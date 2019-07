RØYKING FORBUDT: I Sverige Foto: Frank May / picture alliance

Ja til røykeforbud på offentlige steder!

Sverige har nå innført totalt røykeforbud på offentlige steder – også ute. Selv om det er upopulært i starten, er det hevet over enhver tvil at Norge absolutt bør følge etter.

TERJE HAUGOM, samfunnsdebattant

Historisk sett gjorde tobakken sitt inntog i Europa på 1600-tallet, da pionerer kom hjem fra Amerika, hvor de fikk lære tobakken å kjenne av indianerne. Som «takk» for den nye «nytelsen» lærte den hvite mann indianerne å nyte alkohol!

For 15 år siden skapte Dagfinn Høybråten (KrF) store bølger da han og partiet innførte en lov som forbød røyking innendørs, med unntak av egne, ventilerte røykerom på institusjoner. Mange var i harnisk over dette, og spesielt røykerne, som følte både hetsing og mobbing for at en ny lov skulle regulere favoritt-hobbyen deres.

Men etter hvert sank temperaturen, og folk flest var godt fornøyd med å kunne gå på kafé og restaurant, og i offentlige bygninger og kontorer, uten å måtte dele tåken og stanken med røykerne.

I vår tid vet vi at alle typer tobakk har i seg giftstoffer og kjemiske forbindelser som er til stor skade for helsen. Deriblant nikotin, tjære og kullos. Mange helseplager rir dem som er blitt avhengige. Pusteproblemer, kols og lunge-kreft, hjerte- og karsykdommer, ja i det hele tatt nedsatt helsefunksjon er gevinsten røykerne først og fremst – men også passive røykere – pådrar seg!

Sverige har nå innført totalt røykeforbud på offentlige steder – også ute. Bussholdeplasser, t-bane-stasjoner, på gater og plasser osv. Nå slår svenskene et solid slag for folkehelsen.

Man ser et skritt videre på veien mot totalforbud mot salg og bruk av tobakksvarer, som i realiteten er å betrakte som et vanedannende narkotikum. Det gjelder alle tobakksvarer inkl. snus og skråtobakk.

Det er hevet over enhver tvil at Norge absolutt bør følge etter. Selv om røykerne og snuserne utmerket godt vet at den uvanen de har lagt seg til, er høyst skadelig for dem selv, men også både utrivelig for omgivelsene, og også dem som utsettes for passiv røyking, tviholder de på sin «rett» til å bestemme selv.

Og nettopp her er det samfunnets og folkehelsens beste som må veie tyngst på vektskålen. Norske helsemyndigheter må gjøre som Sverige, selv om det blir upopulært til å begynne med. Både samfunnsøkonomisk og personlig vil vi alle tjene på det! Og tobakksindustrien får omskolere seg!

