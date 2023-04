Jeg har opplevd bransjens problematiske sider, skriver artist, låtskriver og produsent Matilda Gressberg.

«Hvem skrev du den låta med?»

Vi må tro på kvinner som artister, låtskrivere og produsenter.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

Hvorfor er Astrid S «ambisjonsløs» når hun prøver noe nytt? Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

Hvorfor ble Julie Bergan snytt for rettigheter til en låt hun var med å skrive? Neste side (3) Forrige side (1)

Hvorfor ble ikke Sandra Lyng informert om utgivelsen av egen låt? Neste side (4) Forrige side (2)

MATILDA GRESSBERG, artist, låtskriver og produsent.

I helgen var det Spellmann. I år som i fjor, og året før der, har nominasjonene skapt diskusjon.

Et klart bilde på dette er de 19 bakmennene, fordelt på seks artister og band, nominert i kategorien «Årets Låt».

For så vidt helt rettmessige nominasjoner, da denne kategorien baseres på målbare tall. Men det vekker nysgjerrigheten hos meg at ingen av de 19 menneskene bak verkene er kvinner.

For å sitere Taylor Swift:

«If a man does something, it’s strategic. If a woman does the same thing, it’s calculated.»

Hvem sin skyld er det?

Som kvinnelig artist, låtskriver og produsent har jeg opplevd bransjens problematiske sider, mer enn jeg liker å tenke på.

«Hvem skrev du den låta med?»

«Hvem hjalp deg å produsere?»

«Jaja, men hvem samarbeidet du med?»

Det virker nærmest umulig for oss å bli trodd på at en kvinne kan både synge, skrive og produsere.

Det stilles spørsmålstegn ved vår ærlighet, og det stilles spørsmålstegn ved vår kredibilitet.

Er det menn sin skyld at de får mer «cred» enn oss? Nei, de fortjener det! Vi vil bare bli møtt med de samme premissene.

Hvorfor er Astrid S «ambisjonsløs» når hun prøver noe nytt?

Hvorfor ble Julie Bergan snytt for rettigheter til en låt hun var med å skrive, og hvorfor ble ikke Sandra Lyng en gang informert eller kreditert for utgivelsen av egen, selvskreven låt?

Les også Er det bare menn som fortjener prisen for «Årets låt»? Når Spellemannprisen går av stabelen 15. april er det seks artister og band som kjemper om den gjeve prisen «Årets låt».

For ikke å glemme den gangen Anne Grete Preus kun fikk setningen «Hold kjeft, drittkjerring» i anmeldelsen av sitt album «Hvitt lys i natten».

Samtidig hyller vi mannlige artister, låtskrivere og produsenter over en urovekkende lav sko.

Vi hyller DJer med fjorten bakmenn, tyveridømte rappere og hverdagsrasisme satt i musikalsk system.

Det er viktig å skille kunst og person, sier vi.

Er norsk musikkbransje redd for å tråkke mannlige menn på tærne?

Er vi redde for å ta et standpunkt som skiller seg fra den gemene hop? Er det fortsatt sånn at diskriminering, drittslenging og utenforskap kun er forbeholdt kvinner?

«If a man does something, it’s strategic. If a woman does the same thing, it’s calculated.»

Tilbake til Spellemann. Selvfølgelig skal vi premiere og hylle de som hylles skal - men vi må lage plass til alle.

Vi må tro på kvinner som artister, låtskrivere og produsenter. Vi må tro på at de kan. Vi må tro på at de vil. Vi må tro på at de skal. Vi må slippes inn, slippes til og vi må løftes opp og frem - slik som bransjen har lovet oss i så lang tid.

Menn må tørre å ringe oss kvinner, som vi ringer dem. Menn må tørre å kreditere kvinner, som vi krediterer dem.

Menn må tørre å stole på kvinners kunnskap, kreativitet og ambisjoner, som vi stoler på dem.

Og kvinner må svare når telefonen ringer, for dette kan vi.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post