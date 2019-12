LYSHAV: Slottsplassen, andre juledag. Til minne om Ari Behn. Foto: Espen Sjølingstad Hoen, VG

Leder

Det vonde inn i julen

Første juledag kom meldingen om at Ari Behn hadde tatt sitt eget liv. En brutal beskjed, mest av alt for hans nærmeste.

Men Ari Behn var et menneske som mange hadde et forhold til, også om de aldri hadde truffet ham. Nå tennes det lys og fakler på Slottsplassen i Oslo, Behns lokale kirke i Lommedalen er åpnet for sørgende, og folk over hele Norge minnes ham, på sosiale medier og i praten seg imellom.

Ari Behns død er en påminnelse om livets sårbarhet. Om at det vi ser av et menneske, bare en en liten del av det mennesket faktisk er. Om at selv de som fremstår som selvsikre og sterke, kan havne i et mørke som tidvis kan oppleves som uhåndterbart.

Kontrastene blir større

Og ikke minst - en påminnelse om at vi må våge å vise hverandre vår egen sårbarhet. Våge å be om hjelp når vi trenger det. Slippe andre inn, også når det er som mørkest. Og banke på, dersom vi ser at noen rundt oss har det tungt. Det er ikke alltid vi er velkomne. Likevel må vi prøve, vise at vi bryr oss.

DØDE: Onsdag ble det kjent at Ari Behn hadde tatt sitt eget liv, 47 år gammel. Foto: Frode Hansen

Juledagene kan være ekstra tunge for dem som sliter. I julen blir livene våre på mange måter tydeligere enn i hverdagen. Kontrastene blir større. Det som er godt, forsterkes. Vi får mer tid til venner og familie, vi samles til gode måltider, gir hverandre gaver og gjør hyggelige ting sammen.

Men det som er vondt, kan også bli enda mer fremtredende, nettopp fordi vi ser at så mange har det så bra. Ensomheten kan kjennes sterkere. Konflikter kan vokse seg større. Savnet etter dem vi har mistet, kan ta mer plass.

Unge menn og selvmord

Norge ligger høyt på selvmordsstatistikken. Langt flere menn enn kvinner tar sitt eget liv. Det gjelder også unge menn. Ingen har kommet opp med gode svar på hvorfor det er slik. Noe handler kanskje om at den tradisjonelle mannsrollen ikke innbyr til å snakke om følelser. At det opp gjennom historien har vært ansett som svakhet blant menn å snakke om det som er vanskelig.

Ari Behn snakket om det vonde. Han utvidet rommet for hva det var lov å si. Og han satte nye rammer for hvordan menn kan oppføre seg. Ari Behn snakket om følelser, skrev om dem, uttrykte dem gjennom sitt forfatterskap, og gjennom malerkunsten. Nå er han borte. Det gjør vondt - for mange.

