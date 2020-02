Kommentar

Fanget i sitt eget garn

Stempelet som «fuskeriminister» ville blitt nesten håpløst å kvitte seg med.

Tone Sofie Aglen Kommentator

Han startet på null. Nesten ingen utenfor hans egen landsdel hadde hørt om Geir Inge Sivertsen. Som fiskeriminister har man uansett begrenset mulighet til å markere seg. Men med etterlønnsskandalen hengende over seg startet han i jobben med et gedigent handikap. Muligheten for å reise kjerringa og bli en respektert statsråd, ville vært minimal. I rikspolitikken ville mange bare forbundet fiskeriminister Geir Inge Sivertsen med denne saken. Eller «fuskeriministeren», som han allerede går under på folkemunne.

En politiker med mye mer rikspolitisk erfaring ville kanskje hatt mer å gå på. Det kan sikkert føles urettferdig for det som har vært en populær og flink lokalpolitiker i Nord-Norge, men sånn er dette spillet. Ingenting opprører folk mer enn grådighet og inntrykket av at politikere grafser til seg mer enn andre. Nav-saken er et bakteppe som det i disse dager er umulig å ikke skjele til.

Det spesielle i denne saken er at mange internt i Høyre har vært provosert. Partiet har en egen evne til å slå ring rundt sine egne, men her har selv politikere langt oppe i systemet ristet oppgitt på hodet. Hvordan er det mulig, lissom? At han satt med dobbel lønn i to måneder var taktløst, men mulig å forsvare. At han aktivt søkte om etterlønn mens han hadde full jobb, er langt mer alvorlig. Så dukket det opp en fylkeskommunal godtgjørelse. Og et styreverv...

Samtidig sa statsminister Erna Solberg denne uka at hun hadde tillit til ham. Hun har stor tålmodighet med statsråder i trøbbel, men i denne saken er det en helt ny situasjon: Regjeringen har ikke lenger flertall i Stortinget. Nå er man avhengig av Frps støtte, og mye tyder på at det hadde de ikke. Frp ville slett ikke holde hånda si over fiskeriministeren.

Men også statsministerens kontor bør gå i seg selv. De vet at statsråder må velge den smale sti. Ikke få ministere har røket ut på det som kan se ut som småsaker og bagateller. Ikke sjelden er det håndteringen som feller dem til slutt. Derfor burde enhver ny statsråd bli filleristet og endevendt på jakt etter skjeletter og problemsaker før de blir utnevnt. De vet at de før eller siden vil få vanskelige spørsmål og skarpe blikk på seg.

Ingenting er verre for en minister enn inntrykket av å bli trengt opp i et hjørnet og gradvis legge kortene på bordet. I alle slike saker gjelder det å tømme kortstokken selv om det er smertefullt og strider med vårt alles iboende halmstrå om at dette skal gå over av seg selv. Nå vet vi ikke hva som har skjedd på bakrommet. Kanskje har han selv ignorert alle råd og formaninger. Isåfall har han ingen andre enn seg selv å takke.

Det er et tankekors at det ofte er ferske og uerfarne statsråder som går på slike smeller. Politikere med lang fartstid i rikspolitikken, vet som regel hva de skal og ikke minst IKKE skal gjøre. For politikken hadde det vært sunt med flere statsråder som kom rett fra lokalpolitikken eller andre bransjer, men det er en grunn til at statsministeren ofte velger det trygge og erfarne. For den ferske statsråden blir det å reise hjem til Lenvik som Geir Inge «No fish» Sivertsen. Spørsmålet er om det blir med eller uten etterlønn.

Publisert: 28.02.20 kl. 18:36

