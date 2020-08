Kommentar

Når Biden kommer på banen

Av Anders Giæver

Foto: MORTEN MØRLAND

Trump vakler. Men Joe Biden er et høyst usikkert kort, som ennå ikke er med i spillet ennå.

Det ser mørkt ut for det meste i USA for tiden. Bortsett i demokratenes leir. Denne sommeren har defatismen som har preget partiet siden Trump vant valget i 2016 blitt snudd til en forsiktig, realistisk optimisme.

Alt som har vært en ulykke for unionen, coronaepidemien, økonomien og opprørene i byene over hele landet, har svekket noe av overbevisningen som var i ferd med å sette seg, om at Trump ville bli umulig å slå ved valget i november.

Nå viser målinger at demokratenes foretrukne kandidat, Joe Biden, (han er ikke formelt kandidat før han har akseptert nominasjonen på landsmøtet i Milwaukee om to uker) hadde vunnet valget om det hadde foregått i dag. Ikke bare har han leder mer enn Hillary Clinton gjorde på dette tidspunktet for for fire år siden – på enkelte målinger har han ligget bedre an enn Barack Obama gjorde på noe tidspunkt av valgkampen, før han vant i november 2008.

Viktigst av alt: Han leder ganske komfortabelt i noen av de viktigste vippestatene som Florida, Wisconsin og Pennsylvania og leder knepent i andre vippestater som Arizona og North Carolina.

Trumps sterkeste kort, økonomien, har ikke vært verre stilt siden finanskrisen. Coronaepidemien virker ute av kontroll. Alt ligger an til et historisk valg hvor velgerne kaster den sittende presidenten ut av Det hvite hus, noe som bare har skjedd to ganger før siden andre verdenskrig.

Men det er mange usikkerhetsfaktorer. Og den største er det som burde vært demokratenes beste kort: deres egen kandidat. Hvordan vil Joe Biden fungere når han kommer ut av karantenehula si i Wilmington, Delaware og begynner å drive valgkamp på alvor?

Hvor stabil vil 77 åringen virke på velgerne? Hvor mange tabber og rare uttalelser vil de godta før de begynner å kjøpe Trumpkampanjens spinn om en svekket, eldre mann som er i ferd med å begynne å røre.

For det vil bli tabber. Det vil bli varierende grad av katastrofale uttalelser. Det vil bli opprydningsforsøk som risikerer å gjøre vondt verre. Slik har det vært med Joe Biden gjennom hele hans politiske karrière, og det er ikke en tendens som er blitt bedre enn alderen.

«Jeg tror Joe til tider uttaler seg i litt for blomstrende vendinger», sa en åpenbart irritert Barack Obama gjennom sammenbitte tenner under valgkampen i 2008, da Biden som visepresidentkandidat hadde spådd en internasjonal krise i løpet av Obamas første halvår som president, fordi verdens tyranner ønsket å «teste hva slags stoff denne fyren er laget av».

Biden fikk streng beskjed om å holde seg til manus etterpå. Han klarte det nesten. Men hadde det ikke vært fordi hans motpart, John McCains visepresidentkandidat Sarah Palin var enda mer spektakulær i sin opptreden og uttalelser, kunne Bidens utskeilser ha blitt et større problem for Obamakampanjen.

For Biden lider av en udiagnostisert «Foot-in-Mouth-Disease», eller et «Tråkk i salaten-syndrom», som vi ville sagt her. Og han har gjort tabber de færreste andre ville ha sluppet unna med.

For et år siden sa han at «fattige barn er like smarte og talentfulle som hvite barn». Som om det å være fattig var ensbetydende med ikke å være hvit.

I mai i år sa han til en kjent afrikansk-amerikansk programleder at «Om du har problemer med å bestemme deg for om du skal stemme på meg eller Trump, så er du ikke svart». Som om denne hvite 77-åringen avgjør hvem som er svarte i USA.

Listen er lang, innimellom morsom, men veldig ofte med høy putefaktor. Det har mange demokrater vent seg til for lengst, og oppslutningen i primærvalget hvor han nærmest feide alle konkurrenter av banen uten å satse veldig hardt, viser at de er komfortable med ham.

Trump sier tross alt også mye rart.

Men Trumps største styrke i valgkampen forrige gang, både i republikanernes nominasjonskamp og i duellen med Clinton, var hans evne til å definere motstanderen. «Lille» Marco Rubio. «Lav-energi»-Jeb Bush. «Løgneren» Ted Cruz. «Uærlige» Hillary.

Begrepene festet seg. Selv de som ikke ønsket det, begynte å la Trumps karakteristikker prege kandidaten.

Rubio var jo vitterlig ikke så høy av vekst. Det kunne godt vært mer futt i Jeb Bush. Ted Cruz virket ganske slesk. Og Hillary og disse epostene hennes – var det ikke noe som skurret?

Og nå står «Søvnige» Joe Biden for tur. Ser han ikke ganske riktig litt trøtt ut? Er ikke den mumlinga litt gammelmanns-aktig? Klarer han å bestå den samme kognitive testen («Person. Kvinne. Mann. Kamera. TV») som Trump skryter sånn av?

De neste ukene vil Joe Biden bli utsatt for et langt skarpere og mer kritisk søkelys ettersom valgkampen drar seg til. Og måten han takler det på kan være avgjørende for en hel verden.

Publisert: 10.08.20 kl. 07:54

