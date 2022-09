KRITISK: – Skjønnhetsindustri er ikke kvinnehelse. Det er nok av virkelige kvinnehelsetilbud som mangler, la oss bruke energien der i stedet, skriver Swärd i dette innlegget. (Illustrasjonsfoto).

Ikke dra kvinnehelse ned i søla!

Vi trenger flere behandlingssentre for ulike sider av kvinnehelse, men for å behandle sykdom, lidelser og plager - ikke for å gjøre kosmetiske behandlinger.

ELISABETH T. SWARD, Seniorrådgiver Kvinnehelse Norske Kvinners Sanitetsforening og medlem av Kvinnehelseutvalget

Fettreduksjon og rynkebehandling som en protesthandling mot tabuer innen kvinnehelse er et mildt sagt dårlig signal.

Det er nok av kunnskapshull å fylle og et skrikende behov for mer kvinnehelseforskning.

Men at skjønnhetssalonger er løsningen er en hån mot de mange som virkelig sliter med kvinnesykdommer.

Manglende behandlingstilbud

Behandlingstilbudet er mangelfullt for de fleste av de typiske kvinnesykdommene, særlig de som kvinner lider av, men ikke dør av.

Disse sykdommene og plagene er ofte komplekse lidelser som gir smerter og nedsatt livskvalitet over tid, og som nettopp krever at ulike helseprofesjoner samarbeider.

Ett eller flere tverrfaglige kompetanse-, kunnskaps- og behandlingssentra for underlivssykdommer som endometriose og adenomyose har vært diskutert i lang tid, og det er enighet i fagmiljøene om at det trengs.

Til tross for dette venter vi fortsatt på en beslutning. For eksempel tar det gjennomsnittlig sju år før unge jenter og kvinner får diagnosen endometriose, som rammer 1 av 10.

Om jenter og kvinner med sterke menstruasjonssmerter og kraftige blødninger blir tatt alvorlig hos fastlegen og videre i høykompetente spesialisthelsetjenester kan mange få hjelp mye tidligere.

Manglende forskning

Det samme gjelder andre typiske kvinnesykdommer som PCOS, PMMD, lipødem, bekkenleddsmerter og vulvalidelser, og ikke minst for kvinner med uforklarlige lidelser.

Her trengs forskning og behandling. Dette er en god investering for kvinnen selv, dessuten god samfunnsøkonomi. Kvinnehelseutvalget som skal levere en ny NOU på kvinnehelse og foreslå tiltak neste år tar dette alvorlig.

Skjønnhetsindustri er ikke kvinnehelse

Det viktigste for å føle seg vel er jo nettopp å slippe smerter, blødninger og andre helsebekymringer.

Og det gjør deg nok vakrere også, selv om den forbedrede livskvaliteten er så uendelig mye viktigere for deg og dine nære.

Nå dras kvinnehelse ned i søla dersom rynker og normal aldring skal definere dets innhold.

Det har ingenting å gjøre med anti-aging, fillers, fettsuging og Botox for å fikse på normalt utseende, eller stoppe naturlige prosesser.

Vi finner vi oss ikke i at dette viktige temaet uthules og reduseres til å handle om uoppnåelige skjønnhetsidealer og salg av disse.

Skjønnhetsindustri er ikke kvinnehelse. Det er nok av virkelige kvinnehelsetilbud som mangler, la oss bruke energien der i stedet!