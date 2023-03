LEDER LYKKELIG LAND: Finland (her ved statsminister Sanna Marin) topper verdens lykkekåring. – Finnene selv er akkurat like vantro og overrasket over sin seier som alle andre, skriver kronikkforfatteren.

Å lykke! Oi onni!

Lykke handler om å erkjenne at det alltid er noen som har det verre.

SANNA SARROMAA, finne, feminist og forfatter

Finnenes lykke er jevn. Det er allerede sjette år på rad at Finland topper verdens lykkekåring. Finnene selv er akkurat like vantro og overrasket over sin seier som alle andre. «Verdens lykkeligste – vi? Virkelig?», «Det er ikke sant!» og «Er det noe galt med parameterne her?» er den vanligste reaksjonen til den statistisk sett lykkelige gjennomsnittsfinnen når de leser resultatet av den årlige lykkeundersøkelsen i verden.

Inni seg tenker finnen i tillegg, som den kjente finske komikeren Ismo uttrykte det: «Er jeg virkelig den eneste som ikke er lykkelig i dette landet?»

Men all data viser, igjen, at finner faktisk er lykkeligst. Til sin egen, og alle andres, store overraskelse. Lykken synes jo ikke akkurat på finnene.

På internetts utallige finnefora debatteres seieren ivrig. En stor del av diskusjonen dreier seg nettopp om hvordan resultatet må være feil og hvordan finner slett ikke er så lykkelige. «Vi bruker jo mest antidepressiver i hele verden», kommenterte en lakonisk. «Men det er jo lykke å ha riktige medisiner», svarte en annen.

Andre fant en mer konspiratorisk forklaring – kanskje statsminister Sanna Marin hadde bestukket lykkeforskerne med noen lånemilliarder for å få ønsket resultat nå, rett før riksdagsvalget?

En finsk lege som jobber i Norge, fortalte om sine erfaringer med kulturen på arbeidsplassen. I Norge hadde hun de minst tilfredse kollegaene. De klaget over små ting hele tiden. «Alle har mange rettigheter og dem holder de fast ved, og passer på å få brukt.»

I Finland er fokuset på selve arbeidet og arbeidsfellesskapet, ikke på avspaseringen. Lagånden er sterkere.

Legen lurte på om ikke denne forskjellen stammet fra etterkrigstidens ånd da landet skulle bygges – sammen, i fellesskap. Jeg er tilbøyelig til å tenke at det stammer allerede fra selve krigen og fra mobiliseringen til den. Hele landet skulle forsvares, av alle sammen.

Da er det ikke individets rettigheter troner øverst, men samhørigheten – noe vi nå ser i Ukraina.

ROSER HJEMLANDET: – I stor grad dreier finnenes lykke seg om å ha det helt greit og å være fornøyd med det man har, skriver Sanna Sarromaa.

Jeg snakket også med en god gammel eksmann av meg, som er erkenorsk og en ihuga gudbrandsdøl, men som tross alt har bodd flere år i Finland og vært gift med en vaskeekte finne i 15 år. Jeg spurte ham hvorfor han trodde at finner var lykkeligere enn nordmenn.

Han mente at nivået for å bli regnet som vellykket i Finland var mye lavere enn i Norge. Hva som er og gir status, henger ikke så høyt og er ikke så uoppnåelig i det finske samfunnet. Når man føler seg vellykket, er det kanskje lettere å føle seg lykkelig også. «Man er rett og slett tilfreds med mindre i Finland», sa eksmannen. «Å være lærer, for eksempel, er et statusyrke i Finland», sa han, som selv hadde forlatt læreryrket i Norge.

Jeg kjente meg veldig igjen i det han sa. Jeg har stort sett alltid vært lykkelig uten å ha deltatt i noe materielt kappløp. Min finske lykke er nøktern, beskjeden og shabby, akkurat som hjemmet mitt.

Jeg har en 20 år gammel leilighet, men jeg er ikke i nærheten av å pusse opp noen ting. Jeg vet ingenting om interiørtrender. Jeg har en helt alminnelig lærerjobb der jeg trives, og i motsetning til det store sutrekoret av norske lærere, som klager over det ene og det andre, føler jeg at lønnen min er kjempebra og arbeidsvilkårene likeså.

Jeg meldte meg inn i fagforeningen først etter at streiken på høsten var over. Jeg var redd for at jeg skulle bli tatt ut i streik. Jeg hadde ikke hatt samvittighet til å streike, med så bra lønn som jeg hadde – og så gode arbeidsvilkår. Jeg har jo ferie i tre måneder hvert eneste år!

Det eneste jeg stadig klager over, er elevenes kunnskapsnivå, men akkurat det prøver jeg å gjøre noe med – det er jo derfor jeg er lærer.

I stor grad dreier finnenes lykke seg om å ha det helt greit og å være fornøyd med det man har. Lykke er et altfor stort ord for finnene, og derfor reagerer folk med vantro. Vi har det helt ok og er heller tilfredse enn lykkelige.

Alle finner kjenner til diktet «Sangen om lykke» av Eino Leino. Åpningsverset er impregnert i finnenes ryggmarg og sier det meste om folkesjelen og livsinnstillingen: «Den som er lykkelig, bør gjemme lykken sin.»

Ifølge Leino tåler ikke lykken andre menneskers blikk. Det blir for skrytete for en finne å si at man er lykkelig. Det vil bare skape misunnelse.

Finners lykke inneholder, tror jeg, erkjennelsen av at noen alltid har det verre. Det er mye lykke i å se nettopp det. Da jeg selv var på mitt ulykkeligste for tre år siden som langtidsledig, gikk jeg mange turer og hørte på lange lydbøker om livet under krigen. De hjalp meg til å sette min egen ulykke i perspektiv.

Ting kunne alltids vært verre. Det ligger mye lykke i den erkjennelsen.

Selv som langtidsledig hadde jeg tre friske barn og fjerde på vei. Livet er aldri optimalt, men det gjelder å se det som er bra og la det overskygge det som er mindre bra.

En finne i en norsk finnegruppe på Facebook hadde en spennende refleksjon. Han mente lykke kunne handle om tilgjengelighet til det som gjør en lykkelig.

Han kom fra en bitte liten kommune i Savolax med 5000 innbyggere. Han fortalte om både lange lysløyper om vinteren og folkeuniversitetets omfattende tilbud. Folkeuniversitetet er nesten gratis; kursavgiftene er på 15–30 euro. Det er tilbud i diverse språk, håndverk, musikk, yoga, pilates, folkedans – alt mulig, egentlig, selv på bitte små steder.

Hans drodling om tilbudet i Pielavesi fikk meg til å mimre over kurskatalogen i min egen hjemby Lahti. Allerede som barneskolebarn gikk jeg i flere år på greskkurs sammen med pensjonister, samt på English conversation med en nativlærer, og hadde diverse forsøk på å lære å lage keramikk.

«Kansansivistystyö», folkedannelsesarbeid, kalles dette i Finland.

Det ligger trolig en del lykke i å ha en billig, tilgjengelig, liten og kjær hobby – som gresk. Lahti hadde dessuten, og har fremdeles, over 70 kilometer med lysløyper om vinteren. Min hjemby nå, Lillehammer, har fem kilometer. Det tilbys etter det jeg vet ikke et eneste kurs på folkeuniversitetet her.

«Burde vi kanskje gi denne førsteplassen til et land som fortjener det bedre?» foreslo likevel en finne. «Norge kanskje?»

Vi er så tilfredse at vi unner Norge å toppe kåringen neste år. Lykke til med det!