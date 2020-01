Foto: Roar Hagen

Kalddusj til det nye storfylket

HAMAR (VG) Ideen om å gjøre landets høgskoler om til universitet, er nok ikke så lur som man trodde. Men det forsvarer ikke dersom Innlandet nå blir straffet.

Ved nyttår ble Hedmark og Oppland slått sammen til Innlandet. Frivillig skjedde det ikke og den store entusiasmen har så langt uteblitt. Likevel har det vært den mest lavmælte sammenslåingen i den utskjelte regionreformen. Innlandsfolket er verken de som roper høyest, skryter oftest eller klager mest. Men så er de ikke akkurat kjent for å løpe foran heller.

Den nye regionen strekker seg langt i både geografi og kontraster. Fra Dovre og Tynset i nord til Hadeland i Oslos omland. Fra Vang og Skjåk lengst mot vest og helt til svenskegrensen. Selv om noen av de 46 kommunene står i fare for å dø av seg selv, vil ingen høre snakk om å slå seg sammen. Selv den aldri hvilende kommunalminister Monica Mæland virket litt resignert foran forsamlingen av trauste ordførere som denne uka var samlet til nyvinningen «Innlandskonferanse». Her er de politiske fargestiftene brukt varsomt. Senterpartiet og Arbeiderpartiet gjorde nesten rent bord ved høstens lokalvalg. Om Mæland er fra Mars, er ordførerne på Innlandet fra Venus.

I frontlinjen har de heller ikke ligget i den selsomme prosessen som har omskapt landets høgskoler til universitet. De har lenge jobbet for at Høgskolen i Innlandet skulle bli Norges ellevte universitet, men nå har den sakkyndige komiteen Nokut kommet til Hamar med slakt. Høgskolen Innlandet tilfredsstiller ikke de faglige kravene til å bli universitet. De har ikke tilstrekkelig antall ansatte med høy faglig kompetanse sett opp mot antall studenter. Det er flere små og sårbare fagmiljøer. De oppfyller ikke kravet til stabil forskerutdanning. De kan heller ikke påvise stabil utdanning og forskning av høy internasjonal kvalitet, er den harde dommen fra Nokut.

Rektor ved høgskolen er ikke overraskende uenig. Hun mener de oppfyller de faglige kravene. Det mener også Sparebankstiftelsen som har spyttet inn mange millioner kroner i arbeidet med å bli universitet.

Politikerne er skuffet. Det er viktig for hele Innlandet at vår høgskole kan få status som universitet, sier Arbeiderpartiets Rigmor Aasrud. En pådriver er også fylkesmann og tidligere statsråd Knut Storberget. Alle peker på at Innlandet har relativt lavt utdanningsnivå, og trenger universitet for å utvikle næringslivet og skape nye arbeidsplasser. I alle de årene hvor mye har handlet om at fremtiden skapes ved kysten, har Norges eneste fylke uten kystlinje kommet litt i skyggen av olje og fisk.

Helt svart er det ikke. Som skoleeier har Hedmark vært de dyktigste i landet til å løfte elevenes resultater. De har en rik industri som hele landet misunner dem. Det sier sitt at NTNU valgte å fusjonere med Høgskolen i Gjøvik, selv om ganske mange mil med fjell og skog skiller de to studiestedene. Og selv om de mangler kyst, har Innlandet skog og dyrket mark som kan bli viktige ingredienser i det grønne skiftet.

Men så var det dette universitetet da. Mange har nok fått kalde føtter på hvor mange universitet Norge egentlig trenger. Endel synes at den grensen for lengst er nådd. Innlandet kunne blitt det ellevte universitetet i rekken. Khronos redaktør Tove Lie er blant dem som spør om Innlandet behandles strengere enn andre.

Tumultene rundt Nord universitet har ikke vært noen god reklame. Nå står de i fare for å bli fratatt universitetsstatusen. Samtidig har det vært krevende å spre ressursene på ni studiesteder. Nedleggelsen av campus i Nesna og Sandnessjøen har satt sinnene i kok i Nord-Norge. Sykepleierutdanningen i Namsos berget med et nødskrik.

Noe av det som Nord universitet ikke leverer godt nok på, er doktorgrader. Sannsynligvis spiller det en liten rolle for deres evne til å utdanne kompetente sykepleiere og lærere til kommunene. Men man kan ikke velge å være universitet bare litt. Det er mange grunner til å diskutere hvorfor alle skal bli universitet, men nå rammer det Innlandet hardt, og kanskje litt urettferdig.

Om Innlandet er unikt som eneste innlandsfylke, er utfordringene klassiske. Mange kommuner mangler folk, og innbyggerne blir stadig eldre. Til gjengjeld er de med nær 90.000 ferieboliger Norges største hyttefylke. Da er de i det minste et fylke som mange trives med å være i.

Publisert: 14.01.20 kl. 16:13

