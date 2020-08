SVARER: Inga Marte Thorkildsen. Foto: Bringedal, Terje

Skolestart: Tester og prøver er ikke det første vi bør i gang med

Når elevene begynner på skolen igjen, må vi skape trygge rammer for læring og gi lærerne tid og rom til å gjøre en god jobb. Å starte med tester og kartlegginger, slik Høyre mener at vi bør, er ikke en god pedagogisk tilnærming.

INGA MARTE THORKILDSEN, byråd for oppvekst og kunnskap

Jeg deler bekymringen til Høyres Mathilde Tybring-Gjedde og Marte Leirvåg i VG 3.august om at hjemmeundervisning grunnet coronastengte skoler trolig har ført til mindre læring. Særlig bekymret er jeg for økende klasseskiller mellom elevene.

Det er stor forskjell på det å ha hjemmeskole i et hjem der du får den hjelpen du trenger, har det meste på stell og plass og ro til å konsentrere seg om skolearbeidet, og å ha hjemmeskole i et hjem preget av stress, bråk eller utrygghet.

Lærere har fortalt meg mye om sine bekymringer etter å ha sett forholdene hos elevene på nært hold på kamera. Samtidig opplever mange lærere at de har et bedre utgangspunkt for å forstå elevenes situasjon og tilrettelegge bedre for de behovene de har. En del forteller også at de har sett en framgang de ikke tidligere har opplevd, blant annet fordi noen av deres elever har fått mer ro og trygghet utenfor klasserommet.

Poenget er at lærerne, slik jeg opplever det, er både bevisste og engasjerte i sine elevers hverdag. Hvis vi gir dem den tida og roen de trenger, er jeg trygg på at de vil de klare å løse mye av dette selv, i et samarbeid med kolleger, ledere og ikke minst med sine elever og foresatte. Da må vi politikere ikke bli overivrige i våre ønsker om å detaljstyre.

Høyrepolitikernes ensidige løsning er jeg derfor uenig i. Høyres svar på utfordringer er veldig ofte toppstyrt, standardisert kartlegging og enda flere tester. Det kan virke mot sin hensikt, både fordi tida blir brukt feil og fordi mange elever kan oppleve testingen som en stor belastning. For mye kartlegging og testing kan skape en utrygg læringssituasjon. Lærerne må nå få bruke tid sammen med elevene på å finne ut hva hver enkelt trenger etter en spesiell vår og sommer.

En god oppstart av nytt skoleår er for øvrig svært høyt prioritert for Oslos skoleledere. I år er det dette ekstra viktig og det er tydelig kommunisert til rektorene at de må være ekstra oppmerksomme på de elevene som har faglige utfordringer, særlig på grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving og regning. Rektorene blir bedt om å bruke alle tilgjengelige data for å sikre at elevenes utfordringer blir identifisert.

Noen vil denne høsten ønske større faglige utfordringer, etter en lang ferie. For andre vil det være viktigst å komme tilbake inn i det sosiale fellesskapet. Noen vil ha behov for å snakke med en trygg voksenperson om vanskelige opplevelser fra våren og sommeren. For at skolestart høsten 2020 skal bli best mulig for alle elever, må vi spørre barna hva de trenger - og lytte. Vi må ha nært og godt samarbeid med foresatte.

Høyrepolitikerne påstår videre at sommerskolen ble avlyst i Oslo. Det er feil. Sommerskolen ble omorganisert og tilpasset den gruppen elever vi mener trenger den mest. I tillegg har hele Oslo, fra kommunen og bydelene til kulturaktører og frivillige, kastet seg rundt for å skape lokale sommertilbud for ungdom innen idrett og kultur, samt rekordmange sommerjobber. Nå starter også kurs for skolestarterne.

Coronavåren har gitt ulike utfordringer vi nå skal løse, for eksempel å sørge for at 4.-klassinger som har mistet svømmeundervisning denne våren, får tatt igjen timetallet de har krav på. Skolene skal også jobbe mye med fagfornyelsen. Årets skolestart blir viktig. La oss starte med å vise tillit til lærerne og lytte til elevene. Det vil i hvert fall jeg som skolebyråd gjøre.

