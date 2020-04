Kommentar

Rykk tilbake til start

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Foto: Roar Hagen

Noe er heldigvis som normalt her til lands. Det er igjen lederdebatt i Venstre.

Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

les også Bry deg om andre, men pass på deg selv

Før Norge stengte, rakk Trine Skei Grande å trekke seg fra gjenvalg som Venstre-leder. Med et nødskrik. Allerede da var Norge så preget av corona at saken kom først inn i Dagsrevyens 28 minutt. Dagen etter var det full nedstengning, og vi får aldri vite hva som ville skjedd dersom Grande ikke valgte å trekke seg. Ville en coronakrise vært nok til å stagge uroen i Venstre? Sannsynligvis ikke. Unntakstilstanden vi har levd med samler kanskje landet, men neppe landets eldste parti.

Venstres valgkomitè må nå rykke tilbake til start. De har gitt fylkeslagene frist til 1. juni med å sende inn nye og reviderte innspill til ny ledelse. For all den tid Grande ønsket gjenvalg, har det ikke vært noen reell maktkamp i Venstre. Selv om det var uro i kulissene, ønsket verken Sveinung Rotevatn eller Abid Raja å utfordre partilederen etter at de ble statsråder. De er blitt ansett som de største favorittene til å overta, og ble også innstilt som henholdsvis første og andre nestleder av valgkomiteen.

Ettersom det ikke har vært en åpen diskusjon, vet vi heller ikke hvor stor støtte de to kandidatene har. Det har sett ut som Sveinung Rotevatn har vært en slags favoritt, men han har også hatt svært ivrige støttespillere, blant annet i Unge Venstre.

les også De som har satset alt

Med Grande ute, endrer også de andre brikkene i kabalen seg. Ettersom hun krysset av i kategoriene «kvinne» og «Oslo», åpner det selvsagt for flere og andre kandidater i partiledelsen.

En som åpenbart har stått i Grandes skygge, er kunnskapsminister Guri Melby, som også representerer Oslo. Ikke bare ble hun statsråd, hun fikk også en særdeles tung oppgave i fanget med å lede den historiske stengningen av skoler og barnehager. Mange er imponert over hvordan den ferske statsråden har håndtert den jobben. Om det var krevende å stenge, så er det ikke mindre krevende å åpne igjen. Alle som har tilbragt mer enn fem minutter i et foreldremøte kan levende se for seg at det krever sin kvinne å kommunisere myndig til en nasjon av engstelige foreldre.

Coronasituasjonen har endret dynamikken i regjering på flere vis. Som statsråd for forskning og høyere utdanning var Iselin Nybø ganske anonym. Men som næringsminister i en krisetid for norske bedrifter, kommer hennes styrker mer til sin rett. Hun har også en mye mer synlig profil utad. Nybø er også den som leder Venstres arbeid i regjering, og den som tar over styringen av landet dersom Erna Solberg skulle bli syk.

les også Erna er stjerna ...Men oppturen kan bli kortvarig

For de to foreslåtte nestlederne, har de siste ukene vært en yrkesmessig «nedtur». Da Abid Raja ble kulturminister, sjarmerte han kulturlivet i rekordfart. Han skaper begeistring hvor enn han er, om det er på Halvdan Sivertsens 70 årsdag, på åpningen av Barents Spektakel i Kirkenes eller hos fotballjentene i Lillesand IL, som han «reddet» fra å spille med hvite shortser. Men det er ingen dristig spådom at det blir mindre morsomt å være kulturminister de neste månedene. I en normalsituasjon er sommerens festivaler og idrettsarrangementer høysesong for en reiseglad kulturminister. I år blir det å lede en bransje i dyp krise.

Store forventninger var det også til Sveinung Rotevatn som klimaminister. Det var ventet at han som partiets mest debattsterke politiker ville markere seg tungt på partiets kanskje viktigste saksområde. Han gjorde en god inntreden, men på et blunk var klimakrisen satt fullstendig i skyggen av coronakrisen. Nå vil nok klima og miljø bli viktigere etterhvert som politikken normaliseres. Det er blant annet ventet at iskanten kan komme til politisk behandling når som helst. Men i en tid med økonomisk krise og gjenoppbygging av næringslivet, kan klima fort få litt mindre plass enn det har hatt de siste årene.

les også En annerledes 9. april

Dette trenger selvsagt ikke påvirke valgkomiteens og partiets vurderinger, men det viser hvor raskt ting kan endre seg. Politikk handler ofte om å få muligheter til å vise seg fram, og hvordan man bruker den. Det gjelder ikke minst Ola Elvestuen, som nå er partiets finanspolitiske talsperson. Han har varslet at han vil fortsette, både på Stortinget og i partiledelsen. I utgangspunktet var Raja og Rotevatn best posisjonert til å markere seg, men for øyeblikket er det Melby og Nybø som sitter på de mest synlige posisjonene. Akkurat nå, vel og merke. Et relevant spørsmål er derfor når Venstre kan velge ny ledelse.

For Venstres valgkomite er ikke dette bare å rykke tilbake til start, det er også å skyte på bevegelig mål. For nå aner ingen når Venstre kan avholde sitt landsmøte. Videomøter er sikkert bra til samlinger med tydelig agenda og klare mål, selve antitesen til et landsmøte i Venstre. Og når er partiet rede til å samles fysisk igjen? Partiet er rett nok ubetydelig og lite i manges øyne, men i den nye normalen er selv en samling av Venstre-folk en gigant.

Publisert: 21.04.20 kl. 17:45

Les også

Fra andre aviser