Jeg gruet meg til 17. mai

Det er et stort press om å pynte seg, dra på champagnefrokost og ha mange folk å henge med på 17. mai. Sånn er det ikke for alle, minner Passar Qadir om.

PASSAR QADIR, student.

Min første 17. mai-feiring var i 2011, da jeg akkurat hadde flyttet til Norge med familien min. Jeg husker at jeg gikk i barnetoget i jeans og en topp, og fikk mange rare blikk.

Jeg var ti år, og skjønte at jeg ikke hadde de riktige klærne. Jeg fortalte ingenting om blikkene jeg fikk til mamma og pappa. De var også nye i landet, og jeg ville ikke gjøre dem triste. Det er noe sårt ved å se foreldrene dine føle seg utenfor i en tradisjon de andre foreldrene kjenner inn og ut.

Det føltes som om alle var omringet av sine nære og kjære, mens jeg ikke hadde noen stor familie i Norge.

Dette skapte grunnlaget for at jeg i mange år hadde et ganske dårlig forhold til 17. mai. Det er et stort press om å pynte seg, dra på champagnefrokost og ha mange folk å henge med gjennom dagen. Men sånn er det ikke for alle.

Først for noen år tilbake begynte jeg å assosiere 17. mai med noe hyggelig!

I fjor hadde jeg festdrakt og var på frokost, og gjorde alle de typiske 17. mai-tingene. Og jeg skulle ønske at jeg kunne gå tilbake i tid og fortelle lille Passar at det kommer til å bli bra.

Selv om jeg gjorde alt som forventes på den store dagen så føltes det ikke så spesielt som jeg hadde trodd i årevis. Vi som samfunn elsker å romantisere slike store feiringer på sosiale medier. Jeg har dessverre også vært med på det, ved å legge ut bilder og videoer hvor alt virker helt perfekt.

Men sannheten er: Det var flere år hvor jeg ikke feiret 17. mai. Og helt ærlig? Det gikk også helt fint.

Hvis planen er å ligge på sofaen hjemme, spise chips og se på favorittserien din selv om «alle andre» er ute og feirer, ikke få FOMO FOMOFOMO står for «Fear Of Missing Out» eller frykten for å gå glipp av noe.. Det finnes ingen fasitsvar på hvordan man skal feire 17. mai.

Med årene har 17. mai blitt mye bedre for både meg og familien min. Med tiden har vi funnet vår måte å markere dagen på.

Vi griller hjemme, drar til byen og slapper av sammen. Nå synes jeg det er minst like vakkert å være tre stykker samlet på 17. mai, som å være med en helg gjeng, hele slekta eller på fest med alle vennene sine.

Jeg håper folk får en fin feiring uansett om man skal dra ut eller være hjemme. Husk å ta vare på hverandre, det er viktig at alle føler seg inkludert.

Det handler om å finne glede i dagen uansett hvem du er med eller hva du gjør! Gratulerer med dagen!