LANG KAMP: – Om Stortinget er seriøse i sitt ønske om forsoning mellom den norske staten og det samiske folket, må man starte oppryddingen. De kan begynne med å rette opp i den skandaløse Fosen-saken, skriver Beatrice Iren Fløystad.

Tillitskrisen truer forsoningsprosessen

Den modige og flotte ungdommen vår som den siste uken har aksjonert mot Olje- og energidepartementets behandling av Fosen-dommen, har med all tydelighet blottlagt en manglende samisk tillit til staten.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

BEATRICE IREN FLØYSTAD, leder av Norske Samers Riksforbund (NSR)

Mange av demonstrantene har gitt uttrykk for en dyp håpløshet ved at ikke engang en tydelig høyesterettsdom er nok for å få anerkjent samenes rettigheter.

Den manglende tilliten til myndighetene har dype historiske røtter, og går helt tilbake til den offisielle assimileringsprosessen der myndighetenes mål var å fjerne det samiske ut av samene.

Dette er bakgrunnen for at Stortinget har satt ned en sannhets- og forsoningskommisjon, som gransker både hva som skjedde og konsekvensene det har fått.

Stortingets mål med kommisjonen er å danne grunnlaget for en forsoningsprosess mellom samene og den norske stat. Det er et hederlig mål som vi i NSR støtter fullt ut.

Det er imidlertid mange åpne sår å lege, og det hjelper ikke når det finnes pågående brudd på samenes rettigheter. Fosen-saken er dessverre bare tungen på vektskåla i så måte.

Innenfor område etter område ser vi at den samiske kulturens eksistensgrunnlag utfordres. Det gjelder vilkårene til de tradisjonelle samiske næringene som fiskeri, utmarksbruk, reindrift og jordbruk.

Men det gjelder også en manglende vilje til å legge ressursene på bordet sånn at samisk språk og kultur kan tas vare på for fremtiden.

DYPE SÅR: – Stortingets mål med Sannhets- og forsoningskommisjonen (bildet) er å danne grunnlaget for en forsoningsprosess mellom samene og den norske stat. Det er et hederlig mål som vi i NSR støtter fullt ut. Det er imidlertid mange åpne sår å lege, skriver kronikkforfatteren.

Regjeringen jobber med en ny opplæringslov, og Sametinget har foreslått mange grep som kan bidra til å styrke den samiske språkopplæringen. Nylig var sametingsrådet ute og fortalte at kunnskapsministeren har avslått så godt som alle gode tiltak.

Departementet sier åpent at samiske barns rettigheter til språkopplæring ikke skal bli styrket, til tross for hvor vanskelig det er å få god samisk språkopplæring i skolen.

Husk hvor sentral skolen var i å fornorske samiske barn gjennom flere generasjoner. Nå nekter regjeringen å gjøre noe for å bedre samisk språkopplæring, tilsynelatende uten bedre grunner enn at det vil koste noe penger. Det er dessverre talende at dette kommer i opptakten til sannhets- og forsoningsprosessen.

En lang fornorskningsprosess har gjort noe med den psykiske helsen til det samiske folket. Det gjør også pågående utfordringer med samehets og press på samisk kultur fra storsamfunnet.

Derfor er det så viktig at det sikres gode og likeverdige helsetilbud og at samenes helserettigheter etter ILO-konvensjon 169 følges. Problemet er at også her prater vi til døve ører.

ILO-konvensjonen brytes hver dag, men Sametinget og helsefag-miljøer blir møtt med skuldertrekninger fra helsemyndighetene. Helseministeren har til og med nylig forsøkt å være kreativ i sin rettighetstolkning. Hun mener åpenlyst at staten selv kan velge hvilke rettigheter som gjelder for samene og hvilke som ikke gjør det.

SAMETINGET: – Vi som skal snu hundre og femti år med offisiell fornorskningspolitikk, har et budsjett som er under det Den Norske Opera og Ballett mottar årlig, skriver NSR-lederen.

Sametinget opplever altså å bli motarbeidet i sak etter sak. Man møter en stat som ikke vil vike en tomme mer enn nødvendig. Og i alle fall vil man ikke gjøre noe som koster staten penger.

Etter Alta-aksjonen ble Sametinget opprettet, og en av funksjonene til Sametinget er å være et instrument for å revitalisere og utvikle samisk språk og kultur.

Problemet er at Sametinget aldri er satt økonomisk i stand til dette. Vi skal snu hundre og femti år med offisiell fornorskningspolitikk med et budsjett som er under det Den Norske Opera og Ballett mottar årlig.

Smak på det. Alt samisk språk og kulturarbeid har mindre å rutte med enn operaen!

Vi har noen helt grunnleggende tillitsproblemer mellom den norske staten og det samiske folket. Mye av det handler om en gjennomgående manglende vilje til å respektere samenes rettigheter, eller til å ta grep for å styrke samisk språk og kultur.

Om Stortinget er seriøse i sitt ønske om forsoning, må man starte oppryddingen.

De kan begynne med å rette opp i den skandaløse Fosen-saken.