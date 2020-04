Kommentar

Se, en helt ny by!

Av Astrid Meland

NEW DEHLI: India har stengt ned hovedstaden sin på grunn av corona. Bildet til høyre er fra nå i mars. Bildet til venstre viser trafikken i byen på en smogrik dag i januar i 2016. Foto: STR / EPA

Storbyene har plutselig fått blå himmel og sol. Vil coronaen gi oss bedre luft og stagge klimakrisen?

SVIR I ØYNENE: Skolene ble stengt også i november i fjor i New Dehli, da smog førte til helseproblemer for befolkningen. Foto: JEWEL SAMAD / AFP

Verdens fly og biler står. Folk er på hjemmekontor og i karantene. Oljeforbruket stuper. En av de få gode nyhetene, er at New Dehli har våknet opp til blå himmel. Portforbudet i India har ført til rekordlav lokal forurensning i storbyene.

Kinas helsemyndigheter melder om god luftkvalitet i hovedstaden, og om økning i antall dager hvor det er levelig utendørs.

Dette er til og med synlig fra verdensrommet. Den europeiske romfartsorganisasjonen ESA har sendt ut satellitt-bilder som viser at det letter over Madrid, Paris og Roma. Særlig ser man det i Nord-Italia. Lavere utslipp av nitrogendioksid er forklaringen.

BEJING: Syklister på Tiananmen-plassen i desember i 2016, da myndighetene sendte ut rød advarsel mot luftforurensning i byen. Foto: JASON LEE / X01757

Og på Twitter gleder storbyfolk seg over å kunne se blå himmel igjen.

Vil folk akseptere at hverdags-smogen kommer tilbake, når epidemien er over? Kan corona bety bedre lokalmiljø og i tillegg mindre global oppvarming?

Når Kina, som står for en tredel av verdens klimagassutslipp, stenger fabrikker og kullkraftverk, betyr det mer enn noe norsk klimatiltak.

Særlig har kullforbruket gått ned i Kina, fordi energiforbruket har dalt. Også i Europa er kraftetterspørselen gått ned. Og med så lave oljepriser som vi ser nå, blir kull faktisk utkonkurrert.

I tillegg har flyselskapene redusert trafikken med 90 prosent. Og cruise må være vårens minst populære ferietur.

FØRSTE NYTTÅRSDAG I ÅR: Luftfoto over New Dehli. Foto: Anushree Fadnavis / X06783

Det internasjonale energibyrået IEA mener kollapsen i oljen vil føre til at 2020 blir det første året på et tiår med nedgang i etterspørselen. Sist det skjedde var etter finanskrisen i 2008, hvor vi også så et fall i klimagassutslippene.

Men i den norske miljøbevegelsen er det lite optimisme å spore. Om noe, kan man se forsiktig håp i den leiren som mener løsningen er at vi alle forbruker mindre. Aktivister som håper på at markedet må levere løsningene, er desto mer pessimistiske.

– Jeg synes det er vanskelige å se noen lyspunkter, bortsett fra mulige grønne krisepakker som drar investeringer i riktig retning, sier Marius Holm i organisasjonen Zero til meg.

Han bemerker at det sentrale er å få til en omstilling av energisystemet. For fly som står på bakken, vil fly igjen. Et smelteverk som permitterer de ansatte, vil starte opp igjen.

Og kanskje gir verden mer gass når friskmeldingen først kommer.

HELSESKADELIG LUFTFORURENSING: Jammu i India en kald og tåkete morgen 31. desember 2019. Foto: Channi Anand / AP

Problemet nå er at investeringene i grønn energi rammes av corona. Analyseselskapet BoombergNEF spår nedgang i vind og sol. Den dårlige nyheten er at corona betyr lavere investeringer i alt det som trengs for å erstatte fossiler med fornybar.

I den tredje norske krisepakken fikk miljøpartiene rett nok satt sin signatur på tiltakene. En del av pengene går til karbonfangst- og lagring.

Men i krisetider er det naturligvis økonomisk vekst og arbeidsplasser som er viktigst. Og selv om det gir noen arbeidsplasser, får vi ingen voldsom grønn vekst bare vi bruker nok penger. Foreløpig i alle fall, er karbonfangst ikke lønnsomt.

Rundt om i verden, hvor de ikke har oljepenger, må vi forvente at det blir mindre til miljøtiltak som elbil-ladere, biodrivstoff og forskning på hydrogen.

Lavere oljepriser kan også føre til utfordringer for utvikling og salg av elbiler og elbusser, fordi det blir mye billigere å kjøre fossilbil.

Og vi ser at også internasjonale klimatoppmøter utsettes.

FØR KORONAEN: Syklist i New Delhi i India i romjulen i 2019. Foto: JEWEL SAMAD / AFP

Energiguru Michael Liebreich, som blant annet rådgir Equinor, spår en kjempenedgang i utslippene i første kvartal (20 prosent).

Han mener de så vil gå opp igjen, men holde seg noe lavere enn forventet frem til vi får en vaksine og forgjeldede land kommer seg på fote. Det kan ta noen år.

Men også han ser mørkt på at omstilling til ny, grønn energi utsettes.

All den klimagassen som ikke slippes ut nå, er selvsagt godt nytt. Og det er på høy tid at folk får luftkvalitet som ikke er det samme som å røyke 25 sigaretter daglig.

Men dette løser selvsagt ikke noe problem. Vi utsetter det bare i noen måneder.

Eller i verste fall år. Da finanskrisen var under kontroll, steg verdens utslipp på nytt.

Og når det igjen siver grå røyk ut av fabrikkpipene og fossilbilene lager tykk smog i morgenrushet, ja så er det på en måte et godt tegn. Mot corona.

FUGL I SMOG: I mange forurensede storbyer, også her New Dehli, ser folk ikke sola selv når det er finvær. Foto: Anushree Fadnavis

Publisert: 01.04.20 kl. 10:47

