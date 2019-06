POPULISME? – Bent Høie viser «politisk handlekraft» gjennom enkle symboltiltak uten å ta innover seg det grunnleggende spørsmålet om hvorfor situasjonen har oppstått, skriver forfatteren. Foto: Gisle Oddstad

Natt-transport-avsløringen: – Helseministeren må ta ansvar!

Helseminister Bent Høies reaksjon etter VGs avsløringer fremstår som ren populisme.

MARIUS BJØRNDALEN, foretakstillitsvalgt Fagforbundet Sykehuset Østfold (for tiden i streik)

VG avslørte lørdag at antallet eldre som kjøres hjem i ambulanse nattestid øker. Historien om Lillemor er et skrekkelig eksempel og den er dessverre ikke unik. Jeg har vært med på mange slike transporter i mitt virke som ambulansearbeider. Tallmaterialet VG har fått tilgang til, bekrefter vår antagelse om et økende problem.

Vi kunne raskt lese at helseminister Bent Høie viser politisk handlekraft, og beordrer full stopp i natt-transport. Ministeren krever umiddelbar handling fra helseforetakene, videre uttaler han at «det er min forventning at man tar tak i dette. Og det er ikke umulig å gjøre noe med det». For de uinnvidde er det lett å se saken løst og at helseministeren er helten i historien.

Men for oss ansatte, fremstår dette som ren populisme. Det er dypt problematisk at ministeren på denne måten legger skylden på helseforetakene, uten å ta inn over seg hvorfor dette skjer, eller hvilket ansvar han faktisk har i det som skjer.

Som ambulansearbeider og foretakstillitsvalgt for Fagforbundet i Sykehuset Østfold, kjenner jeg sykehuset og hverdagen godt fra innsiden. Ved sykehuset har vi hittil i år hatt gjennomsnittlig belegg på 99,4 prosent og enkelte avdelinger ligger godt over 100 prosent. Vi er langt forbi bristepunktet når det gjelder kapasitet. Sykehuset Kalnes ble bygget med kun enkeltrom, men pasienter i gangene og stuet inn to og to på enkeltrom har blitt mer hverdagen enn unntaket. De ansatte løper fortere enn noen gang. Arbeidspresset er på grensen til det uforsvarlige. Når det på toppen av dette kommer krav om ytterligere effektivisering og økt produktivitet i styringsdokumentene fra helse- og omsorgsdepartementet, får det konsekvenser for pasienter og ansatte.

Det vet helseministeren, men likevel viser han «politisk handlekraft» gjennom enkle symboltiltak – hvor han ikke tar inn over seg det grunnleggende spørsmålet om hvorfor situasjonen har oppstått.

Ambulansetjenesten er også under press, det har vært en dobling i antall ambulanseoppdrag i Østfold siste 10 år og det øker med over 3000 turer årlig. Dette uten at det tilføres ressurser til å ta unna økningen, noe som igjen påvirker beredskapen. Situasjonen er ikke særegen for Østfold og utviklingen er tilnærmet den samme i hele landet.

Vi vet også økningen vil eskalere i årene som kommer grunnet «eldrebølgen». På toppen kommer sentralisering av helseinstitusjoner og at stadig flere er så syke når de skrives ut til kommunen at ambulanse er påkrevd.

På tross av flere og mer krevende pasienter, har ikke Høies regjeringen bevilget penger til å øke kapasiteten i sykehuset eller ambulanseberedskapen. Konsekvensene ser vi i VG sin avsløring. Denne kroniske underfinansieringen av helsevesenet er helseministerens ansvar, så å skyve ansvaret over på helseforetakene og de ansatte går på tilliten og motivasjonen løs.

Jeg kjenner ingen ansatte i sykehus som ønsker å sende hjem pasienter i ambulanse midt i natten, men i en hverdag som stadig blir mer preget av fokus på logistikk- og effektivitet blir våre ansatte presset til å gå på akkord med sin faglige- og etiske integritet.

Det er ingen tvil om at sykehusene gjør det de kan innenfor sine tildelte rammer, Helseministeren og Regjeringen må derfor bære ansvaret.

Tilføres det ikke nødvendige økonomiske midler vil Statsrådens utspill forbli stående som populisme og ansvarsfraskrivelse. Ministeren sier det selv -Det er ikke umulig å gjøre noe med det.

Pasientene og vi sykehusansatte venter i spenning!

Publisert: 17.06.19 kl. 10:45