En tydelig beskjed til Putin

SNAKKET OM EN RUSSISK ØKONOMI I RUINER: EU-kommisjonspresident Ursula von der Leyen talte onsdag om unionens tilstand. Men det ble mye om Russland. Hun sa at Russland har gått til krig mot Europas verdier og at vi burde hørt på Putins kritikere for lenge siden.

Energi er våpenet Putin har igjen. Ursula von Leyen prøver å avvæpne ham.

Russerne må ta datachiper ut av oppvaskmaskiner for å reparere militært utstyr, sa EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen da hun onsdag ga sin årlige tilstandsrapport til unionen.

Det handlet mye om hvor dårlig det går i Russland. Og hvor samlet Europa står.

Henvendt til Ukrainas førstedame lovet hun at sanksjonene fortsetter.

HADDE SPESIALGJEST: Ukrainas førstedame Olena Zelenska var til stede da EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen kledd i Ukrainas farger talte til unionen onsdag.

Det kan tolkes som et direkte svar til Putin, som nylig lovet å strupe eksporten av gass til Europa frem til de vestlige sanksjonene oppheves.

For denne krigen foregår ikke bare østfronten.

Det er over et år siden nå at Putin tok i bruk gassvåpenet mot Europa.

Denne uken i september i fjor satte gassprisene en svimlende rekord. Siden skulle det bli verre.

Den gang fikk vi strømsjokk av priser på en krone kilowattimen.

Det ville vært billig nå.

MILITÆRØVELSE: I forrige uke fulgte Russlands president med på militærøvelsen Vostok 2022 (Øst 2022) fra Vladivostok. Torsdag møter han president Xi i Usbekistan.

Von der Leyen vil ha flere tiltak for å få kontroll på energiprisene. Å spare 10 prosent av energien er blant det viktigste, men minst oppsiktsvekkende forslaget.

I tillegg skal 140 milliarder euro overføres fra kraftprodusentene, som skal få et tak på hva de kan ta seg betalt for strøm.

Men først må det godkjennes av medlemslandene.

Fossilbransjen bes om å være med å betale via en «solidaritetsavgift». Og Norge og EU skal sitte i en innsatsgruppe for å få ned gassprisen.

Norge må bli med der, men slipper ellers å innføre noe av dette. For vi er ikke medlem av EU.

Men EUs priser virker inn på våre kraftpriser. Og på lengre sikt er planen at markedet skal reformeres.

SKRØT AV SOLDATENE: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har fremgang både i nord og i sør. Onsdag besøkte han fronten og sa at Ukraina vil ta tilbake Krim.

Von der Leyen advarte mot en tøff vinter. Men snakket om en russisk økonomi i ruiner.

Hun nevnte at fly blir satt på bakken på grunn av mangel på reservedeler. En bilindustri med nedgang på 75 prosent i produksjon.

Vi fikk høre om Europa som fyller gasslagrene før tiden, at russerne nå står for bare ni prosent av gassforsyningen.

Og gassprisene er gått ned.

BLIR STADIG MER UFIN: Russlands tidligere president var tidligere sett på som en spiselig liberaler. Nå opptrer han som en bølle i sosiale medier. Her sammen med den danske kronprinsen i 2010.

Hun har rett i at det går dårlig for Russland.

Ifølge ukrainerne tærer russerne på våpenlager fra sovjettiden.

Politico har fått tak i Putins handleliste med topprioriterte varer de må få tak i.

Også den viser det seg at det kan være datachiper som senker Russland. Det er det de sliter mest med å få tak i på grunn av vestlige sanksjoner.

KRIM: Eksplosjoner og droneangrep på Krim-halvøya sjokkerte russerne i sommer. De viste at Ukraina har evne til å angripe russiske styrker bak fronten. Bildet viser patruljerende soldater i Sevastopol i slutten av juli.

Nasjonalistiske bloggere kritiserer i tillegg Putin åpenlyst på Telegram. Og utspillene fra russiske topper i sosiale medier virker desperate.

Tidligere president Dmitrij Medvedev truer med atomulykker i Europa og kaller Tysklands kansler for en gammel onkel. Han uttrykker åpenbar skadefryd over høye energipriser i Europa.

STILTE OPP MED FALK: Nylig besøkte Vladimir Putin et senter for sjeldne fugler på Kamtsjatkahalvøya helt øst i Russland. Bildet er tatt av russisk statsmediene.

Noen ganger lykkes derimot russisk propaganda. Som da britiske The Sun nylig skrev at mens matvareprisene stiger i Storbritannia, så synker de i Russland.

Det ble en viral hit.

Men her bør vi være skeptiske, ikke minst siden journalisten har et dårlig rykte og det ikke oppgis kilder eller detaljer for den påståtte prisnedgangen.

Levestandarden har gått ned i Russland siden 2013, og prisene gikk kraftig opp etter krigsutbruddet.

Det store landet offentliggjør ikke statistikk man kan stole på lenger. De har helt sikkert mat til sine innbyggere. Samtidig er svært mye annet blitt dyrere og vanskeligere å få tak i.

BRENNER OPP GASSEN: Bilder tatt fra Finland viser at Russland brenner gass på anlegget i Portovaja utenfor St. Petersburg. Fremover må de velge om de vil fortsette å la milliarder gå opp i røyk, eller om de vil selge til Europa. De har ikke noe annet sted å gjøre av gassen.

Den mest skremmende varianten av russisk propaganda er ikke den åpenlyse skittkastingen fra Kreml, men den fordekte som utnytter eksisterende, helt legitime diskusjoner i offentligheten.

Russiske trollfabrikker setter opp roboter som spyr ut memer.

Målet er å splitte og destabilisere.

STÅR SAMMEN: Eu-statsledere anført av Ursula von der Leyen møttes i Danmark for å diskutere energi i slutten av august. Onsdag talte hun fra Brussel blant annet om å få ned energiprisene.

Europeiske ledere prøver å forberede oss. De sier vi går inn i en krigsvinter. At vi kan få black out og rasjonering. Energikrisen kan bli til en ledighetskrise. Vi kan få økonomisk depresjon og sosial uro.

Og det er sant.

Men uansett hva Putins disipler hevder, blir det ikke bedre å være russer enn europeer i vinter. Å gi etter for ham, er ingen løsning.

For de har diktatur og stalinistiske metoder. Vi har demokrati. Og jernkvinnen Ursula von der Leyen.