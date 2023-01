DYSTRE TALL: – Vi i Kirkens SOS varslet så sent som i høst om det vi så var en tendens, nemlig at eldre tok mer og hyppigere kontakt med oss. Nye tall viser at det ikke er noen bedring, skriver Lasse Heimdal.

Når eldre ikke vil leve lenger, så kontakter de oss

Allerede i høst varslet vi i Kirkens SOS om en urovekkende tendens: Nemlig at vi mottok stadig flere henvendelser fra eldre mennesker. Innholdet i det de fortalte var bekmørkt: De ville ikke leve mer.

LASSE HEIMDAL, generalsekretær Kirkens SOS

Dette er godt voksne mennesker som har båret hele liv i seg: Et arbeidsliv, et reproduktivt liv og et helt menneskeliv. Plutselig er det mange som føler på at den de er og det de gjør ikke har noen verdi lenger. Hva som skjer da? Mange tenker at «Det skjer ikke noe om jeg forsvinner».

Og derfor har vi i Kirkens SOS flere ganger denne måneden som i fjor og året før der vært i samtale med eldre mennesker som ringer og sier at de ikke vil leve mer. Eller at de planlegger det. Noen tilfeller får vi avverget. Andre dessverre ikke.

Det de forteller er sammensatt: De er ensomme, de tør ikke gå ut, de sliter med ettervirkninger etter isolasjonen fra Covid. Når en livsledsager faller bort, er det og en stor sorg. I den delen av livet hvor man endelig skulle lande etter et langt liv med plikter så hører vi stadig fra folk som ikke har livslyst.

Dokumentaren og sakene som NRK og Brennpunkt har produsert og vist den siste uken favner og deler av denne problemstillingen. Fordi i det vi fokuserer på de eldre bare som en «vare», «en midlertidig tilstand som snart skal forsvinne» eller som noe som skal settes ut på anbud så tyder dette på et samfunn som har gått feil.

Denne måneden mottok flere av våre 1300 frivillige samtale fra eldre mennesker som gjorde forsøk på å avslutte livet eller fortalte at de planla et suicid samtidig som de ringte vår krisetjeneste.

I helt ferske tall som vi har finner vi at vi har hatt en enorm pågang fra den eldre aldersgruppen. Med kunnskapen om at vi er en befolkning som bare blir eldre så er det noe som er grunnleggende feil: Mennesker i livets siste del skal ønske å leve- ikke lengte mot en avslutning. Men det er det de forteller: At det livet de lever ikke føles verdig.

NRK Brennpunkt har nylig gjennom en dokumentar belyst de katastrofale forholdene hos pleietrengende eldre. Dokumentaren var god, men dessverre så kom ikke avsløringene som en stor overraskelse: Vi har ofte kontakt med mennesker som ikke har spist, drukket eller er forvirret fordi de ikke har fått medisineringen de har rett til og krav på. Noen av disse eldre kontakter oss på daglig basis fordi vi er deres eneste livslinje.

Vi i Kirkens SOS varslet så sent som i høst om det vi så var en tendens, nemlig at eldre tok mer og hyppigere kontakt med oss. Nye tall viser at det ikke er noen bedring.

Det kan ikke være slik at eldre mennesker et levd liv skal være mindre verd enn et annet liv.

De eldre har rommet alt. Hele livet. Vi bør som samfunn gi dem de verdige rammene de fortjener før de tar siste pust fordi naturen ville det slik.