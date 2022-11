Kommentar

Såret som ikke gror

Trond Giske ga Jonas Gahr Støre hans største utfordring som Ap-leder. Og Jonas Gahr Støre ga Trond Giske hans største sår, skriver VGs Hanne Skartveit i dag.

Trond Giskes partilag vokser – mens resten av Ap raser nedover. Og Jonas Gahr Støre vekker nytt liv i den saken som nær sprengte Ap for fem år siden – Trond Giske og #metoo.

Kan det gå dårligere for Ap enn det gjør nå? Ja. Mye tyder på det.

Partiet fikk 16.9 prosent oppslutning på Dagsavisens måling denne uken. Det er et historisk lavmål. 20 prosentpoeng lavere enn tidligere Ap-leder Thorbjørn Jagland satte som mål for å bli sittende som statsminister ved stortingsvalget i 1997. Han tapte.

AUF-leder Astrid Hoem rykket på NRK Debatten torsdag kveld ut mot Giske, og nærmest ønsket ham ut av Ap.

Fredag morgen gikk Støre på NRKs Politisk Kvarter et hakk lenger, og trakk frem #metoo-sakene mot Giske høsten 2017: «Vi har en ganske vond sak bak oss. Det er ikke noe poeng å glemme den. At Trond Giske gikk av som nestleder. Han stilte ikke opp som videre leder i Trøndelag på grunn av saker som handlet om hvordan man oppfører seg i Arbeiderpartiet. Og at det har satt sines spor,» sa Støre.

Den som trodde det ville bli ro rundt Trond Giske etter at han trakk seg som nestleder i Ap på nyåret 2018, forregnet seg. Giske selv har ikke ligget stille gjennom disse årene. Den siste tiden har han blitt stadig mer synlig, også i den offentlige debatten.

Nå spør mange seg hva Giske egentlig vil. Ønsker han seg et comeback i det sentrale partiapparatet? Vil han utfordre Jonas Gahr Støre? Ta hevn?

Eller er det virkelig slik han selv sier, at han er et vanlig Ap-medlem som jobber frivillig, på grasrota, og la det bli med det?

Det var et episk TV-øyeblikk da AUF-lederen Astrid Hoem gikk i strupen på Giske i Debatten.

Hun målbar raseriet mot Giske som mange i partiet kjenner på. Svært mange i det etablerte Ap-miljøet er frustrerte over Trond Giskes oppbygging av det som har blitt Norges største lokale partilag.

Enhver annen i Ap som i løpet av et år hadde klart å bygge opp et lokallag fra nær ingen til 1000 medlemmer, ville blitt hyllet som en helt.

Men det er Trond Giske som har gjort det. Det oppleves som et stort problem.

Og partiet og dets ledelse står ganske maktesløse. De tror ikke et øyeblikk at Giskes endelige mål er å være lokallagsleder i Trøndelag.

Men hvordan kan de stanse ham? De kan ikke bruke vedtektene i partiet til å hindre oppbyggingen av et vellykket lokallag. De kan ikke hindre ham som lokallagsleder i å uttale seg, lage seminarer og snakke politikk.

Giske trykker på alle de vonde knappene i et parti i krise. Han snakker om kutt i dagpenger, pensjonistenes kår, strømpriser og bistand. Han målbærer frustrasjonen mange klassiske Ap-velgere kjenner på, og bruker et språk de kjenner seg igjen i.

Det har alltid vært strid i Ap. Politisk strid, og personstrid. I perioder har det vært personlig. Som i maktkampen gjennom 1990-tallet mellom daværende partileder Thorbjørn Jagland og daværende nestleder Jens Stoltenberg. Det var intenst, nær hatefull, og dypt personlig.

Nå ser vi igjen dype personlige motsetninger i Ap.

Giske har ingen posisjon å kjempe ut fra, annet enn et lokallag i Trøndelag. Men han forsøker åpenbart å bygge en maktbase fra Midt-Norge. Bare han selv vet hva han ønsker å oppnå. Og ingen vet ennå hva han eventuelt vil være i stand til å få til.

Men striden ligger der. Trond Giske ga Jonas Gahr Støre hans største utfordring som Ap-leder. Og Jonas Gahr Støre ga Trond Giske hans største sår.

Dette er ikke over. Kanskje ser vi noe som såvidt har begynt.