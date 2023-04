LEKENHET: Fæbrik, med blant andre Jenny Skavlan i spissen, utfordret i fjor de som hadde lyst, til å sy sin egen festdrakt av gjenbruksmaterialer. Prosjektet har fått stor respons. –Fæstdrakt-folket treffer skikkelig på tidsånden, skriver kronikkforfatteren.

Gjør bevisste bunadsvalg!

Flere har fått øynene opp for at bunadstradisjonene de ikler seg har mer på lager. I museenes samlinger og magasiner finnes skjortevarianter, småblomstret i bomull eller skinnende i silke, men kun innenfor noen bunadstradisjoner. Alle vil ha silkeskjorter til bunad. Hvorfor det?

UNNI IRMELIN KVAM, historiker og programleder for Bunadspodden

Trenden med «pimp bunadsskjorten mi» kan til en viss grad ha noe historisk belegg, men det er det slett ikke alle bunadstradisjoner som kan skilte med. Man hadde flere linåkre enn morbærsilkeormer på norske bygder på 1700- og 1800-tallet, silketrøkleimporten til tross.

Det meldes om salgsrekord for de fargerike bunadsskjorter fra bunadsbutikken Embla i Stavanger (NRK 26.04.2023). Fagpersonene innenfor bunad står derimot samlet i sin sak: Bruk heller den tradisjonelle hvite linskjorten til bunaden. Argumentasjonen er at det er det som er den riktige kulturarven, og man kan tilføye at det er en del av «bunad» – i motsetning til fenomener som fantasistakk og festdrakt.

Som Camilla Rossing, leder for Norsk institutt for bunad og folkedrakt sa til NRK: – Bunaden blir mer personlig, men den mister en del av sin virkning som kulturarv, hvis alle eksperimenterer med bunaden sin.

Linskjorten er selve signaturen for en bunad, litt som Chanels jakker blir Chanels jakke ved hjelp av bouclet-tweed. Bunadens snitt og estetikk, med vestliv, stakk og forkle er sentrert rundt linskjorten.

I mange tradisjonsdrakter og folkedrakter er linskjorten selve basen. Alt det andre pakkes rundt, så man blir mer påkledd. Et eksempel er ukrainske folkedrakter, der den lange linskjorten som går til midt på leggen, er selve essensen i påkledningen.

Ukrainerne hyller til og med skjorten med en egen dag, 19. mai. Da feires vishy-vanka ved at skjortene brukes til jeans.

Også i norsk tradisjon og kulturarv står linskjorten sentralt. Linskjorten forteller sin historie, om lindyrking, attåtnæring, jordbruk, bearbeidelse av råvarer, spinning, veving og brodering.

IKONOGRAFI: – Bunadens ikoniske elementer er det vi gjenkjenner som bunad: Linskjorte, vest og stakk.

Det er denne håndverksarven, dette «slitet», denne kulturarven man dropper om man velger vekk linskjorten til 17. mai. Det er klart det er lov! Det velger hver enkelt, men som alltid med bunad: Du må kunne argumentere for egne bunadsvalg.

Trenden åpner for følgende spørsmål: Hvor mye av bunadens ikoniske elementer kan du ta vekk før det slutter å være en bunad? Mange har allerede valgt vekk skautet og bunadshuva, til og med bunadens mor, Hulda Garborg (1862–1934) lempet det slik til.

Noen bruker ikke cepet og dropper bunadsvesken og tar heller en romsligere håndveske. Hva med belte og bringestykke, stakk og vest? Kan man forandre det totalt og likevel kalle det en bunad? Når blir bunaden noe annet?

Bunadens ikoniske elementer er det vi gjenkjenner som bunad: Linskjorte, vest og stakk. Bunadens magi er som identitetsmarkør, samtidig som bunaden er det fysiske resultatet av flere hundreårige håndverkstradisjoner samlet i ett plagg.

Bunad brukes for å vise hvem man er, hvor man kommer fra, for å vise lokale håndverkstradisjoner, eller hvilken økonomisk eller kulturell kapital man innehar. Bunaden er ikke bare en individmarkør, den markerer også fellesskap.

Plagget brukes for å skape en følelse av tilhørighet. Bunadsmagien er attraktiv. Alle vil ha den.

SIGNATURSTOFF: – Linskjorten er selve signaturen for en bunad, litt som Chanels jakker blir Chanels jakke ved hjelp av bouclet-tweed.

Bunadsmagien legger til rette for identitetsbygging. Mange, også de uten klar bunadstilhørighet, ønsker seg et slikt magisk plagg. Festdrakten, fantasistakk og festdrakt kommer i denne kategorien.

«Fæbrik» låner for eksempel fra bunaden når de skriver: «Magien med festdrakt er at det er fritt spillerom til å uttrykke hvem du er, hva du liker og hvor du kommer fra. Den er perfekt å sy av gjenbrukstekstiler (...) og kan pyntes med bånd og perler til den er stappfull av affeksjonsverdi og kreativitet.»

Det er her Fæstdrakt-folket treffer skikkelig på tidsånden: Det handler ikke utelukkende om gjenbruk – et grønt skifte, men også om individ og affeksjon.

Slik fylles fristakkene forsøksvis med samme «innhold» som bunaden. De låner av bunadsmagien.

Kanskje er det nye «behovet» for silkeskjorte motivert i fornyelse, skapt av handelsstanden eller en «alt er lov»-mentalitet, men summa summarum er det kun få bunader som har historisk tradisjon for silkeskjorte.

Kulturhistorisk sett er det uansett lin og ull som har holdt nordmenn påkledde og bunadshjerter varme.