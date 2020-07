VAR I NØD: I forrige uke ble det erklært unntakstilstand på det norske skipet «Ocean Viking». Skipet brukes av organisasjonen SOS Mediterranée til å redde migranter i Middelhavet. Her er skipet avbildet utenfor «Porta di Lampedusa» i fjor sommer. Foto: ALESSANDRO SERRANO / AFP

Debatt

Menneskesmugling og myndighetsforbrytelser

I et intervju i VG 6. juli sier tidligere finansminister Siv Jensen at hun har sett seg lei på Ocean Viking-dramaet i Middelhavet. Hun ber sin egen – vår norske – regjering sette en stopper for organisasjoner og skip som redder flyktninger fra å drukne. Hjelpeorganisasjoner og rederier «sponser menneskesmugling», ifølge Jensen.

TERJE EINARSEN, Professor i folkerett (UiB)

Hun vil at regjeringen tar initiativ til at europeiske land iverksetter tiltak for å få slutt på menneskeflukten over Middelhavet, ved å sette straff for de som deltar i redning, inklusive frivillige organisasjoner og rederiet som eier redningsskipet.

Å frakte eller hjelpe asylsøkere fra et land til et annet mot betaling vil ofte være straffbar virksomhet. Ut fra straffverdighet og moralske parametere står man overfor et komplekst fenomen hvor en bestemt handling eller handlingsmønstre kan bedømmes nokså ulikt selv om betegnelsen menneskesmugling er anvendelig, fordi fenomenet dekker alt fra grov utnyttelse av en person i en sårbar situasjon til moralsk forsvarlig bistand.

Det kan minnes om nordmenn og andre som under annen verdenskrig medvirket til å smugle asylsøkere ulovlig inn i Sverige eller som ulovlig hjalp andre til å dra sjøveien ut av landet til Shetland og andre steder på vei til Storbritannia. Det var ingen i Sverige som tenkte på at straff for slik menneskesmugling var på sin plass etter krigen.

Internasjonalt i dag er menneskesmugling typisk organisert virksomhet, ofte med et mylder av forskjellige aktører, slik det for øvrig også var i Norge og mange andre land under annen verdenskrig. Markedet er nå som den gang påvirket av fare for forfølgelse og kontroll med ut- og innreise mellom land, og andre faktorer. Asylsøkere har normalt ingen mulighet for å reise legalt. Prisen går gjerne opp jo mer rigid grensekontrollene er.

En enkel måte å løse problemet menneskesmugling på, er å la asylsøkere reise fritt så lenge de kjøper lovlig billett til et transportmiddel. Det støter imidlertid an mot andre hensyn og er i praksis en uaktuell politikk. Men det er likevel viktig å forstå at smugling av asylsøkere – og den omfattende drukningsdøden i Middelhavet – er et resultat av flere årsaksfaktorer. En av disse er at legale transportmuligheter som står åpne for andre, systematisk er blitt nedstengt for våre dagers «undermennesker» – asylsøkere.

Å straffe den som redder noen fra å drukne på havet, er likevel et nokså langt stykke fra å straffe menneskesmugling, skulle man tro. Men hva da med «sponsing» av menneskesmugling, som Jensen er opptatt av? Ordet «sponsing» har vel ingen helt entydig mening, men kjernen i begrepet er finansiell støtte. Det passer ikke særlig godt på de redningsaksjoner Ocean Viking har bedrevet på humanitært grunnlag i Middelhavet.

Fakta om «Ocean Viking»: «Ocean Viking» er et 69 meter langt lasteskip som seiler under norsk flagg.

Skipet driftes av SOS Méditerranée.

Det er i Middelhavet for å gjennomføre søk- og redningsoppdrag på vegne av organisasjonen.

«Ocean Viking» har et mannskap på 31 personer, er utstyrt med en medisinsk klinikk og fire høyhastighets redningsbåter.

Redningsskipet har kapasitet til å frakte opptil 200 migranter. Fakta: NTB Vis mer

Men det bra at vår tidligere finansminister setter søkelys på forbrytelser i Middelhavet. Det trengs bedre belysning av de mest alvorlige forbrytelsene, særlig de som begås av europeiske og andre lands myndigheter mot asylsøkere i dette området. Som hun vet, sponser Norge forferdelige forbrytelser i og ved Middelhavet.

Følgende er godt dokumentert: Libyas myndigheter og kystvakt bedriver klappjakt på asylsøkere som forsøker å flykte til Europa i småbåter. Asylsøkerne fanges, drepes, druknes, «forsvinnes», tortureres, mishandles og holdes ellers innesperret under umenneskelige forhold. Det gjelder også for mange asylsøkere som mistenkes for å ville dra gjennom Libya og ut på havet, slik at flukt ved hjelp av en smugler som stiller båt til rådighet mot betaling kan virke som det beste alternativet for den enkelte asylsøker. Asylmulighet i Libya finnes ikke.

Hvorfor er bødlene i den libyske kystvakten blitt så arbeidsomme og effektive? Jo, fordi hele kystvakten er sponset av Italia, Norge og EU for å utføre sine godt betalte tjenester. Altså terror mot asylsøkere og grov kriminell virksomhet. Greske myndigheter begår dessuten daglig ulovlige handlinger mot båtflyktninger som ikke etterforskes, som brudd på folkerettens grunnregel om non-refoulement og regler i havrettstraktaten om redningsplikt, ved å «snu» båter med asylsøkere som dermed utsettes for drukningsdøden.

Greske myndigheter holder også barn og voksne som gisler på de greske øyer under umenneskelige forhold for å tjene til skrekk og advarsel. Dette illegitime asylsystemet skryter vår regjering av at vi er med på å finansiere, faktisk slik at det også tjener som grunn for ikke engang å ville hente noen få barn i samarbeid med FN fra øyene uten oppfyllelse av de mest finurlige klausuler.

Finansiering av forbrytelser er imidlertid noe annet, for det er straffbart. På et eller annet tidspunkt må kanskje Siv Jensen og andre europeiske politikere svare for seg i domstolene eller i andre judisielle prosesser.

Men dette spørsmålet krever et snarlig svar: Når ble det vedtatt på Stortinget at det er greit å bruke norske skattepenger til å finansiere drap, forsvinninger og tortur mot asylsøkere på flukt fra Libya?

Hvor er Riksrevisjonen og Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite i dette bildet? Har den omfattende finansielle støtten fra Norge på rundt 200 millioner siden 2016 – via et suspekt EU-fond som nå er kommet under lupen internasjonalt og internt i EU – til den libyske kystvaktens kriminelle handlinger, blitt revidert og funnet i orden? Unnlater man bevisst å søke kunnskap? Hva med den politisk uavhengige Riksadvokaten og statsadvokatembetet for organisert kriminalitet? Hvor mange år er responstiden for slike tilfeller hvor bare «undermenneskers» liv og helse står på spill?

Publisert: 13.07.20 kl. 10:04

