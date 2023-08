STILLHET RUNDT ABORT: Det kan være en venninne, kollega, datter, mor eller søster. Det kan være deg, og det kan være meg. Og for noen år siden var det meg, skriver Bahare Viken.

Mange tar abort. Så hvor er de?

Nesten halvparten av kvinner i Norge tar abort i løpet av livet. Men få snakker høyt om det. Inkludert meg selv.

BAHARE VIKEN, Journalist og programleder

Debatten om vi burde ha rett til selvbestemt abort i Norge eller ikke håper jeg de fleste av oss er forbi i 2023.

Nå er det på tide å ta abortkampen ett steg videre.

Retten til selvbestemt abort før 12. svangerskapsuke ble endelig innført i 1978, etter å ha kjempet for det i over 65 år.

Likevel holder kvinner i dag fortsatt på den samme hemmeligheten.

Det burde ikke være så vanskelig å snakke om abort når retten til selvbestemt abort er en av de viktigste kvinnekampene, ikke bare i Norge, men i hele verden.

Det ropes sjelden høyere enn når det blir snakk om å røre abortloven i Norge. Samtidig tier veldig mange rundt det å faktisk ta abort.

Det er litt rart når nesten halvparten av kvinner i Norge, nærmere bestemt fire av ti, tar abort i løpet av livet.

Så hvor er disse kvinnene?

En av de er mest sannsynlig noen du kjenner, selv om du kanskje ikke har hørt om noen som har gjort det.

Det kan være en venninne, kollega, datter, mor eller søster. Det kan være deg, og det kan være meg.

Og for noen år siden var det meg. Jeg anser meg selv å være en åpen person som synes lite er tabu å snakke om. Men selv for meg, tok det lang tid før jeg sa det høyt for første gang.

Jeg er ikke alene om å tie.

Ifølge en norsk studie fra 2005 er det få kvinner som forteller at de har tatt abort. Selv om det foregår store samfunnsdebatter om temaet, oppleves spørsmålet som veldig privat for den som står i situasjonen.

Også de som betrakter abort som uproblematisk, og ikke etisk vanskelig valg, vet at folk kan ha sterke meninger i motsatt setning.

Dermed blir man forsiktig med å bringe dette på hjemmebane, sier etikkprofessor Berge Solberg i et intervju med Forskning.no.

Den samme studien viser at mange sier at de gjerne skulle ha fortalt det til sin mor. Flere av de som endte opp med å fortelle moren sin om aborten, opplevde at mor til gjengjeld åpnet opp om egen opplevelse med abort.

Det samme har jeg opplevd flere ganger når jeg har fortalt venninner om det. Blant mine venner, stemmer statistikken ganske godt.

Det siste året har det blitt gjennomført rundt 12 000 aborter i Norge. Ifølge etikkprofessoren er det i praksis ikke noen forskjell i antall aborter fra land til land, selv om lovgivningen er ulik.

Det som kan bli forskjellen i land der abortloven innskrenkes er at antallet utrygge aborter, som i verste fall kan være dødelige, øker.

Etter USA fjernet den føderale retten til abort i fjor, florerte TikTok av innhold om hvordan du kan ta abort hjemme på livsfarlige måter. Det er ikke noe jeg ønsker at barna mine skal vokse opp med.

Et samfunn der det å ta abort kan være med på at flere sliter med angst og depresjon er heller ikke særlig fristende.

Uavhengig av hvor du står i abort-debatten, bør dette være urovekkende:

En norsk studie som har fulgt 80 kvinner som har tatt abort over en femårsperiode, viser at de slet betydelig mer med angst enn resten av befolkningen. De samme funnene har blitt gjort i England.

Marianne Kjelsvik er førsteamanuensis ved NTNU og har forsket på kvinner som vurderer å ta abort. Hennes studie viser at kvinnene følte seg alene, og at de hadde behov for å snakke med noen som ga dem forståelse for valget sitt.

Jeg tror ikke sammenhengen mellom økte tilfeller av angst og depresjon og følelsen av at man står alene i valget er tilfeldig.

Derfor mener jeg at det er viktig at det blir mindre tabu rundt det å ta abort. På den måten kan vi forhindre at vi utvikler oss i feil retning, og flere står trygt i sitt valg. For det er nemlig det det er. Det er kun mitt eller ditt valg, og ingen andres.

