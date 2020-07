Leder

Farlig syn på vold

Demonstrasjonen mot en SIAN-markering i Trondheim sist helg endte i en voldsbruk vi heldigvis sjelden ser i Norge. Bildet er fra en demonstrasjon på Mortensrud tidligere i sommer hvor demonstrantene nøyde seg med å kaste egg og tomater. Foto: Terje Bringedal

Det er skremmende å se hvordan politikere fra Rødt bagatelliserer og legitimerer bruk av vold når det passer dem.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Demonstrasjonen mot en SIAN-markering i Trondheim sist helg endte i en voldsbruk vi heldigvis sjelden ser i Norge. Aksjonistene kastet steiner og andre harde gjenstander mot politiet. Samtidig ble det gjort hærverk og knust ruter, både på en politibil og eldresenteret Hornemannsgården på torget i Trondheim.

Det er slett ikke hverdagskost i trønderhovedstaden. Politiet har varslet at saken skal få konsekvenser. Det er gledelig at en angrende synder har meldt seg. Vi er på ville veier som samfunn dersom slik oppførsel ikke slås ned på.

Derfor er det forstemmende å lese reaksjonene fra Rødts leder i Trondheim, Svein Olav Aarlott. «Det er ofte slikt som skjer, at det blir litt ruteknusing. Det var ikke en del av demonstrasjonen, men det har skjedd mange ganger av at det har tatt litt av», sier Aarlott til avisen Nidaros, og han stopper ikke der. Han hevder videre at det var politiet som fremprovoserte volden.

Dette er ikke bare en bagatellisering av vold som er helt uhørt. Det er også en slags import av amerikanske tilstander. I USA er ungdoms forhold til politiet mange steder konfliktfylt, og det er ikke uten grunn at politiet blir beskyldt for å ha et holdningsproblem. Men det er milevis unna den norske virkeligheten, og det er direkte skadelig å undergrave tilliten til politiet på den måten.

Politiet er vår alles trygghet, og høy tillit til ordensmakten er helt avgjørende i et velfungerende samfunn. Det blir enda verre av at Rødt-lederen snakker mot bedre vitende. Det er ingenting som tyder på annet enn at politiet har opptrådt profesjonelt i en krevende situasjon. Adresseavisen har dokumentert hvordan det ble kastet steiner på ubeskyttet politi, og hvordan de måtte trekke seg tilbake. Videoen viser også hvordan politiet står der rolig mens de blir angrepet av demonstranter.

At folk tar tydelig avstand fra rasistiske ytringer, er gledelig. De siste ukene har mange demonstrert fredelig mot rasisme i kjølvannet av drapet på George Floyd. Men det er åpenbart ikke godt nok for enkelte personer på den ytterste venstresiden. I kjent stil ser de ut til å mene at litt vold ikke er noe å bry seg om så lenge det tjener en god sak. Dessverre ødelegger de på den måten også for sin egen sak.

Det burde være unødvendig å si det: Man blir ikke mindre antirasist av å ta fullstendig avstand fra vold. Snarere tvert imot.

Publisert: 02.07.20 kl. 10:07

