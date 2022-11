Kommentar

Israels ytre høyre på fremmarsj

Itamar Ben-Gvir er en av lederne for det ytterliggående Religiøse sionistpartiet som har medvind i valgkampen.

For femte gang på mindre enn fire år er det valg i Israel. Benjamin Netanyahu har gode muligheter til å komme tilbake som statsminister, med støtte fra det ytterste høyre.

Ingen i Israels historie har vært statsminister like lenge som Netanyahu. Hans eget parti, Likud, har dannet regjering med ultraortodokse og andre partier på høyre fløy.

Forskjellen fra tidligere er at han nå må forholde seg til at Det religiøse sionistparti har vokst seg mye større og sterkere i løpet av valgkampen. Netanyahus viktigste alliansepartner står for holdninger som inntil nylig var regnet som marginale og ekstreme.

Tidligere statsminister Benjamin Netanyahu forsøker å gjøre comeback, og han har gode muligheter for å lykkes.

Skal vi tro meningsmålingene er det mest sannsynlige utfall av valget til nasjonalforsamlingen Knesset at Netanyahu og hans partnere vinner et knepent flertall.

Men et nesten like sannsynlig utfall er at det blir uavgjort mellom Netanyahus høyreside og en blokk av sentrum-venstre partier under ledelse av nåværende statsminister Yair Lapid.

Hvis begge fløyer får 60 plasser i Knesset betyr det etter all sannsynlighet et nyvalg om få måneder. En regjering må ha støtte fra minst 61 representanter.

Et mindre sannsynlig, men ikke utenkelig, utfall er at Lapid forsetter som statsminister for en anti-Netanyahu koalisjon. Meningsmålingene tyder på at Lapid har en lengre og mer kronglete vei til statsministerposten enn Netanyahu.

Netanyahus Likud vil vinne om lag 30 plasser i Knesset. Lapids parti, Yesh Atid, får ca. 24. Det tredje største partiet forventes å bli Det religiøse sionistparti med minst 14 plasser.

En av lederne er Itamar Ben-Gvir, tidligere frontfigur for det ytterliggående partiet Jødisk makt. For tre år siden fikk Ben-Gvir 1,88 prosent oppslutning i valg. Nå er han, og forbundsfellene i Det religiøse sionistpartiet, blitt en sterk kraft som vil trekke Netanyahu ytterligere mot ytre høyre.

Ben-Gvir vil innføre dødsstraff for terrorister, gjøre det enklere å deportere palestinere fra Israel og gi straffefritak for israelske soldater som anklages for forbrytelser. Han vil i praksis innføre israelsk suverenitet over hele Vestbredden. Ben-Gvir tar også til orde for å svekke Høyesteretts uavhengige rolle.

Statsminister Yair Lapid forsøker å samle en allianse av sentrum- og venstrepartier i dagens valg.

Ben-Gvir sier at han har moderert seg med årene. Han mener for eksempel ikke lenger at alle arabiske borgere i Israel bør utvises. Men det mest slående er ikke Ben-Gvirs mulige forandring, men hvordan israelsk samfunn og politikk har gjennomgått store endringer de siste tiårene.

Høyresiden er blitt kraftig styrket, ved hjelp av bosetter-bevegelsen og ultraortodokse partier. Venstresiden har gått tilsvarende kraftig tilbake. Det tidligere statsbærende israelske arbeiderpartiet kjemper for å holde seg over sperregrensen. Det er fallende oppslutning om partier som taler for en tostatsløsning og forhandlinger med palestinske myndigheter.

Årsaken til de hyppige nyvalgene i Israel er at det er vanskelig å danne styringsdyktige flertall i et nytt politisk landskap. De store blokkene, høyresiden og sentrum/venstre, har om lag like stor oppslutning. Noen få tusen stemmer kan tippe balansen i en retning. Hvis ett parti senere forlater koalisjonen mister regjeringen flertall og det må skrives ut nyvalg.

Den israelsk-palestinske befolkningen utgjør om lag 20 prosent av befolkningen. De kan få avgjørende betydning for valgutfallet.

Det er flere arabiske partier, og et av dem deltok da den forrige regjering ble dannet. Hvor mange mandater disse partiene får kan avgjøre hvilken blokk som får flertall. Det er en fordel for Netanyahu hvis den palestinske valgdeltagelsen blir lav og de arabiske partiene får færre representanter.

Riksadvokaten i Israel tok i 2019 ut tiltale mot Netanyahu for tillitsbrudd, bedrageri og for å ha tatt imot bestikkelser. Hvis han blir funnet skyldig kan han få inntil ti år i fengsel. Men Netanyahu har lykkes i å forsinke rettsprosessen flere ganger og hans beste mulighet for å gå fri er et comeback som statsminister.

Det vil i så fall skje med støtte fra en ytterfløy som ønsker å forandre det demokratiske Israel på grunnleggende vis.