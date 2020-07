ADVARER: – Hjemmekontoret kan gripe inn i familien, og viske ut grensene mellom jobb og hjem, skriver kronikkforfatterne. Foto: OsloMet

Mer hjemmekontor kan være dårlig nytt for familien

Korona har brakt kontoret vårt inn i stua. Nå må arbeidsgiverne på banen for å sikre at jobben vår ikke tar over hjemme.

Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

WENDY NILSEN, seniorforsker, OsloMet – storbyuniversitetet

SIRI YDE AKSNES, seniorforsker, OsloMet – storbyuniversitetet

Debatten om fordelene og ulempene ved hjemmekontor ruller videre. Oslo Høyre har fremmet forslag om fast ordning med hjemmekontor-dager for ansatte i Oslo kommune, og store firma som Telenor har åpnet for full fleksibilitet for sine ansatte.

Flere peker på hjemmekontorets slagsider, men én slagside er i stor grad oversett: Nemlig hvordan hjemmekontoret kan gripe inn i familien, og viske ut grensene mellom jobb og hjem.

Pandemien har rykende raskt brakt hjemmet vårt inn på jobb og jobben vår inn i hjemmet. Uten forberedelser, skulle vi over natten sjonglere jobb og hjem. Vi underviste skolebarn i brøkregning og underholdt småbarn med slim og trolldeig, samtidig som vi forsøkte å være produktive ansatte. Likevel uttrykker mange av oss at vi liker denne fleksibiliteten overraskende godt, når barnehagene og skolene åpnet igjen, vel å merke.

Vi mener at denne type sjonglering ikke bare angår oss som arbeidstakere, men også arbeidsplassen vår.

Fire måneder med unntakstilstand er tid nok til å etablere både gode og dårlige vaner. Noen av oss har kanskje blitt mer bevisste på å skille mellom arbeid og hjem, mens andre har fått dårlige vaner som å svare på e-post fra før frokost til etter leggetid. Vi innrømmer lett at vi selv kjenner oss igjen i den siste gruppen.

I Norge har vi i liten grad retningslinjer for å beskytte arbeidstakere med hjemmekontor eller sørge for en sunn hjemmekontor-hverdag. Ledelses- og HR-strategier er i stor grad knyttet til arbeidsplassen som et fysisk sted.

Fremover blir det stadig viktigere at både arbeidstakere og arbeidsgivere er mer oppmerksomme på en sunn balanse mellom hjem og jobb.

Land som Spania, Frankrike, og Italia har nasjonale og regionale reguleringer som blant annet «retten til å logge seg av». Dette kan ha en signaleffekt overfor arbeidsplasser og ledere. I Norge blir det i større grad lagt opp til at den enkelte har ansvaret for å skille mellom arbeid og hjem. Dette på tross av at vi er blant de beste landene når det kommer til familievennlig politikk. Mange av oss snakker om balansen mellom jobb og hjem privat, men det angår i liten grad arbeidsgiverne våre.

En kjent ulempe ved hjemmekontor er at det vanskeligere for mange å «lukke PC-en» og gi seg for dagen. Jobb og hjem glir lett over i hverandre. Flere av oss bestiller hytteferien i arbeidstiden og besvarer jobbrelatert e-post på lørdagskvelden.

Teknologien som skal støtte oss, kan dermed skade oss og familierelasjonene våre, hvis vi ikke blir mer bevisst på skillet mellom jobb og hjem. Når vi jobber hjemme, utviskes grensene i litt større grad – og vi kan bli mer tilbøyelige til å utvikle flere dårlige vaner.

Forskning om grensesetting foreslår strategier som kan være til hjelp. Vi kan være tydelige i kommunikasjonen vår, og si fra til kolleger at vi er utilgjengelige i helgene. Vi kan si til partnere og barn at vi trenger å jobbe uforstyrret etter middag, men deretter er det full familietid. Andre strategier kan være å bruke teknologi for å skille familietid fra arbeidstid – som å bruke separate e-post adresser til jobb og fritid. Hvilke strategier som kan være nyttige i Norge, er noe vi skal forske på til høsten.

Når norske arbeidsplasser åpner opp for økt bruk av hjemmekontor fremover, er grensene mellom jobb og hjem noe av det vi må ta aktivt grep om. Bedriftene må forberede seg på denne utfordringen, for å ikke oppleve negative konsekvenser for mange arbeidstakere. Arbeidsplassen bør øke bevisstheten om grensesettingsstrategier, for å ivareta både sunne, produktive ansatte med god balanse mellom jobb og familie.

Ledere kan selv gå foran som gode eksempler, ikke sende e-post utenfor arbeidstiden. De kan også være tydelige på grensesetting og viktigheten av å skille mellom familieliv og arbeidsliv.

Mer hjemmekontor kan i beste fall gi en bedre balanse mellom hjem og jobb, siden vi kan få mer tid med barna og samtidig jobbe litt mer på kveldstid. I verste fall kan det føre til at konflikten mellom familien og jobben blir større, og forringe familierelasjoner.

For å unngå det må arbeidsgiverne på banen. Pandemien har tatt med seg jobben vår inn i hjemmet. Nå må arbeidsgiverne sikre en god balanse mellom jobb og hjem ved å ta med seg hjemmet når de planlegger jobben.

Dette er essensielt for å sikre bærekraftige organisasjoner, med både produktive og fornøyde ansatte.

Publisert: 09.07.20 kl. 09:35

