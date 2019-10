VINDKRAFT: – Regjeringens varsling om en full gjennomgang av konsesjonssystemet er bra – og på høy tid, skriver Lars H. Gulbransen. Foto: FNI

Debatt

Fem råd for en bedre vindkraftpolitikk

Etter massiv vindkraftmotstand fra en lang rekke kommuner og lokalsamfunn, bør myndighetene nå tenke nytt. Her er fem konkrete råd for en bedre og mindre konfliktfylt vindkraftpolitikk.

LARS H. GULBRANDSEN, forskningsleder ved Fridtjof Nansens Institutt

Etter massiv motstand mot nasjonal ramme for vindkraft på land, valgte regjeringen sist uke å skrote hele rammen, bare 17 dager etter at høringsfristen gikk ut.

Samtidig varslet regjeringen en full gjennomgang av konsesjonssystemet. Det er bra – og på høy tid. Basert på forskning ved Fridtjof Nansens Institutt, har jeg fem konkrete forslag til regjeringen om hvordan vindkraftpolitikken fremover kan bli bedre.

1. Verdsett naturen: Det bør framgå mye tydeligere enn i dag hvordan et vindkraftanleggs naturkostnader vektes mot fordelene av anlegget. Regjeringen bør også sette en reell natur-prislapp på utbyggingen, for eksempel gjennom en naturavgift.

2. Send dårlige utredninger i retur og skjerp kravene: Konsesjonsbehandlingen er blant annet basert på konsekvensutredninger der tiltakets virkning på naturmangfold, landskap, kulturminner og andre forhold kartlegges. Disse utredningene utføres av konsulenter for utbyggere, men mange av dem er så mangelfulle at de burde vært sendt rett i retur. Konsulentene bruker ofte bare noen få dager i felt, og det finnes mange eksempler på at de har oversett viktige arter, fugletrekk og naturverdier på grunn av slurv, manglende kompetanse, eller feltarbeid på feil tid.

3. Sett strammere tidsfrister: Olje- og energidepartementet (OED) har nå varslet at det vil bli strengere på forlengelse av byggefrister. Det burde vært gjort for lenge siden. NVEs liberale praksis med å forlenge byggefrister har medført en opphopning av ubrukte konsesjoner, som nå bygges og selges til internasjonale investorer. Mange av konfliktene vi opplever i dag, dreier seg om vindkraftanlegg som fikk konsesjon for mer enn 10 år siden. Mye har skjedd i løpet av denne tiden: Kunnskapen om konsekvenser for natur og miljø er bedre, og holdningen til utbygging i kommuner og lokalsamfunn kan ha endret seg. Samtidig har vindturbinene blitt dramatisk mye høyere enn beskrevet i konsesjonssøknadene. Når turbindhøyden øker fra 120 til 200 meter, kan det bli færre turbiner, men plasseringen endres og skjæringer, fyllinger og naturinngrep kan bli større.

4. Involver lokale: Den massive motstanden fra kommunene i de 13 områdene NVE hadde utpekt som best egnet for vindkraftutbygging, bidro til å overbevise regjeringen om å skrinlegge nasjonal ramme. Hele 49 av 56 kommuner som hadde levert høringssvar, sa klart nei til vindkraft i deres områder. Mange kommuner og fylkeskommuner opplever at NVE ikke tar tilstrekkelig hensyn til deres planer for å ivareta landbruks-, natur- og friluftsområder. Mange kommuner opplever også at de har manglende medvirkning i planprosessen for vindkraftsaker, ikke minst i den viktige detaljplanfasen etter at konsesjon er gitt.

5. Tenk nytt: Norske «vindparker» er blant de største i Europa. Megastore anlegg gir mye megawatt – men også megastore naturinngrep. Tiden er moden for en mer fleksibel tilnærming til vindkraftutbygging, der mindre utbygginger i industripregede områder bør vurderes som et alternativ til de svære anleggene som NVE og utbyggere har foretrukket så langt.

Publisert: 24.10.19 kl. 11:27







