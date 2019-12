OPPSUMMERTE HALVÅRET: Erna Solberg har sittet siden høsten 2023. Foto: Berit Roald

Gd jul! Gdt ntår!

Når det lakker og lir mot regjeringsskifte får man det travelt. Erna Solberg virker å være nyladet.

Nå nettopp

– Kjære alle sammen, det ble så hyggelig at jeg nesten glemte tiden, sa en andpusten Erna Solberg da hun brøt opp samtalene med de oppmøtte journalistene og gikk på podiet for å innlede sin halvårige julepressekonferanse.

Hun fortsatte i høy hastighet: – Jeg tror at det er sånn for oss alle at vi trenger en pause fra hverdagen.

Ingen trodde hun hadde tenkt å ta pause.

Riktig. Neste år kommer den viktige perspektivmeldingen. Et år før tiden, sa statsministeren. Puh!

Om statistikk har noe å si lenger, skal Erna gå av i 2021. Hun begynner altså å få det travelt. Det er i realiteten bare et år å gjøre det på. Valgåret 2021 blir bare kjekling.

Solberg startet sin halvårsoppsummering med å dra linjene helt tilbake til 2013, da hun begynte i jobben. Hun snakket om kommunereformen, som regjeringen ble enig om den høsten. Og om man bare holder seg hard, kommer resultatene over tid.

Fra nyttår vil hver tredje innbygger bo i en ny kommune.

Juhu.

At Erna har begynt å flikke på sitt ettermæle, styrker ikke troen på at hun forbereder seg på gjenvalg, akkurat.

Men sant nok. Det har gått over all forvetning dette blåblå/gul/grønne prosjektet.

Ikke mange av oss forståsegpåere trodde at denne regjeringen skulle bli sittende i to perioder. De tok over styringen av Norge i de fredfulle høstdagene i 2013. Det største problemet i Norge da, var hull i asfalten og dårlige veier.

Siden har vi hatt krig på Krim, oljeprisfall, arbeidsledighet, distriktsopprør, bompengeproblemer og klimakrangel.

Også det siste halvåret er fullt av støy. Nå er det NAV-skandalen, iskanten, dårlige meningsmålinger, barnevernsnederlag, personellproblemer, lakseskatt som preger dagene i kanselliet. Mas, mas, mas.

Det er mye styr ved å være statsminister. Også i dag, akkurat da statsminister Erna Solberg oppsummerte halvåret, hadde som vanlig en avis kastet noen passe useriøse terningkast.

I sommer var det Dagbladet. Nå var det Dagsavisen. I et forsøk på å være morsomme strødde de om seg med slengbemerkninger og enere.

På generelt grunnlag er det vanskelig å kritisere at noen for en gangs skyld prøver å være litt morsomme.

Erna Solberg så ikke helt humoren.

Som vanlig måtte hun ta seg av skrytet selv. Og hva har det siste halvåret bydd på?

Jo, ifølge Erna: Høyt tempo i sjømatindustrien, økt turisme, nye arbeidsplasser. Også Oljefondet da, som er på over 10 000 milliarder. Og har noen fått med seg de nye 83 km med firefelts regjeringen har fått bygget?

Ikke det, nei.

Men selvskryt er den beste formen for skryt. Og det er altså velstand og mye å være fornøyd med i Norge.

Men kommunereformen, Erna?

Den er jo egentlig ikke vellykket.

Publisert: 17.12.19 kl. 12:46

