskapet hver gang man går på butikken. Det er heller ingen tvil om at stortingsrepresentanter må gi avkall på privatliv for å gjøre jobben de er valgt til.

Selvfølgelig kan det også ha sin pris å sitte i fylkestinget, men igjen ser vi at fylkespolitikerne, en god del av dem temmelig anonyme, er de «flinkeste» til å lage lukrative kompensasjonsordninger. Det må imidlertid være en viss edruelighet i denne avlønningen. At en lokalpolitiker skal kunne tjene mer enn landets regjeringssjef er absurd.

Frode Myrhol er i og for seg ikke problemet. Han er bare et symptom på et system som staver galimatias. Det virkelige problemet er signalet når politikerne bevilger seg selv ordninger som er uoppnåelige for deres velgere. Som da tidligere fiskeriminister Geir Inge Isaksen (H) forlangte 120 000 kr. i etterlønn for å gå fra jobben som ordfører til statssekretær. I sum gjør slike saker noe med tilliten til våre folkevalgte.

