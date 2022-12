UDEKKET BEHOV: – Helsevesenet er ikke i tilstrekkelig grad tilpasset dagens utfordringer og evner ikke å tilby likeverdige tjenester til utsatte grupper, mener kronikkforfatterne.

Du har flaks om du får hjelp

Rasisme har lenge vært et forsømt og neglisjert område innen psykisk helse. Det er underprioritert og underfinansiert.

ROBERT NYHEIM-JOMISKO, doktorgrad i tverrfaglige kulturstudier

WINNIE NYHEIM-JOMISKO, psykologspesialist

I kjølvannet av rasismen Sumaya Jirde-Ali nylig opplevde, har Rådet for psykisk helse foreslått at rasismeproblematikk bør behandles i Konfliktrådet. Deres utspill i etterkant av hendelsene er symptomatisk for helsevesenet: Ikke bare vises det liten forståelse for problematikken. Flere av utspillene avslører mangel på kompetanse om rasisme, og det fra en aktør som anses som ledende på feltet.

Heller ikke Regjeringens handlingsplan mot diskriminering og rasisme lykkes å møte utfordringene på en tilfredsstillende måte. Dette til tross for at psykisk helse er blant regjeringens viktigste satsingsområder.

Rasisme er ikke et forbigående problem. Livskvalitetsundersøkelsen viser at bortimot halvparten av norskfødte med innvandrerbakgrunn opplever diskriminering i løpet av et kalenderår. Dette er ikke ny kunnskap. Flere undersøkelser publisert de siste ti årene viser samme tendenser. Å tro at grupper som kontinuerlig utsettes for rasisme ikke vil ha behov for helsehjelp, er i beste fall naivt.

IKKE BARE SUMAYA:

Rasisme har store helsemessige konsekvenser. Siden 2020 har vi registrert et betydelig økt antall henvendelser fra personer med minoritetsbakgrunn, som har behov for hjelp med psykiske plager knyttet til rasisme.

Våre undersøkelser viser at seks av ti som oppsøker psykologhjelp for rasismerelaterte forhold, opplever å møte behandlere som ikke er kvalifisert til å håndtere problematikken. Samtidig oppgir rundt halvparten at behandlerne ikke forstår eller anerkjenner deres opplevelser med rasisme. Dette fører til at svært mange faller ut av behandling og/eller vegrer seg for å oppsøke helsehjelp.

I de tilfeller hvor klientene oppsøker hjelp på nytt, leter de ofte etter behandlere som har lignende bakgrunn som seg selv og erfaringer med rasisme. Dette er ingen enkel oppgave. Behandlere som oppfyller disse kriteriene er i fåtall og har lange ventelister. «Yasmin» (25) brukte for eksempel seks år på å finne psykolog med flerkulturell kompetanse.

En annen del av problemet er at enkelte terapeuter også vegrer seg mot å ta inn personer med minoritets- og innvandrerbakgrunn, da de anses å være «mer jobb» enn de tilhørende majoritetsbefolkningen.

Det er generelt gjort lite forskning på rasisme og psykisk helse i Norge. Våre funn er imidlertid sammenfallende med konklusjoner i flere internasjonale studier: Det finnes klare sammenhenger mellom rasisme og psykiske helseplager.

Det finnes få retningslinjer for hvordan helsepersonell kan møte personer plaget av psykiske lidelser tilknyttet rasisme. For ikke å glemme manglende kompetanse blant terapeuter om tematikken.

Helsevesenet er med andre ord ikke i tilstrekkelig grad tilpasset dagens utfordringer og evner ikke å tilby likeverdige tjenester til utsatte grupper.

Hvis regjeringen mener alvor med sin innsats i kampen mot forskjellsbehandling, må den kommende handlingsplanen mot rasisme og diskriminering møte rasismerelaterte helseplager med virkningsfulle tiltak.

Det betyr at folkehelsearbeidet må tilpasses minoritetsbefolkningens behov. At flere med minoritetsbakgrunn må rekrutteres til feltet. Og at regjeringen styrker innsatsen overfor de som utsettes for psykiske plager som følge av rasisme. Hvis ikke det skjer, vil de som trenger hjelp risikere å måtte vente lenge.