REAGERER PÅ VG-SAKER: – Også leger er mennesker, og ett sted går det en tålegrense når det gjelder negativ offentlig eksponering uten muligheter for å kunne forsvare seg, skriver lege og tidligere stortingsrepresentant Olav Gunnar Ballo.

Usaklig og tendensiøst fra VG om udokumenterte overgrep

Det burde foreligge gode saklige grunner til å vente på Helsetilsynets behandling i den såkalte psykiatersaken.

OLAV GUNNAR BALLO, medlem av Legeforeningens etiske råd

Gjennom en serie artikler har VG presentert det som utlegges som mulige brudd på helsepersonelloven fra en lege i østlandsområdet.

Bakgrunnen for artikkelen i VG 9. januar, var Hilde Rød-Larsens roman «Diamantkvelder», som handler om et erotisk forhold mellom to voksne mennesker, der den ene er psykolog. Noen av de seksuelle møtene i romanen finner sted på psykologens kontor.

I ettertid har Rød-Larsen fortalt at deler av romaninnholdet er basert på virkelige hendelser. Dette har ført til at Helsetilsynet kartlegger hvorvidt relasjonen Rød-Larsen beskriver kan ha skjedd med utgangspunkt i et lege-pasientforhold. I motsatt fall er dette ingen sak for tilsynsmyndigheten.

Selv benekter legen via sin advokat at dette noensinne har vært en behandlingsrelasjon.

VG hadde 29. januar så et oppslag der en navngitt person beskriver å ha gått i behandling hos samme lege i 20 år. Her foreligger ingen anklager om seksuelle tilnærmelser, men om svikt i behandlingsoppfølging. Svikten består i at legen ikke skal ha tatt betaling siste 17 år, og at timer har blitt forskjøvet dagen før de skulle finne sted.

«Mine sjanser til å få et vanlig liv, få tatt en utdannelse, ha en normal jobb, en god inntekt, en fysisk og psykisk god helse, hjelp til å håndtere tidligere traumer i livet, og ha et vanlig og godt liv, det føles å være spolert», skriver klager til statsforvalteren, samtidig som det fremgår av VGs oppslag at legen har fulgt klager tett opp gjennom omtrent 20 år.

2. februar skriver VG om Miriam, som gikk i behandling hos legen fra hun var 15 år for en alvorlig spiseforstyrrelse. Hun har tidligere hevdet at legen har vist seksuelt grenseoverskridende atferd, ved å ha tatt på henne og å ha lagt seg over henne. Legens advokat, Halvard Helle, sier at hans klient avviser påstandene, som han beskriver som grove – og at han reagerer sterkt på at saken skal behandles igjen. I 2003 ble tilsynsmyndighetens konklusjon at legen ikke hadde brutt helselovgivningen.

12. februar skriver VG om en annen kvinne enn Rød-Larsen som forteller at hun hadde sex med legen på hans kontor. Kvinnen sier at kontakten var basert på frivillighet og at hun aldri gikk i behandling hos legen. Han skal imidlertid ved noen anledninger ha skrevet resepter til henne.

Historiene som VG presenterer 9/1 og 12/2 handler om to voksne kvinner som har innledet et seksuelt forhold til en mann ingen av dem var i noe behandlingsmessig forhold til.

Selv om metoo-bevegelsen har ført til et berettiget oppgjør med hvordan menn i maktposisjoner har forgrepet seg på kvinner, kan ikke enhver seksuell relasjon settes inn i en kontekst der menn blir overgripere og kvinner ofre.

I begge saker var relasjonen basert på frivillighet, og ikke i noen av sakene beskrives legen som behandler av personene det gjelder. At man omgås noen privat kan neppe sies å være til hinder for at leger skriver resepter, slik norske leger skriver resepter på antibiotika og p-piller til familiemedlemmer over hele landet.

Historien VG «avslører» 29. januar beskriver en samvittighetsfull oppfølging av legen gjennom 20 år. Å ikke ta seg betalt eller å endre en avtale når andre oppdrag krever slik endring vil jeg tro svært mange norske leger har gjort, uten at det dermed berettiger for noe tilsyn.

Saken som beskrives 2. februar er nå underlagt gransking av Statens helsetilsyn for andre gang. Første gang fant tilsynsmyndigheten ikke grunnlag for kritikk mot legen. Er det ikke lurt av VG å vente på sakens utfall før legen forhåndsdømmes gjennom tendensiøse oppslag?

I sum bidrar VGs ulike oppslag om samme lege til å skape et bilde av et handlingsmønster der legen fremstår som en presumptivt manipulerende overgriper, uten at det fra tilsynsmyndigheten så langt har vært konkludert med at legen på noe tidspunkt har brutt med de faglige og etiske krav som myndighetene stiller til helsepersonell.

Også leger er mennesker. Et sted går det en tålegrense når det gjelder negativ offentlig eksponering uten muligheter for å kunne forsvare seg. Det burde foreligge gode saklige grunner til å vente på Helsetilsynets behandling i denne saken.

Det tjener den offentlige debatten på, og det tror jeg også at noen av de personene som eksponeres i VGs artikler over tid vil tjene på.

Et familiemedlem av kronikkforfatteren var pasient hos legen for mer enn ti år siden. Forfatteren har aldri hatt noen faglige eller etiske innsigelser mot legens behandlingsmetoder. Han har gjennom de siste ti årene ikke hatt noen privat eller behandlingsmessig relasjon til den aktuelle legen.