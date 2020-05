REPUBLIKK NÅ: – Norges statsoverhode bør være et symbol på vårt folkestyre, ikke et unntak fra det, skriver innsenderen. Foto: Jørgen Braastad

Debatt

Nei, kongen er ikke «en av oss»

Flere bør reflektere over monarkiets ikke-demokratiske verdier.

SYNNØVE VEREIDE, student

VGs lederplass 17. mai ble dedikert til en banal hyllest av kongen og monarkiet. VG mener at kongen gjorde noe helt spesielt fordi han kjørte til østkanten i hovedstaden. VG påstår attpåtil at kongen er «en av oss».

Det er forståelig at VG lar seg rive med. Kongen er tross alt svært likendes. Men hvor ukritisk skal man hylle et symbol som bryter med våre demokratiske verdier?

Synnøve Vereide. Foto: PRIVAT

Monarkiets tilstedeværelse i demokratiet er et paradoks. Verdiene som ligger til grunn er motstridende av natur. Menneskerettighetene, en grunnpilar i vårt demokrati, sier at «alle mennesker født frie og med samme menneskeverd». Likevel er kongen født inn i sin posisjon, med nedarvede privilegier og uten frihet til å velge annet livssyn enn den evangelisk-lutherske. Kongen har immunitet mot rettsforfølgning i henhold til Grunnloven § 5, og kongens barn kan ikke gifte seg uten hans samtykke.

Dette strider med demokratiske prinsipper og verdier. Maktposisjoner bør gis gjennom tillit, ikke arv. Norges statsoverhode bør være et symbol på vårt folkestyre, ikke et unntak fra det. Monarkiet er en anakronisme uten like.

Monarkiet bør bevares så lenge flertallet i det norske folk støtter det. Dessverre opplever jeg at svært få aktivt tar stilling til hvilke verdier monarkiet er tuftet på. Én dag vil en folkeavstemning finne sted. Da håper jeg at folket tar et reflektert valg, og ikke stemmer ja bare fordi «kongen er likendes».

Jeg oppfordrer VG til å bidra til en mer opplyst debatt om monarkiet.

Publisert: 19.05.20 kl. 10:40

