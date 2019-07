FIRBEINT VENN: – At det i snitt forlates over 20 kjæledyr i Norge hver dag, er et stygt eksempel på hvor utbredt vanskjøtsel av kjæledyr er. Hvert eneste dyr som forlates lider, skriver Bastholm. Foto: Kyrre Lien / SCANPIX

Debatt

Slik redder vi kjæledyra i ferien

Denne uka leser vi om hvordan hundevalper forlates i veikanten ved inngangen til fellesferien. I 2018 ble over 8.000 hjemløse dyr registrert av Dyrebeskyttelsen. Rekordmange dyr lider og blir forlatt. Tiden er nå overmoden for påbudt ID-merking av hunder og katter.

Nå nettopp







Foto: Frode Hansen

UNE BASTHOLM, nasjonal talsperson og stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne

Et enstemmig Storting har tidligere bedt regjeringen om å se på mulighetene for ID-merking, men forslaget ble avvist da regjeringen mente at helsegevinsten er for liten. Siden den gang har Dyrebeskyttelsen rapportert om at stadig flere dyr blir hjemløse. I tillegg til 8.000 dyr registrerte i fjor er det grunn til å tro at mørketallene er store. I fellesferien er det ekstra ille. Denne våren har jeg på nytt foreslått for regjeringen å påby ID-merking av hunder og katter.

Ordningen med ID-merking hjelper frivillige organisasjoner, Mattilsynet og veterinærer med å finne eieren når et dyr er på avveie. Det er likevel ikke bare dette ID-merkingen handler om. Å påby eiere ID-merking er også et virkemiddel for å endre vår felles holdning til kjæledyr.

les også Mange dumper katten før sommerferien

Ved å gjøre det obligatorisk å identifisere dyret som ens eget, sier vi noe om den verdien et kjæledyr har. Det er en ansvarliggjøring av eierne og en ansvarliggjøring av de som vurderer å skaffe seg en hund eller katt. Det å dumpe hunden eller katten neste sommer skal ikke være en “enkel” løsning, når avreise nærmer seg. Det er dette ID-merking kan bidra til.

Uten ID-merking vil dessverre terskelen for dumping av dyra fortsatt være lav for noen. Sånn skal det ikke være. Dyr har egenverdi, de kjenner smerte og trenger omsorg.

Ordningen vil føre til et økt antall gjenforeninger mellom dyr og eier, men også at færre dyr blir forlatt. Det er derfor det er på høy tid at ordningen nå innføres. At det i snitt forlates over 20 kjæledyr i Norge hver dag, er et stygt eksempel på hvor utbredt vanskjøtsel av kjæledyr er. Hvert eneste dyr som forlates lider. Det er lidelse som kunne vært unngått.

les også Funnet forlatt i veikanten: Valpene har fått nye hjem

Noen har vært bekymret for at obligatorisk ID-merking vil senke terskelen for å avlive dyr. For hva skal vi gjøre med dyra som registreres som hjemløse og ikke er ID-merket? Vårt svar er at hunder og katter med potensiale til gode liv selvsagt skal få omsorg og forsøkes omplasseres. Samtidig som ID-merking blir obligatorisk bør vi sørge for forutsigbar støtte til ideelle organisasjoner som driver med omplassering av hunder og katter.

Vi håper også sommerens nyheter om dumpede kjæledyr gjør inntrykk på stortingsflertallet. Allerede til høsten får de nemlig mulighet til å si ja til vårt forslag om ID-merking.

Publisert: 14.07.19 kl. 08:34