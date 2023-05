Kommentar

Klokken som får deg til å slutte å drikke

ALT KAN MÅLES: Treningsklokker kan måle puls, søvnkvalitet og energilager.

Treningsklokkene avslører at du har drukket to øl. Men blir man ikke bare mer stresset av dem?

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Har du noen gang våknet til fuglekvitter og følt deg uthvilt, bare for å bli nedslått?

For på din elektroniske duppedings står det at du har sovet dårlig.

Den populære forfatteren og legen Torkil Færø anbefaler i boken «Pulskuren» å la en treningsklokke styre mer av livet ditt.

Han har kuttet ut nikotin og alkohol for å passe på at energinivået i kroppen er på minst 80 prosent når han står opp, og ikke mindre enn 20 når han legger seg.

Dette måler han med en pulskokke.

STYRER ETTER PULSFREKVENS: Forfatter og lege Torkil Færø har hatt stor suksess med sin nye bok «Pulskuren», hvor en treningsklokke anbefales for å måle stress og energinivå.

Klokken straffer deg for alkoholbruk. Det skal ikke mer enn to enheter til på kveldstid, før søvnkvaliteten blir litt dårligere.

Drikker du mer enn det, er søvnen fort ruinert, påstår klokken.

Tar du en titt på statistikken over søvn i appen, kan du se at du har stresset deg gjennom natten, selv om du har sovet.

– Alkohol er flytende stress, skriver Færø.

Klokken avslører inntaket fordi den bruker pulsvariasjonen din for å beregne stressnivået.

Alkohol fører til høyere puls og mindre variasjon mellom pulsslagene, altså lavere pulsvariasjon (HRV).

Lav HRV betyr høyt stress. Det er dette alkohol fører til, og som klokken registrerer som økt stressnivå.

Det er godt at alkohol gir dårligere søvn. Alt etter hvor stort alkoholinntaket har vært, blir energilageret lavere.

Men hvordan er det for hver enkelt av oss? Er det slik som Færø sier, at det lønner seg å lytte til klokken?

KAN VÆRE STRESSENDE: Å måle alt fra søvn til stress med en pulsklokke kan nok for noen være stressende. Hundretusenvis av nordmenn har duppedingser som måler hvor godt de sover, stressnivå, kaloriforbruk og mye mer.

Alle friske mennesker tåler fint den økningen i hvilepuls noen alkoholenheter gir. Men som alltid er det moderasjon som gjelder.

Færø har gått langt den andre veien. Han spiser sjelden etter klokken 18.00, puster gjennom nesen, legger seg helst innen 22.00. Han vil leve naturlig, som i steinalderen.

– De jaktet og slåss når de måtte, og hvilte når de kunne, skriver forfatteren i kapittelet «Det helsebringende steinalderlivet».

PULSFREKVENS: Når du er avstresset varierer avstanden mellom hjerteslagene med inn- og utpust. Pulsvariasjon betyr at kroppen sparer energi på utpust. Når du er stresset er pulsen jevnere.

Men det vanskelig å finne studier som viser at steinalderlivet var bedre for kosthold, livskvalitet og mental helse.

Færø skriver at steinalderfolket «fastet».

Men antagelig levde folk oftere på minimale ressurser, utviklet seg sannsynligvis senere, hadde i snitt antagelig lavere IQ på grunn av mindre næring, opplevde nok kamp om ressurser og store, reelle trusler.

Stresset gjorde de helt sikkert. De levde garantert kortere enn oss.

MANGE MÅTER Å MÅLE PÅ: Det finnes også en overmadrass (Pod3) med sensorer som regulerer temperaturen og gir deg rapport om puls og søvnkvalitet.

Dagens liv er nok i snitt mye mindre stressende. Men om det fungerer å la en klokke styre livet, er det fint. Slik kan du for eksempel finne ut at du bør ha en treningsfri dag.

Men om du står opp og føler deg tipp topp, for så å bli stresset av at appen viser et for lavt energinivå, kan det umulig være bra.

Er du en stresset person fra før, eller for eksempel har angst eller depresjon, noe som gir jevnt høyere puls. kan du bli enda mer stresset

Dessuten kan klokkene måle feil.

Da er det sikkert bedre å kjenne på sin egen dagsform. Som i steinalderen. Du vet, det gode livet, da ingen hadde pulsklokker.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post