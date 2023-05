Leder

Farlige trusler om hevn

Russland anklager USA og Ukraina for å ha angrepet Kreml med to droner. Det er en svært alvorlig og udokumentert påstand. Det gir grunn til uro for hva Kreml planlegger av gjengjeldelse.

Det meste er uklart når det gjelder det påståtte droneangrepet på onsdag.

Det eneste vi vet med sikkerhet er at det ikke er mulig å stole på noe av det som kommer fra offisielt hold i Russland.

Invasjonen av Ukraina var basert på løgner. En fullskala invasjon blir beskrevet som en militæroperasjon.

I løpet av krigens gang har russisk propaganda systematisk spredt villedende og falsk informasjon. Russere som forteller sannheten om krigen blir straffeforfulgt og brakt til taushet.

President Volodymyr Zelenskyj avviste onsdag kontant den russiske påstanden om at Ukraina står bak det angivelige droneangrepet.

Torsdag sa Vladimir Putins talsmann, Dmitrij Peskov, at Ukrainas og USAs forsøk på å frita seg for ansvaret er «latterlig».

Han påsto at «alle vet at beslutninger om slike handlinger og terrorangrep blir tatt i Washington, ikke i Kyiv». Ukraina gjennomfører bare det USA bestemmer, ifølge Peskov.

Det hvite hus kaller påstandene falske. USA har vært tydelige på at de ikke ønsker at Ukraina skal utføre angrep utenfor landets grenser. De vil ikke gi Putin et påskudd for å utvide og eskalere krigen.

PUTINS SVAR: Putin var ikke i Kreml under det påståtte droneangrepet. Regimet har forbeholdt seg retten til å svare, uten å si hvordan.

Spørsmålet er hvem som har noe å vinne på å sende droner over Kreml. Det virker svært usannsynlig at dronene kunne fly helt fra Ukraina uten å bli oppdaget av russisk luftforsvar før de nådde Kremls murer.

Hvis dette virkelig var et attentat mot Putin, slik Moskva hevder, var det amatørmessig.

Putin var ikke i Kreml og dronene gjorde angivelig ingen skade. Dette i skarp kontrast til de russiske drone-, missil- og artilleriangrepene som de siste dagene har krevd flere titalls sivile liv i ukrainske byer. Torsdag kveld ble det meldt om eksplosjoner og skyting i Kyiv.

Ukraina velger som regel ikke å kommentere påstander om angivelige droneangrep mot oljelagre og infrastruktur på russisk side av grensen.

Denne gang var Ukraina raskt ute med å si at de ikke hadde noe å gjøre med drone-hendelsen, etter at Russland hadde kommet med sine anklager.

Vi vet ikke om dette var en russisk falskt flagg operasjon, et iscenesatt angrep for å rettferdiggjøre et voldsomt svar.

Det som er sikkert er at russisk propaganda bruker hendelsen i et forsøk på å samle russerne mot en ytre fiende. Det skjer bare dager før den store patriotiske markeringen av seiersdagen over Nazi-Tyskland 9. mai.

Vi vet heller ikke hvordan Putin vil reagere på det angivelige droneangrepet.

Men regimet er under hardt press og Kremls krigerske og hatefulle retorikk mot både Ukraina og Vesten er dypt urovekkende.

FLYFORBUDSSONE: Et forbudsskilt mot bruk av droner på den Røde Plass i Moskva ved Kreml.