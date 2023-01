KOMPLEKS KARAKTER: – I et lengre historisk perspektiv bør nylig avdøde pave Benedikt kanskje aller mest minnes som den nytenkende konservative som tok et radikalt grep og banet veien for at selv en pave kan løses fra kallet, skriver kronikkforfatteren.

Panserkardinalens radikalisme

Som den første pave på over 700 år som ga avkall på den suverene makten i den katolske kirken, ble den nylig avdøde pave Benedikt XVI historisk. Torsdag 5. januar forretter pave Frans begravelsen for paven som beredte grunnen for valget av ham.

OLE JAKOB LØLAND, førsteamanuensis, Universitetet i Sørøst-Norge, og forfatter av boken «The Political Theology of Pope Francis»

Det er snart ti år siden pave Benedikt XVI abdiserte. Det var både uventet og dramatisk. Og dramaet stoppet ikke med Benedikts plutselige avgang. For også valget av argentineren Jorge Mario Bergoglio som ny pave overrasket en hel verden. Aldri hadde verdens største religiøse organisasjon blitt ledet av en latinamerikaner, heller aldri av en jesuittmunk eller av en som tok navnet Frans – etter Frans av Assisi.

Pave Frans kom fra «verdens ende» – ikke fra det europeiske sentrum – og brakte latinamerikansk spiritualitet og karisma inn i pavestolen. For mange ble argentineren et friskt pust i skarp kontrast til den stivbeinte tyske paven.

Kald europeisk intellektualisme ble erstattet av varm latinamerikansk folkelighet – i alle fall om vi skal tro mediene som dyrket denne overdrevne kontrasten i årene som fulgte.

Etter nyheten om Benedikts død på nyttårsaften fulgte norske medier i dette vante mønsteret. VG skrev at «etterfølgeren [til pave Benedikt] ble den langt mer liberale argentineren Jorge Mario Bergoglio, i dag kjent som pave Frans.» (31.12.22).

Både NRK, VG og NTB fremhevet at Benedikt XVI avviste oppfordringene om å endre kirkens syn på abort, prevensjon, homofili og sølibat for prester – som om dette var karakteristisk for Benedikt XVI i forhold til forgjengeren Johannes Paul II eller etterfølgeren pave Frans.

Men det var det ikke. For pave Frans har gjort akkurat det samme som pave Benedikt XVI i disse spørsmålene. Ja, pave Frans skjerpet tonen ytterligere i abortspørsmålet etter at argentinske feminister fikk stadig større oppslutning i sitt krav om fri abort i pavens hjemland. Pave Frans sammenlignet abort med nazismen og fordømte abort som å hyre inn en leiemorder.

MISFORSTÅELSE: – Pave Frans er ingen utpreget liberaler, skriver kronikkforfatteren.

Pave Frans er ingen utpreget liberaler og Benedikt er mer kompleks enn merkelappen «konservativ» kan romme. I min ferske bokutgivelse om pave Frans sitt styre av den katolske kirken de siste ti årene nyanserer jeg den forenklede kontrasten mellom en liberal Frans og en konservativ Benedikt.

Min hypotese er at selv om pave Frans har fremstått som mer radikal har han ikke tatt en eneste beslutning som kan måle seg med radikaliteten i pave Benedikt avgjørelse om å abdisere.

Fra fotballen kjenner vi kallenavnet «Panzer» på tøffingen og landslagsstopperen Erik Hagen fra Ringerike. Det var kardinal Josef Ratzinger som i 2005 ble valgt til pave og tok navnet Benedikt – som den 16. i rekken (derav Benedikt XVI).

Som kardinal var han kjent som en kardinal som fra sin lederposisjon i Troskongregasjonen ikke gikk av veien for å etterforske mulige kjettere og reagere resolutt mot dem. Kontroversielle bøker ble sensurert fra presteseminarer og katolske intellektuelle ble møtt med strenge sanksjoner.

Av den grunn fikk Ratzinger tilnavnet «the Panzer Cardinal». Eksempelvis ble deler av frigjøringsteologien til brasilianeren Leonardo Boff kjetterstemplet og fransiskanermunken ble nektet å skrive eller tale offentlig på ett år.

Ratzinger ble som både kardinal og pave kjent som en kirkeleder som brukte kontroversielle midler for å hegne om kirkens rettroenhet.

Den sensasjonelle avgjørelsen for ti år siden om å tre tilbake som pave viste imidlertid at den katolske ortodoksiens kompromissløse forsvarer også hadde en annen side.

I stedet for å vise sitt sedvanlige konservative ansikt vise Benedikt XVI at han kunne ta et radikalt valg med uoverskuelige konsekvenser for kirken: Han ble den første pave siden middelalderen som aktivt trådte til side.

Noen vil si at han sekulariserte pavestolen i Roma. Enda flere vil si at han på et høyst forståelig grunnlag beredte grunnen for at en fremtidig pave også kunne trekke seg – av hensyn til pavens autoritet og kirkens liv. Presedens var satt: På grunn av sviktende helse kunne og kanskje burde en pave tre til side.

Lite visste nok Benedikt XVI om hva slags maktkamp hans abdisering i realiteten banet veien for. Da den interne opposisjonen mot pave Frans økte ble verden vitne til noe nytt: Høytstående katolske autoriteter som var uenig med Frans, krevde argentinerens avgang.

Det var neppe Benedikt XVI sin hensikt, men nettopp på grunn av hans valg ga det nå mening for den mest aggressive motstanden mot Frans fra egne rekker å kreve også hans avgang.

Abdisering lå nå på bordet som en konstant mulighet for en pave og som en løsning for hans bitre motstandere. Det var lenge siden den offentlige tonen rundt pavesetet hadde vært like hard og innbitt.

«Panserkardinalen» som døde nyttårsaften vil bli husket som den som bekjempet annerledes tenkende i kirken med harde midler. Men i et lengre historisk perspektiv bør han kanskje aller mest minnes som den nytenkende konservative som tok et radikalt grep og banet veien for at selv en pave kan løses fra kallet.

Selv Hans Hellighet kan trekke seg. Til og med Vicarius Christi kan gå av med pensjon.